Enroque Corto

Éramos pocos… ¡y Alfajor Tatín dice que Arcor lo proscribe!

La cosa venía cargada por varios motivos y hubo otro evento que sacudió la tarde: ¡Arcor intimó a Alfajor Tatín para que no use la golosina en la campaña ni en la elección!

Informante Libertario: ¿Vio la última?

Periodista: ¿La última escucha?

IL: No se haga el pícaro, mire que yo no me bajo del barco como hacen otros.

P: Bueno, cuente.

IL: A Alfajor Tatín le quieren bajar la candidatura…

P: ¿Quién?

IL: Arcor.

P: ¡¿Qué?!

IL: Y sí… lo intimaron al pibe para que no use ni el apodo, menos las imágenes en redes donde parece el alfajor blanco, tampoco los octógonos que simulan para emparentarlo con la golosina.

P: Apa.

IL: Sí, complicado el libertario que ahora tendrá que ver cómo se las ingenia. Muy raro todo.

P: Bizarro.

IL: También.

El juego de los intendentes radicales

Los movimientos de los intendentes de la UCR siguen dando que hablar. Por caso, como cuenta hoy Alfil varios se bajaron de la actividad con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Informante Radical: Y, ¿qué le dije?

Periodista: Qué de todo.

IR: Los intendentes radicales no se van a prestar a estupideces ni espejitos de colores. A ver, algunos quisieron arriarlos a la foto con Francos y no pasó nada. Una cosa es que vayan a lo de Mestre porque es el candidato del partido, es la Casa Radical y qué se yo, y otra muy distinta es que vayan con los libertarios.

P: Puede ser.

IR: No, puede ser no. Es.

P: Epa…

IR: No, le digo en serio. Los correligionarios están bajando este mensaje en sus localidades: damos libertad de acción, pero los intendentes vamos a votar a Schiaretti. Otra opción válida es que lo hagan por Ramón, pero por otra lista olvídese. Eso no va a pasar. Le mando un abrazo.

Se le armó a Cortelletti

El informante judicial llamó al periodista, que lo atendió entusiasmado.

Periodista: ¡Estimado! Con todas las internas palaciegas que hay en la Justicia en este momento, espero que su llamada sea para ponerme al corriente de, por lo menos, dos o tres de ellas.

Informante Judicial: Ja, ja… No voy a poder darle el gusto… Lo llamo por otra cosa, pero también le va a interesar.

P.: A ver…

I.J.: ¿Se acuerda del conflicto judicial?

P.: Cómo olvidarlo…

I.J.: Bueno, he aquí la mayor consecuencia: este viernes, los autoconvocados, opositores, y desencantados de toda laya que dejó ese lío van a lanzar “La Judicial”, una agrupación que viene a hacerle fuerza a Federico Cortelletti en el AGEPJ… Se presentan como “una nueva voz de los trabajadores judiciales”, y le apuntan a la elección de delegados que se viene. El convite es el viernes a las 17 en el Centro Cultural Graciela Carena.

P.: Qué tal…

I.J.: Lléguese. Va a haber música en vivo, una feria de emprendedores y sorteos. La entrada es un alimento no perecedero para apoyar a los comedores que sostiene el Centro Cultural.

Recurso trabado en la guerra PRO

El periodista estaba aburrido, con tiempo, y no tuvo mejor idea que llamar a los amigos amarillos para ver en qué andaba la cuestión del partido y los cargos.

Periodista: ¿Qué novedades hay en Tribunales con la novela del PRO?

Informante: Y… Henry Leis quiso apelar en carácter de “interventor”.

Periodista: ¿Y se la dieron?

Informante: No, el juzgado le dijo que “no ha lugar” a lo ya resuelto” el 7 de agosto.

Periodista: Ajá… ¿y como afiliado?

Informante: Tampoco la tiene fácil. Le pidieron que pruebe haber agotado la vía interna, como manda el art. 57 de la Ley de Partidos.

Periodista: O sea, le marcaron la cancha.

Informante: Exacto. Sin papeles, no hay juego.

Periodista: claramente la disputa se juega 100% en el plano judicial.

De la Sota con gremios de la "normalizada"

Natalia de la Sota se reunió ayer con una importante delegación de dirigentes gremiales nucleados en la CGT normalizada.Informante: Hay una puja intensa entre el peronismo provincial y la peronista Natalia de la Sota por la alineación del movimiento obrero. No tanto por los votos que puedan acarrear los gremios sino por lo simbólico del apoyo en sí y por la estructura con que puedan colaborar en la campaña y la elección.

Alfil: ¿Con quienes se reunió?

Informante: Varios hubo. Estuvieron la candidata de la lista, Cristina Fernández, de ATSA Río Cuarto, y el titular de Atsa en Córdoba, Ricardo López. También fueron Edgar Luján, del Sindicato de Camioneros; Rubén Urbano, de la Unión Obrera Metalúrgica; Gustavo Faletti del Sindicato del Seguro; Héctor Morcillo, del Sindicato de la Alimentación; Fernando Savir, del Sindicato de Molineros; y los referentes de ATSA San Francisco, Gabriela Sidler; Oliva, Víctor Oliva; y Córdoba, Nora Soria.

Alfil: Muchos.





