Bettina MarengoProvincial03 de septiembre de 2025
El candidato a diputado de Provincias Unidas estará hoy en CABA en la Fundación Mediterránea mientras espera por las elecciones bonaerenses del domingo 7, donde juega con Somos. Foto y charla de Llaryora con Valdés, un modelo de éxito electoral para la mirada cordobesista. Pullaro en Río Cuarto la semana que viene.
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad03 de septiembre de 2025
La comunidad universitaria amenaza con una nueva Marcha Federal si el Presidente veta la Ley de Financiamiento Universitario. La UNC ya levantó la voz y advierte que esta vez la sociedad puede sumarse como en 2024. En medio de un gobierno debilitado y un escándalo sin precedentes que involucra a Javier y Karina Milei, la pulseada política entra en terreno explosivo.
Redacción AlfilEnroque Corto03 de septiembre de 2025
Éramos pocos… ¡y Alfajor Tatín dice que Arcor lo proscribe! | El juego de los intendentes radicales | Se le armó a Cortelletti | Recurso trabado en la guerra PRO | De la Sota con gremios de la "normalizada"
Felipe OsmanProvincial03 de septiembre de 2025
El gobernador y el jefe de Gabinete amenizaron la velada en el coloquio de la Unión Industrial. El cordobés le marcó que las provincias hicieron el mayor ajuste. El bonaerense buscó contragolpe en una reunión con intendentes que desinflaron los operadores del Centro Cívico.
Julieta FernandezRío Cuarto03 de septiembre de 2025
“Casi el 90% de los gremios de Río Cuarto está con Schiaretti y Llamosas”, remarcaron desde el armado que acompaña al ex intendente de Río Cuarto. En una reunión en la sede del sindicato de Panaderos, el gremialismo dio su primera señal de adhesión al proyecto de Provincias Unidas.