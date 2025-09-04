Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Bruno, de campaña por el Imperio

El informante le acercaba al periodista información sobre la visita de un candidato a diputado.

Informante: Che, si le interesa, Edgar Bruno anduvo por la ciudad…

Periodista: ¿Ah sí? No me avisaron de ningún acto o conferencia de prensa.

I: No hace falta. Edgar pasa bastante seguido por estos lares. Estuvo visitando amigos.

P: ¿Qué amigos?

I: Se fue a la casa de “Marga” Chavero (histórica referente del PJ local), tomando unos mates y compartiendo historias, principalmente sobre José Manuel (de la Sota). Lo acompañó Franco Miranda.

P: Posta obligada la casa de “Marga”. ¿Se acuerdan de ella solo en campaña?

I: ¡No sea malo! Aunque, le aseguro, tener el apoyo de ella es importante. No significa que ella haya dicho que lo va a votar a Edgar, pero sin dudas es una de esas dirigentes que te dan fuerzas para seguir.

P: Me acuerdo de un encuentro con Adriana Nazario el año pasado. Cuando empezaba a caminar por la campaña…

I: Claro. Al igual que esa vez, la foto con “Marga” genera preguntas sobre qué haría el “gallego” de estar acá. Hay una pelea delasotista de fondo, estoy seguro. Es más, no se sorprenda que la vaya a visitar Natalia (de la Sota) cuando venga.

¿Visita presidencial? Cada vez más lejos

El periodista dialogaba con su informante en el entorno de la Sociedad Rural de Río Cuarto sobre los preparativos para la 91° edición de la Expo Rural, que se realizará entre el 10 y el 14 de septiembre.

Periodista: Imagino que ya están cerrando la lista de invitados a la Expo. Para el acto central del sábado, ¿cómo viene el armado del palco?

Informante: No puedo decirle mucho porque no estoy en la decisión de ese tema, pero ya se comentan algunas cosas. Habrá escuchado que puede venir el gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro).

P: Se comenta eso. Sí. ¿Eso significa que se puso más interesante el evento?

I: Estamos en campaña, así que ya se veía venir algo así. Si viene Pullaro, no descartemos que venga también el “Gringo” (Juan Schiaretti) y también el gobernador (Martín) Llaryora.

P: Es verdad. Se espera mucho movimiento entonces, ¿no?

I: Vamos a tener mucho candidato, seguro. Pero no tendría tanta expectativa por ver algo más.

P: ¿Por qué lo dice?

I: Y…se hablaba de que podía venir el presidente (Javier Milei), pero…

P: ¿No respondió la invitación?

I: Dicen que todavía no, pero creo que estamos cada vez más lejos de recibirlo en la Rural.

P: “El horno no está para bollos”, ¿no?

I: Una parte del campo lo quiere ver, un poco por cholulos y otro poco por agradecidos. Ahora, no creo que sea el mejor momento para que desfile por acá. Mucha gente, muchos micrófonos, muchas preguntas…

P: La Expo Rural intimida. Es verdad.

I: La realidad intimida. Y no lo veo tan interesado por venir al interior. Seguro mandará algún ministro, pero él no.

Nazarismo y el apoyo dividido

La cronista dialogaba con el informante peronista, quien le comentó sobre una presencia particular en el acto en la sede del PJ local. Dicho evento fue encabezado por el ex intendente y actual candidato a diputado nacional, Juan Manuel Llamosas.

Informante peronista: Se sabía que el Guille Natali (concejal de La Fuerza del Imperio del Sur) estaba con Schiaretti. Hace un par de días subió una imagen del gringo y, de por sí, siempre fue el más cercano al oficialismo en ese bloque. Pero no está solo. La vi también a la concejala Leticia Paulizzi.

Periodista: Muy interesante ese dato. Porque ella es una delasotista pura y viene de La Militante…

I P: Espacio de donde también viene Edgar Bruno, que ahora es candidato por PAIS y que tiene el apoyo de Franco Miranda y de la propia Adriana Nazario. Igual, yo creo que tiene sentido que ella haya estado en el acto del PJ. Por varias razones.

P: A ver…

I P: Paulizzi es una militante política con mucha trayectoria y es consciente de que la disputa principal va a estar entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Y más allá de eso, hay delasotistas que piensan que es mejor tratar de reincorporarse al armado provincial. Lo plantearon inmediatamente después de las elecciones municipales del año pasado. No creo que les sea fácil pero piensan que es un paso que hay que dar.

P: ¿Que Llamosas sea candidato tendrá algo que ver?

I P: Quizás tire un poco el hecho de que ella fue la presidenta del bloque oficialista en su primera gestión. Pero también se fue al comienzo de la segunda, ¿se acuerda? Le habían dado un lugar interesante en el gabinete pero se fue porque no iba a tener mucho margen de decisión.

I P: En el ex Edecom, cierto. Para mí, ese fue el inicio del “desplazamiento” de La Militante. Antes solían tener un lugar más protagónico en la gestión municipal.

P: Sí. Pero ya corrió mucha agua bajo el puente. Cualquiera sea la razón, el dato es claro: el bloque nazarista dividió su apoyo en estas elecciones.

Lista Azul, contra el último acuerdo salarial

La cronista recibía un mensaje de un integrante del espacio sindical “Lista Azul” sobre el último acuerdo paritario firmado entre el SUOEM Río Cuarto y el Municipio.

Informante: Necesito transmitirle esto. Como era de esperarse, el último acuerdo salarial no cayó bien. Aunque admito que ese porcentaje se vende bien hacia afuera.

Periodista: Sí. El 30% para lo que queda del año no suena mal en este contexto. Aunque nunca se sabe que puede pasar después. Más en un año electoral.

I: Así es. Pero le digo que, incluso si nos quedamos con la idea de que el acuerdo es “dentro de todo” bueno, en los hechos no es así. No para muchos trabajadores. Me refiero a las categorías bajas que van a seguir percibiendo migajas porque hace tiempo están bajo la línea de pobreza. Pero le diría que el enojo no pasa tanto por ahí sino por el descontento que hay con la dirigencia sindical. Nada nuevo, ya se lo he comentado varias veces.

P: Por el tema reclamos…

I: Los “no reclamos” querrá decir. La doble vara que vemos en el SUOEM nos indigna mucho. En otros municipios como General Deheza levantan la voz y reclaman como corresponde, incluso denuncian la precarización laboral y el trabajo informal. ¿Y acá? ¿Río Cuarto es una isla? La verdad, uno ya está acostumbrado a quedar por debajo de la línea de la pobreza. No digo que haya que naturalizarlo, porque no. Pero por lo menos querríamos que nuestros representantes se plantaran de otra forma.

Higiene Urbana, antes de las urnas

El periodista consultaba con el concejal sobre la agenda legislativa para septiembre.

Periodista: ¿Viene tranquila la sesión del jueves?

Informante: Pareciera que sí, pero no se confíe (risas).

P: Me habían dicho que posiblemente entraba el proyecto de licitación para Higiene Urbana.

I: No. Falta para eso.

P: Por lo complicado del tema, ¿lo van a dejar para después de las elecciones?

I: ¡No! Eso llega en septiembre y se empezará a debatir antes de las legislativas ¡No le tenemos miedo! (risas)