El fantasma del conurbano
El acto de cierre de campaña libertario en Provincia de Buenos Aires se fue Moreno como mensaje al resto del paísNacional04 de septiembre de 2025Javier Boher
Por Javier Boher
[email protected]
Uno de los lugares comunes más habituales en Argentina es que todo el conurbano bonaerense es un pozo infecto de inviabilidad. Hacinamiento, pobreza, falta de servicios básicos y una condición de ciudadanía casi inexistente. Por supuesto que el conurbano es mucho más que eso, pero a nadie parece importarle mostrarlo, sean oficialistas y opositores.
De los más de 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, 13 viven rodeando a la capital nacional. Esa franja es la zona más industrializada del país, con una gran diversidad de actividades. También hay servicios de todo tipo, porque más de un cuarto del país está ahí, en un espacio que tiene el triple de habitantes que la provincia de Córdoba pero en un décimo de su superficie.
Sin embargo, lo que más se ve es el conurbano pobre, el de las calles de barro, sin cloacas y lleno de ranchos. Es el de las usurpaciones de tierras, el del narcotráfico y los punteros, el de los indicadores sociales que equivalen a las zonas con peor calidad de vida del país. Todo eso es lo que eligió mostrar el gobierno nacional al decidir cerrar su campaña electoral para las elecciones bonaerenses en Moreno.
Fue un intento de recuperar la centralidad en el mensaje, metiéndose en la boca del lobo a pesar de las advertencias de que esa es tierra peronista y que ahí la iban a pasar mal. ¿A quién le parece normal que no se pueda circular libremente por el país o hacer actos políticos en el mismo porque algunos territorios no son “propios”? No es que decidieron hacer un acto a favor del proceso frente a un memorial por los desaparecidos, directamente les costó conseguir un club que los acepte para hacer su acto.
A pesar de que las encuestas les aseguran la posibilidad cierta de una derrota (hay pocos optimistas que digan lo contrario) el gobierno juega a visibilizar aquellas cosas que el interior del país -y particularmente el interior productivo- rechaza del modelo social, político y económico del conurbano. No son cosas que en Córdoba no existan, pero es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la boca en el propio.
Todos los canales de noticias y buena parte de la cobertura en redes sociales se trató de recorrer Moreno, un espacio olvidado por todas las gestiones que gobernaron la provincia, siempre el hermano bobo que se la pasa mirando al hermano brillante que vive cruzando la General Paz.
Los libertarios apelaron a buena parte de la gente responsable de que el conurbano esté en la situación actual porque no tienen estructura propia. Es la garantía de la reproducción de un modelo que llevó a que en esas zonas la gente viva en pésimas condiciones, pero fundamentalmente, a que viva con escasos proyectos a futuro.
La apuesta del gobierno nacional es que -si no se puede ganar la provincia de Buenos Aires- al menos se pueda mandar un mensaje al resto del país: ese es el bastión del kirchnerismo, el modelo que le han sabido regalar a la gente. No importa que haya heterogeneidad en el conurbano, la idea es que todos crean que ese salvajismo bonaerense les va a terminar pasando por arriba si el kirchnerismo se recupera. Hoy por hoy no tiene muchos más argumentos que ese. Quizás no necesiten mucho más para que la gente recuerde porqué votó a Milei en primera instancia.
