Gustavo Brandan instó a defender lo alcanzado y a unirse por el futuro en el inicio de la campaña en Colón

El evento fue presidido por la vicegobernadora Miryan Prunotto, el ministro de Gobierno Manuel Calvo y el candidato y ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandan.

Desde su tierra natal, Brandan expresó con entusiasmo: “Es la hora de la unidad de las provincias, de defender todo lo que hemos logrado. Es tiempo de pensar en las futuras generaciones, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, porque no queremos un país donde el insulto sea moneda corriente”.

En su discurso, el candidato reforzó el compromiso de proteger el modelo cordobés y llamó a los presentes a defender la justicia social, considerada por él como la vía para que las familias puedan progresar y cumplir sus sueños. “La justicia social no es un insulto ni una vergüenza; es la forma en que la gente se salva, avanza y sueña con un futuro mejor, como lo hicieron los inmigrantes que vinieron a nuestro país”, señaló.

Brandan también hizo un llamado a no permitir que nada ni nadie los detenga, y enfatizó la importancia de mantener lo logrado en Córdoba, un territorio que representa un ejemplo de progreso y desarrollo. A su vez, dirigió palabras de respeto hacia figuras emblemáticas recordando a Raúl Alfonsín, a quien valoran y defienden, en contraste con ciertos discursos que, según él, faltan al respeto a los valores democráticos.

El candidato destacó a Juan Schiaretti como el mejor representante de las candidaturas y pidió a los presentes que defiendan el voto de Córdoba, que considera un faro de progreso para el país. “El voto de Córdoba debe convertirse en el ejemplo y guía de todo Argentina, y ese voto es el de Provincias Unidas, formando un grito federal”, expresó.

Para cerrar, Brandan manifestó su respaldo a la libertad de expresión y afirmó su tolerancia hacia quienes piensan diferente. Durante el evento, estuvieron presentes intendentes, ex intendentes y dirigentes departamentales.