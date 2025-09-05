Gustavo Brandan instó a defender lo alcanzado y a unirse por el futuro en el inicio de la campaña en Colón

En un acto que marcó el inicio formal de la campaña en el departamento Colón, se llevó a cabo en Estación General Paz, en la cual participaron más de mil asistentes.

Provincial05 de septiembre de 2025
brandan-05-09-(1)

El evento fue presidido por la vicegobernadora Miryan Prunotto, el ministro de Gobierno Manuel Calvo y el candidato y ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandan.

Desde su tierra natal, Brandan expresó con entusiasmo: “Es la hora de la unidad de las provincias, de defender todo lo que hemos logrado. Es tiempo de pensar en las futuras generaciones, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, porque no queremos un país donde el insulto sea moneda corriente”.

brandan-05-09(2)

En su discurso, el candidato reforzó el compromiso de proteger el modelo cordobés y llamó a los presentes a defender la justicia social, considerada por él como la vía para que las familias puedan progresar y cumplir sus sueños. “La justicia social no es un insulto ni una vergüenza; es la forma en que la gente se salva, avanza y sueña con un futuro mejor, como lo hicieron los inmigrantes que vinieron a nuestro país”, señaló.

Brandan también hizo un llamado a no permitir que nada ni nadie los detenga, y enfatizó la importancia de mantener lo logrado en Córdoba, un territorio que representa un ejemplo de progreso y desarrollo. A su vez, dirigió palabras de respeto hacia figuras emblemáticas recordando a Raúl Alfonsín, a quien valoran y defienden, en contraste con ciertos discursos que, según él, faltan al respeto a los valores democráticos.

El candidato destacó a Juan Schiaretti como el mejor representante de las candidaturas y pidió a los presentes que defiendan el voto de Córdoba, que considera un faro de progreso para el país. “El voto de Córdoba debe convertirse en el ejemplo y guía de todo Argentina, y ese voto es el de Provincias Unidas, formando un grito federal”, expresó.

Para cerrar, Brandan manifestó su respaldo a la libertad de expresión y afirmó su tolerancia hacia quienes piensan diferente. Durante el evento, estuvieron presentes intendentes, ex intendentes y dirigentes departamentales.

ilustra-schiaretti-y-llaryora-se-proyectan-baires

Buenos Aires nunca estuvo cerca pero el cordobesismo está atento al domingo

Bettina Marengo
Provincial05 de septiembre de 2025

En el Panal dicen que las únicas elecciones que importan son las de octubre, pero Schiaretti estuvo esta semana en el conurbano con candidatos de Somos y el oficialismo espera que el espacio llegue a 5 o 6 puntos para abonar Provincias Unidas. Cerca de Llaryora manejan números que le dan desde empate técnico a un triunfo de Kicillof por entre 3 y 5 puntos con posibilidades. Los gobernadores en la mira de Provincias Unidas si hay declive de Milei.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 19.26.53

Mestre celebró el rechazo al veto de Milei

Redacción Alfil
Provincial04 de septiembre de 2025

El exintendente y actual candidato a diputado de la Nación se mostró satisfecho con el resultado de la votación en el Congreso, el mismo se encontraba recorriendo distintas localidades del departamento de Colón.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 15.28.42

El PJ puso en marcha la campaña en Río Cuarto con respaldo a Schiaretti y Llamosas

Gabriel Marclé
Río Cuarto03 de septiembre de 2025

Con un acto en la sede de avenida España, dirigentes y militantes justicialistas lanzaron la campaña hacia las legislativas del 26 de octubre. Llamosas, De Rivas y Gutiérrez coincidieron en reivindicar la figura de Schiaretti, marcar distancia de propuestas personalistas y presentar a Provincias Unidas como una alternativa con alcance federal.

Sin título

Natalia parte el frente gremial del Panal y propone volver al PJ nacional

Felipe Osman
Provincial04 de septiembre de 2025

La cúpula de la CGT Regional recibió a la diputada y se comprometió a trabajar por su campaña. El lunes otra reunión buscará ampliar ese núcleo. En declaraciones periodísticas, la heredera de De La Sota ofreció su visión de largo plazo, con un PJ Córdoba volviendo a las filas del PJ nacional.