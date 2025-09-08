La desobediencia y sus castigos

Caras y caretas cordobesas
La tala del monte y la explotación de los hacheros son dos temas a los que aporta una mirada un artículo del semanario porteño sobre la vida en un obraje cordobés.
“The Breakfast Club”, la película conocida entre nosotros hace 40 años como “El club de los cinco”, es una de las cintas más recordadas dentro de las que retratan la convivencia escolar entre nerds y rebeldes con toda su carga de bullying y discriminación, que patentizaba lo que sucedía en las aulas con emotividad y humor.Cultura08 de septiembre de 2025J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
Como la vida en los colegios secundarios ya no es lo que supo ser, el director estadounidense Alexander Payne eligió remontarse al año 1970 para narrar en la película “Los que se quedan” la historia de un adolescente con problemas familiares que se ve obligado a pasar las vacaciones de navidad dentro de la Barton Academy, el internado donde cursa sus estudios. A cargo de los alumnos en esa misma condición, queda el profesor Paul Hunham, un estricto docente de historia que es castigado con esta tarea por haber sido demasiado exigente con uno de sus pupilos, cuyo padre es precisamente uno de los principales donantes de la institución.
La relación entre el chico que está imbuido del espíritu díscolo de su época y el catedrático chapado a la antigua que no se permite moverse un milímetro de la tradición, será el eje sobre el que girará este relato en el que los personajes secundarios aportarán matices no exentos de importancia. Este largometraje de 2023, que se acreditó dos premios Globo de Oro y un Oscar, tiene la virtud de contar episodios de la vida íntima de sus personajes, ambientándolos en un contexto tan efervescente como el de la contracultura y la Guerra de Vietnam.
“Los que se quedan” se inscribe como parte de una larga nómina de filmes que indagan en esta relación entre educadores y educandos, temática que se tornó polémica cuando la rebeldía sesentista se hizo carne en chicas y muchachos, que ya no aceptaban sin protestar las imposiciones de una sociedad en pleno cambio. Es un proceso que no ha perdido actualidad, porque aun hoy, 55 años más tarde de lo que la ficción nos muestra, mientras el mundo se transforma, las estructuras escolares apenas si se han sacudido un poco su modorra.
Por supuesto, en esa evolución se dio un gran paso con la proliferación de colegios mixtos, una categoría que en su momento representó un rasgo de modernidad y que también abrió la posibilidad de que se expandiera una filmografía plagada de romances entre compañeros de curso. Y tal vez sea “The Breakfast Club”, conocida entre nosotros como “El club de los cinco”, una de las cintas más recordadas en ese registro, en el que la convivencia entre nerds y desobedientes, con toda su carga de bullying y discriminación, patentizaba lo que sucedía en las aulas con emotividad y humor.
Bajo la dirección del entonces treintañero John Hughes (quien luego iba estar detrás de cámaras en “Mi pobre angelito”), este tanque de taquilla ochentoso exponía un argumento que presenta ciertas similitudes con el de “Los que se quedan”. Cinco estudiantes de secundaria (dos alumnas y tres alumnos) son reprendidos por su conducta y se los obliga a pasar todo un sábado en la biblioteca del instituto donde asisten a clase. Supervisados por el vicedirector, tendrán que completar un ensayo, aunque no será esta la única actividad que desarrollarán a lo largo de esa jornada de penitencia.
Estrenada en Córdoba en septiembre de 1985, “The Breakfast Club” fue calificada en principio como apta para mayores de 18 años, aunque luego se permitió que la vieran los que tuvieran 13 o más, en una Argentina que todavía intentaba saltear las trampas de la censura desplegada hasta diciembre de 1983 por la dictadura. Cuarenta años después, la obra de John Hughes puede pecar de ingenua y estereotipada, pero se le atribuyen las virtudes de un filme de culto, que en tono de comedia acercaba su perspectiva sobre una temática universal que todavía se obstina en causar efecto.
La transición del underground al estrellato, que finalmente la futura diva empezaría a vislumbrar hacia 1982, es una de las etapas que focaliza “Becoming Madonna”, un documental no oficial dirigido por Michael Ogden que se estrenó a fines de agosto en Universal+ y que expone material de archivo nunca antes visto.
Voces líricas y folklóricas, la danza teatralizada, la conferencia performática y las reflexiones más profundas, conviven en una agenda variopinta.
De la fotografía a la canción, de la historieta al cine coral, lo importante es la vida que se siente vibrar entre los signos.
El director griego Vasilis Katsoupis, cuyas pretensiones estéticas apuntan a definir un estilo personal, eligió a Willem Dafoe para encarnar el personaje central de “Inside” (Adentro), su primera gran producción internacional, que fue estrenada en el Festival de Berlín de 2023 y que ahora está entre las más vistas en Prime.
Tal vez sin saber que lo que hacía era retomar una práctica que estaba en la genealogía de la canción “Guantanamera”, la tucumana María Paula Godoy, después de otros aciertos como su reversión de “La maza” de Silvio Rodríguez, realizó con “Alta coimera” una adecuación del hit cubano compuesto en 1928 por Joseíto Fernández.
La máxima instancia de cogobierno de la Casa de Trejo aprobó por unanimidad un pronunciamiento en apoyo a la ley sancionada en el Congreso. El documento rechaza un eventual veto presidencial, exige presupuesto 2026 y convoca a sostener la unidad gremial y estudiantil en defensa de la universidad pública.
El proyecto, una promoción industrial para el interior, se tratará en la Legislatura en dos tandas como única agenda de la Unicameral. Compás de espera de Provincias Unidas por el impacto del domingo bonaerense. Schiaretti con agenda.
El senador quedó en el fuego cruzado de la salvaje interna libertaria y fue alcanzado por los improperios de la patrulla digital de Caputo. Resuelta la elección Bonaerense, hoy arranca (de verdad) la campaña nacional, y todas las miradas están puestas en el rol que jugará.
El armado kirchnerista Fuerza Patria le asestó el segundo revés consecutivo después de Corrientes y dejó a los libertarios en clara debilidad de cara a octubre. Llaryora, Schiaretti y el resto del esquema federal cruzaron el modelo y la falta de gestión nacional.