La desobediencia y sus castigos

J.C. Maraddón

Como la vida en los colegios secundarios ya no es lo que supo ser, el director estadounidense Alexander Payne eligió remontarse al año 1970 para narrar en la película “Los que se quedan” la historia de un adolescente con problemas familiares que se ve obligado a pasar las vacaciones de navidad dentro de la Barton Academy, el internado donde cursa sus estudios. A cargo de los alumnos en esa misma condición, queda el profesor Paul Hunham, un estricto docente de historia que es castigado con esta tarea por haber sido demasiado exigente con uno de sus pupilos, cuyo padre es precisamente uno de los principales donantes de la institución.

La relación entre el chico que está imbuido del espíritu díscolo de su época y el catedrático chapado a la antigua que no se permite moverse un milímetro de la tradición, será el eje sobre el que girará este relato en el que los personajes secundarios aportarán matices no exentos de importancia. Este largometraje de 2023, que se acreditó dos premios Globo de Oro y un Oscar, tiene la virtud de contar episodios de la vida íntima de sus personajes, ambientándolos en un contexto tan efervescente como el de la contracultura y la Guerra de Vietnam.

“Los que se quedan” se inscribe como parte de una larga nómina de filmes que indagan en esta relación entre educadores y educandos, temática que se tornó polémica cuando la rebeldía sesentista se hizo carne en chicas y muchachos, que ya no aceptaban sin protestar las imposiciones de una sociedad en pleno cambio. Es un proceso que no ha perdido actualidad, porque aun hoy, 55 años más tarde de lo que la ficción nos muestra, mientras el mundo se transforma, las estructuras escolares apenas si se han sacudido un poco su modorra.

Por supuesto, en esa evolución se dio un gran paso con la proliferación de colegios mixtos, una categoría que en su momento representó un rasgo de modernidad y que también abrió la posibilidad de que se expandiera una filmografía plagada de romances entre compañeros de curso. Y tal vez sea “The Breakfast Club”, conocida entre nosotros como “El club de los cinco”, una de las cintas más recordadas en ese registro, en el que la convivencia entre nerds y desobedientes, con toda su carga de bullying y discriminación, patentizaba lo que sucedía en las aulas con emotividad y humor.

Bajo la dirección del entonces treintañero John Hughes (quien luego iba estar detrás de cámaras en “Mi pobre angelito”), este tanque de taquilla ochentoso exponía un argumento que presenta ciertas similitudes con el de “Los que se quedan”. Cinco estudiantes de secundaria (dos alumnas y tres alumnos) son reprendidos por su conducta y se los obliga a pasar todo un sábado en la biblioteca del instituto donde asisten a clase. Supervisados por el vicedirector, tendrán que completar un ensayo, aunque no será esta la única actividad que desarrollarán a lo largo de esa jornada de penitencia.

Estrenada en Córdoba en septiembre de 1985, “The Breakfast Club” fue calificada en principio como apta para mayores de 18 años, aunque luego se permitió que la vieran los que tuvieran 13 o más, en una Argentina que todavía intentaba saltear las trampas de la censura desplegada hasta diciembre de 1983 por la dictadura. Cuarenta años después, la obra de John Hughes puede pecar de ingenua y estereotipada, pero se le atribuyen las virtudes de un filme de culto, que en tono de comedia acercaba su perspectiva sobre una temática universal que todavía se obstina en causar efecto.