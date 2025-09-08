Passerini aseguró que LLA "tiene un montón de debilidades"

El intendente opinó acerca del resultado de las legislativas bonaerenses y además presentó un nuevo tomógrafo en el Hospital Príncipe de Asturias.

Provincial08 de septiembre de 2025
Por Redacción Alfil

Luego de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, el intendente Daniel Passerini opinó al respecto y aseguró que, “nadie puede avalar un estado de crueldad. No puede jactarse uno de que está haciendo un ajuste obligando a muchísima gente a pasarla mal. Y a la casta le das todos los privilegios”.

El intendente consideró que el gobierno actual tiene un montón de debilidades, además reafrimó que la gente vota decidiendo y viendo lo que pasa en la economía. 

Otra de las críticas que presentó Passerini hacia la Casa Rosada fue el poco diálogo que se tiene con provincias y municipios, a raíz de esto el intendente reclamó que: "tiene que haber un llamado al diálogo con los gobernadores e intendentes. Somos los que sostenemos el peso de esta crisis”.

Por otro lado, el intendente logró inaugurar un tomógrafo computado de última generación en el Hospital Príncipe de Asturias, "nos estamos preparando para lo que será la temporada del dengue. La salud pública tiene mucha demanda a partir de la crisis económica que padece la Argentina”, expuso Passerini.

"Nosotros, lejos de quejarnos, decidimos hacer más inversiones. El Estado nacional es el que se ha retirado. El municipal y el provincial han duplicado y triplicado su inversión en materia de salud”, concluyó el intendente.

