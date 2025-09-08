Mestre se reunió con Boretto y analizaron la situación de la UNC

El exintendente y actual candidato a diputado para la UCR se reunió con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, la vicerrectora Mariela Marchisio y con autoridades de la Casa de Trejo .

Este lunes el exintendente radical, Ramón Mestre, tuvo la oportunidad de reunirse con el rector de la UNC, Jhon Boretto, y con la vicerrectora, Mariela Marchisio, para evaluar la situación actual de la universidad pública cordobesa. “Desde el radicalismo vamos a defender siempre la educación pública en Buenos Aires y acá en Córdoba", aclaró Mestre.

El candidato a diputado nacional para la UCR dejó en claro que desde su partido van a prestar especial atención a lo que suceda en la Cámara de Diputados de la Nación en unos días, cuando se debata el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario

En su discurso, el exintendente manifestó estar en contra de los ideales que tiene el presidente de la Nación, Javier Milei, sobre la educación pública; "Milei, de ninguna manera, puede destratar a la universidad pública como lo hace de manera violentia y ahogarla hasta dejarla sin presupuesto", criticó Mestre.

“La salida es con más radicalismo, vamos a estar siempre del lado de la lucha universitaria, sin ningún tipo de condicionamiento. Cada pueblo y ciudad de nuestra provincia está impregnada de la universidad y por eso vamos a estar siempre de ese lado. Córdoba sólo tiene futuro con una universidad pública fuerte”, finalizó el candidato a diputado. 

