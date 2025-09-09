Enroque Corto

El PJ pisó en Punilla

El peronismo cordobés que en octubre estrenará nueva marca, puso en marcha el comando de campaña en el departamento Punilla.

Informante: Provincias Unidas comenzó a activar ayer su estrategia electoral en Punilla, en apoyo a la lista que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional. Fue en un multitudinario encuentro de trabajo en Villa Carlos Paz, con la participación de más de 400 dirigentes de todos los puntos del departamento.

Periodista: ¿Quiénes fueron?

I.: Muchos compañeros. Ricardo Moreno y Mariana Caserio, así como los intendentes Tito Bustamante (Comuna San Roque); Mario Sariago (Parque Siquiman); Ana Gaitán (Cuesta Blanca); Juan Guevara (San Esteban); Carla Bruno (Cabalango); Omar de Giovanni (Santa Cruz del Lago); Fabián Flores (Mayu Sumaj) y Pablo Alicio (La Cumbre). También Raúl Cardinalli (Cosquín); Fabricio Díaz (Capilla del Monte); Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo); Maricel Sánchez (Charbonier); Laura Suárez (Estancia Vieja) y Miguel Moreno (Casa Grande).

P.: ¿Y quien encabezó?

I.: El jefe de campaña de la coalición federal en Córdoba, Manuel Calvo, fue el encargado de transmitir a la militancia las palabras de Martín Llaryora. “La voluntad política de nuestro gobernador es que todos nuestros dirigentes de Punilla estén juntos, para así recuperar el protagonismo que merece este departamento”, dijo Calvo.

P.: ¿Y se mostraron juntos? Punilla es un hervidero siempre para el peronismo…

I.: Fue muy buena la convocatoria. Estuvieron los candidatos Miguel Siciliano, Carolina Basualdo y Emiliano Paredes.

El vaso medio lleno de Maqueda

El periodista y su colega comentaban lo que dejaron las redes sociales en el días después de la derrota del Gobierno Nacional. Cansados del capítulo nacional, filtraron la lista de los cordobeses.

Periodista: Silencio de radio entre los pretendientes del Gobierno Nacional, ¿no?

Colega: En general sí, salvo uno.

P.: ¿Quién?

C.: Gregorio Hernández Maqueda.

P.: Debí haberlo adivinado… ¿qué dijo?

C.: Que más allá del resultado, hay que destacar que el gobierno de Milei es el primero “que no mete un demagógico "Plan Platita" ni "Gradualismo" con tal de ganar las elecciones de medio término”, y que se muestra dispuesto “a perder imagen positiva con tal de lograr equilibrio económico”.

P.: ¿Usted dice que fue por eso? Me parece medio reduccionista…

C.: No creo que haya sido sólo por eso… pero tiene un punto.

Agost Carreño lanza campaña en Río Tercero

El candidato a diputado del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentará al resto de la lista mañana en Río Tercero. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante PRO: Se presenta la lista de Oscar…

Periodista: ¿Ah sí? ¿Hasta cuándo se pueden seguir presentando listas? Ya está, que arranque eso nomás, viejo.

IP: Bueno, un poco de tolerancia. Lo hará este miércoles y en Río Tercero.

P: Apa, a esa no me la esperaba.

IP: Sí, en un bar de la ciudad de Río Tercero…

P: Gobernada por el radical, Marcos Ferrer.

IP: Así es, pero no entiendo… ¿qué tiene que ver eso?

P: Nada.

IP: Bueno, sigo. Lógicamente van a estar todos los candidatos en un local de avenida Vélez Sarsfield al 100 en Río Tercero y recuerde que hay un local entre los postulantes, porque Pedro Bossa, actual concejal riotercerense es uno de los que integra la nómina encabezada por Agost Carreño. Le mando un abrazo.

Cambios y algo más



No será ahora, pero algunos cordobesistas con llegada al gobierno nacional hablan de cambios de gabinete post derrota del domingo 7.

Informante: No será en lo inmediato, pero los libertarios van a hacer cambios en el esquema de gobierno. No me pregunte cuales, pero le adelanto algo: van a salir mal porque no son buenos cambios.

Alfil: ¿Es información?

Informante: Me lo hicieron saber, si. Habrá retoques, para el traste, pero retoques al fin.

Alfil: No me deje en ascuas... Por ahora mesa de diálogo federal y mesa política, esos fueron los anuncios...

Informante: Yo le digo que más adelante, habrá movimientos...