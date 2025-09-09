Enroque Corto
Fresneda y un llamativo apoyo | Después de la elección bonaerense, Mestre dijo que la salida es radical | Repudio con olvido | El runner de la UCR se escapa de la desafiliación | Dos proyectos se activan en el Concejo
El peronismo cordobés que en octubre estrenará nueva marca, puso en marcha el comando de campaña en el departamento Punilla.
Informante: Provincias Unidas comenzó a activar ayer su estrategia electoral en Punilla, en apoyo a la lista que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional. Fue en un multitudinario encuentro de trabajo en Villa Carlos Paz, con la participación de más de 400 dirigentes de todos los puntos del departamento.
Periodista: ¿Quiénes fueron?
I.: Muchos compañeros. Ricardo Moreno y Mariana Caserio, así como los intendentes Tito Bustamante (Comuna San Roque); Mario Sariago (Parque Siquiman); Ana Gaitán (Cuesta Blanca); Juan Guevara (San Esteban); Carla Bruno (Cabalango); Omar de Giovanni (Santa Cruz del Lago); Fabián Flores (Mayu Sumaj) y Pablo Alicio (La Cumbre). También Raúl Cardinalli (Cosquín); Fabricio Díaz (Capilla del Monte); Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo); Maricel Sánchez (Charbonier); Laura Suárez (Estancia Vieja) y Miguel Moreno (Casa Grande).
P.: ¿Y quien encabezó?
I.: El jefe de campaña de la coalición federal en Córdoba, Manuel Calvo, fue el encargado de transmitir a la militancia las palabras de Martín Llaryora. “La voluntad política de nuestro gobernador es que todos nuestros dirigentes de Punilla estén juntos, para así recuperar el protagonismo que merece este departamento”, dijo Calvo.
P.: ¿Y se mostraron juntos? Punilla es un hervidero siempre para el peronismo…
I.: Fue muy buena la convocatoria. Estuvieron los candidatos Miguel Siciliano, Carolina Basualdo y Emiliano Paredes.
El periodista y su colega comentaban lo que dejaron las redes sociales en el días después de la derrota del Gobierno Nacional. Cansados del capítulo nacional, filtraron la lista de los cordobeses.
Periodista: Silencio de radio entre los pretendientes del Gobierno Nacional, ¿no?
Colega: En general sí, salvo uno.
P.: ¿Quién?
C.: Gregorio Hernández Maqueda.
P.: Debí haberlo adivinado… ¿qué dijo?
C.: Que más allá del resultado, hay que destacar que el gobierno de Milei es el primero “que no mete un demagógico "Plan Platita" ni "Gradualismo" con tal de ganar las elecciones de medio término”, y que se muestra dispuesto “a perder imagen positiva con tal de lograr equilibrio económico”.
P.: ¿Usted dice que fue por eso? Me parece medio reduccionista…
C.: No creo que haya sido sólo por eso… pero tiene un punto.
El candidato a diputado del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentará al resto de la lista mañana en Río Tercero. Por eso, el informante llamó al periodista.
Informante PRO: Se presenta la lista de Oscar…
Periodista: ¿Ah sí? ¿Hasta cuándo se pueden seguir presentando listas? Ya está, que arranque eso nomás, viejo.
IP: Bueno, un poco de tolerancia. Lo hará este miércoles y en Río Tercero.
P: Apa, a esa no me la esperaba.
IP: Sí, en un bar de la ciudad de Río Tercero…
P: Gobernada por el radical, Marcos Ferrer.
IP: Así es, pero no entiendo… ¿qué tiene que ver eso?
P: Nada.
IP: Bueno, sigo. Lógicamente van a estar todos los candidatos en un local de avenida Vélez Sarsfield al 100 en Río Tercero y recuerde que hay un local entre los postulantes, porque Pedro Bossa, actual concejal riotercerense es uno de los que integra la nómina encabezada por Agost Carreño. Le mando un abrazo.
No será ahora, pero algunos cordobesistas con llegada al gobierno nacional hablan de cambios de gabinete post derrota del domingo 7.
Informante: No será en lo inmediato, pero los libertarios van a hacer cambios en el esquema de gobierno. No me pregunte cuales, pero le adelanto algo: van a salir mal porque no son buenos cambios.
Alfil: ¿Es información?
Informante: Me lo hicieron saber, si. Habrá retoques, para el traste, pero retoques al fin.
Alfil: No me deje en ascuas... Por ahora mesa de diálogo federal y mesa política, esos fueron los anuncios...
Informante: Yo le digo que más adelante, habrá movimientos...
Fresneda y un llamativo apoyo | Después de la elección bonaerense, Mestre dijo que la salida es radical | Repudio con olvido | El runner de la UCR se escapa de la desafiliación | Dos proyectos se activan en el Concejo
La Expo Rural de Huinca, antesala de RC | “No es con él” | La letra chica | Ruido en el EMOS
La Legislatura con un clima por demás distendido para algunos | Durísimo el Gordo Dan y los trolls libertarios contra Juez | El factor K
Enojo radical en la Legislatura | Festejo con mamá | ¡Comandos automovilizados! | Al agua, López
En su primera parada de campaña por Río Cuarto, la diputada visitó la Universidad, se reunió con gremios, militantes y familias perjudicadas por la motosierra de Milei. Lo más fuerte llegó como respuesta a la campaña de Provincias Unidas: “No es lo mismo ser dirigente que ser dirigido”, expresaron desde su entorno respecto a Llamosas.
El proyecto, una promoción industrial para el interior, se tratará en la Legislatura en dos tandas como única agenda de la Unicameral. Compás de espera de Provincias Unidas por el impacto del domingo bonaerense. Schiaretti con agenda.
Fresneda y un llamativo apoyo | Después de la elección bonaerense, Mestre dijo que la salida es radical | Repudio con olvido | El runner de la UCR se escapa de la desafiliación | Dos proyectos se activan en el Concejo
El senador quedó en el fuego cruzado de la salvaje interna libertaria y fue alcanzado por los improperios de la patrulla digital de Caputo. Resuelta la elección Bonaerense, hoy arranca (de verdad) la campaña nacional, y todas las miradas están puestas en el rol que jugará.
El armado kirchnerista Fuerza Patria le asestó el segundo revés consecutivo después de Corrientes y dejó a los libertarios en clara debilidad de cara a octubre. Llaryora, Schiaretti y el resto del esquema federal cruzaron el modelo y la falta de gestión nacional.