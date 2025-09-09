Apuntes del septiembre bonaerense para el octubre cordobés

Por Javier Boher

La oferta política en Argentina es muy variada. Si bien el electorado está en promedio tirado hacia la izquierda, todo el espectro ideológico está cubierto. El tema es cómo se reparten entre sí los votos.

Elección tras elección emerge una constante bastante obvia: pierde el que va dividido. Eso ha afectado tanto al peronismo como a sus rivales, condicionando la continuidad de algunos proyectos.

La elección del domingo en la Provincia de Buenos Aires expuso un fenómeno que habla de lo mismo, pero con otro nombre, el ausentismo. Las opciones opositoras que se presentaron a la elección no lograron cautivar a los votantes, que sufrieron la falta de una referencia clara. Lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio se repartió en muchos partidos, cada uno débil individualmente. Voy a usar la analogía elemental del boxeo: si yo quiero golpear a alguien no lo hago empujándolo con un solo dedo, sino uniéndolos fuertemente a todos en un puño bien cerrado. Esa unión es mucho más potente que las individualidades.

El éxito de lo que fue JxC radicó en dos puntos clave. Primero, que unificó las opciones no peronistas en una única lista, sin por ello ser una opción antiperonista o refractaria al peronismo. Segundo, que supo poner una idea de proyecto más o menos claro acerca del rumbo que se quería seguir: “vamos a ir en la misma dirección, pero mucho más rápido”, dijo Macri en la campaña de 2019 y subió alrededor de 15 puntos entre las PASO y las generales.

Hoy no existe ninguna de las dos cosas, con el agravante de que los que sacan 5% de los votos le quieren decir al resto cómo es la posta para ganar elecciones.

Para los cordobeses que supieron votar por esa opción no peronista el panorama es negro. Si bien esto se abordó en otra nota, la situación se puede resumir en que hay una boleta única con un único tramo en juego y donde lo que fue JxC está desperdigado incluso en una oferta paraperonista, como las de Agost Carreño con la marca Pro o la de Baldassi poniendo en la lista a miembros del actual oficialismo provincial.

Con un territorio así allanado para el peronismo provincial empiezan las preguntas sobre cómo se podría organizar para ir por la presidencia en 2027. El triunfo de la estrategia de Kicillof en PBA (que fue contra Cristina y contra Milei) lo posiciona como el líder más probable del peronismo, a pesar de que su origen está mucho más a la izquierda y que sus ideas económicas son incluso peores que las del justicialismo. Kicillof no puede nunca ser la renovación del kirchnerismo, sino su profundización.

No es ninguna novedad que mucha gente del peronismo cordobés trabajó para las campañas de Scioli, Alberto y Massa, a la vez que les resultan más simpáticos algunos perfiles como el del gobernador bonaerense que aquellos como el del ex gobernador cordobés, Juan Schiaretti. Todos esos ya deben estar viendo de qué manera se pueden acercar los caminos hacia una unificación de la oferta peronista. Ninguna campaña opositora para la elección de octubre va a poner el foco allí, básicamente porque todos parecen tener interés de que la cosa gire hacia ese lado, hasta un García Elorrio que se puede subir al caballito de la crueldad libertaria.

El gobierno nacional está golpeado y no sabe muy bien cómo rearmarse. Para Córdoba eligió una lista muy poco competitiva, que con toda la suerte puede juntar algunos votos por cumplir con la parte de renovar los nombres que se presentan en cada elección. Ahora ya no puede hacer otra cosa que ir a jugar con los que eligió, tratando de conseguir una remontada épica, de esas que vemos en las películas norteamericanas. El problema es que en la realidad no se cumplen esos cuentos de hadas.