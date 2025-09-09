Apuntes del septiembre bonaerense para el octubre cordobés

La última ficha: dólar quieto para llegar a octubre
Para jugar la ficha inflación y dólar quieto, el Gobierno tiene que salir a vender los dólares de las reservas. Será una lucha entre el colchón de la gente y el colchón de reservas.
El mandatario convocó a dos reuniones de gabinete en Casa Rosada tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el desplome financiero que afectó los mercados. En tanto, el jefe de Gabinete adelantó que el gobierno deberá corregir errores para encarar con éxito las elecciones legislativas de octubre y avanzar con las reformas pendientes.
El armado kirchnerista Fuerza Patria le asestó el segundo revés consecutivo después de Corrientes y dejó a los libertarios en clara debilidad de cara a octubre. Llaryora, Schiaretti y el resto del esquema federal cruzaron el modelo y la falta de gestión nacional.
El gobierno nacional ha maltratado a algunos opositores que ayudaron en estos dos años, espantando también algunos de esos votos
Así se desprende desde el equipo económico que trabaja con la Bolsa de Comercio y está calculado entre noviembre del 2023 y junio del 2025. Desde noviembre de 2023, la AUH más que duplicó su valor real.
En una nueva sesión caliente en el Congreso de la Nación, desde la oposición lograron rechazar por primera vez el veto del presidente, Javier Milei, con respecto a la Ley de Emeregencia.
En su primera parada de campaña por Río Cuarto, la diputada visitó la Universidad, se reunió con gremios, militantes y familias perjudicadas por la motosierra de Milei. Lo más fuerte llegó como respuesta a la campaña de Provincias Unidas: “No es lo mismo ser dirigente que ser dirigido”, expresaron desde su entorno respecto a Llamosas.
El proyecto, una promoción industrial para el interior, se tratará en la Legislatura en dos tandas como única agenda de la Unicameral. Compás de espera de Provincias Unidas por el impacto del domingo bonaerense. Schiaretti con agenda.
Fresneda y un llamativo apoyo | Después de la elección bonaerense, Mestre dijo que la salida es radical | Repudio con olvido | El runner de la UCR se escapa de la desafiliación | Dos proyectos se activan en el Concejo
El senador quedó en el fuego cruzado de la salvaje interna libertaria y fue alcanzado por los improperios de la patrulla digital de Caputo. Resuelta la elección Bonaerense, hoy arranca (de verdad) la campaña nacional, y todas las miradas están puestas en el rol que jugará.
