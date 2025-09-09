Villa María se consolida como epicentro estratégico de la política láctea provincial

Gabriel MarcléRío Cuarto08 de septiembre de 2025
En su primera parada de campaña por Río Cuarto, la diputada visitó la Universidad, se reunió con gremios, militantes y familias perjudicadas por la motosierra de Milei. Lo más fuerte llegó como respuesta a la campaña de Provincias Unidas: “No es lo mismo ser dirigente que ser dirigido”, expresaron desde su entorno respecto a Llamosas.
Bettina MarengoProvincial08 de septiembre de 2025
El proyecto, una promoción industrial para el interior, se tratará en la Legislatura en dos tandas como única agenda de la Unicameral. Compás de espera de Provincias Unidas por el impacto del domingo bonaerense. Schiaretti con agenda.
Redacción AlfilEnroque Corto08 de septiembre de 2025
Fresneda y un llamativo apoyo | Después de la elección bonaerense, Mestre dijo que la salida es radical | Repudio con olvido | El runner de la UCR se escapa de la desafiliación | Dos proyectos se activan en el Concejo
Felipe OsmanProvincial08 de septiembre de 2025
El senador quedó en el fuego cruzado de la salvaje interna libertaria y fue alcanzado por los improperios de la patrulla digital de Caputo. Resuelta la elección Bonaerense, hoy arranca (de verdad) la campaña nacional, y todas las miradas están puestas en el rol que jugará.
Gabriel SilvaNacional08 de septiembre de 2025
El armado kirchnerista Fuerza Patria le asestó el segundo revés consecutivo después de Corrientes y dejó a los libertarios en clara debilidad de cara a octubre. Llaryora, Schiaretti y el resto del esquema federal cruzaron el modelo y la falta de gestión nacional.