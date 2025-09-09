Villa María se consolida como epicentro estratégico de la política láctea provincial

Por María Florencia Coria

Villa María demostró una vez más su rol protagónico en el mapa productivo cordobés. El intendente Eduardo Accastello encabezó desde el Centro Cívico una reunión estratégica que consolida al sector lácteo regional, convocando al secretario provincial de Agricultura, Marcos Blanda, y a representantes de 26 empresas del rubro en una demostración clara del liderazgo político y productivo que ejerce la ciudad.

La iniciativa impulsada desde Villa María contempla dos ejes centrales que refuerzan el posicionamiento estratégico del municipio: un programa de forestación que garantiza la entrega gratuita de hasta 900 ejemplares de especies nativas por productor, y el lanzamiento del programa Ganadería 4.0 con créditos a tasa cero de hasta 4 millones de pesos.

“Córdoba ha convertido a la lechería en una verdadera política de Estado, impulsada tanto por el gobernador Llaryora como anteriormente por Schiaretti”, destacó Accastello, quien subrayó el rol central que ocupa Villa María en esta estrategia: “Desde nuestra región, núcleo de la producción láctea, trabajamos en iniciativas como el Camino del Queso y el Clúster Lácteo que buscan fortalecer la industrialización del sector”.

La convocatoria realizada por el jefe comunal villamariense logró reunir en el Centro Cívico a los principales actores del sector, incluyendo al director de Producción Agropecuaria y Lechería provincial, Marcelo Cravero; la jefa del área Agroforestal, Luisina Battistón; el coordinador del Clúster Lácteo Córdoba, José Cativelli e intendentes de la región.

Villa María como articulador regional

La gestión de Accastello se presenta como el articulador natural entre las políticas provinciales y las demandas sectoriales, aprovechando la posición geográfica y productiva privilegiada de Villa María. El programa de forestación, enmarcado en la Ley Agroforestal provincial, contempla especies nativas que no requieren riego y se adaptan perfectamente a las condiciones locales, mientras que los créditos del programa Ganadería 4.0 permitirán inversiones en genética, inseminación y tecnología con condiciones excepcionales: devolución en tres años y seis meses de gracia.

El trabajo conjunto entre el municipio y la provincia permitió acordar herramientas concretas para el fortalecimiento del sector. “Estas políticas combinan programas orientados a la sostenibilidad ambiental con herramientas de financiamiento y créditos necesarios para seguir acompañando tanto a los productores como a la industria láctea cordobesa”, señaló Accastello.

Innovación ambiental y gestión de efluentes

Las prácticas agronómicas responsables responden a los desafíos ambientales actuales, impulsando una producción sostenible.

En el marco de la Mega Exposición del Centro Argentino 2025, y en un trabajo articulado junto al Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia y el INTA, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, firmó un convenio para mejorar la normativa ambiental provincial para la gestión de efluentes pecuarios.

Este proyecto caracterizará su incidencia en la provincia de Córdoba, mediante la evaluación de los sistemas de estabilización de efluentes y el impacto del uso agronómico de estos residuos en los suelos de la región, consolidando a Villa María como referente en políticas ambientales del sector lácteo.

Proyección nacional desde Villa María

El coordinador del Clúster, José Cativelli, reconoció la importancia estratégica del encuentro liderado por Villa María: “Fue un encuentro muy importante, con amplia participación y gran representatividad política y productiva. Uno de nuestros principales objetivos es que los productos lácteos, especialmente el queso, sean reconocidos como originarios de Córdoba”.

La gestión municipal renueva así su compromiso de consolidar a Villa María como el epicentro de las políticas lácteas provinciales, aprovechando su posición como “núcleo de la producción láctea” para impulsar la innovación, la sustentabilidad y el crecimiento de una industria que representa un motor fundamental de la economía regional.

Con esta articulación, Accastello ratifica el liderazgo político de Villa María en el sector, posicionando a la ciudad como referente en el desarrollo de políticas públicas que combinan sustentabilidad ambiental, financiamiento accesible y proyección comercial del producto cordobés a nivel nacional.