La última ficha: dólar quieto para llegar a octubre
Para jugar la ficha inflación y dólar quieto, el Gobierno tiene que salir a vender los dólares de las reservas. Será una lucha entre el colchón de la gente y el colchón de reservas.Nacional09 de septiembre de 2025 Gustavo Scarpetta
Por Gustavo Scarpetta (*)
Al Gobierno le queda una carta para jugar en octubre y es la inflación. Los audios de Karina golpearon en la línea de flotación mientras el Riesgo País sube a más de 900 puntos. No tiene mucho para mostrar como activo político.
Aprender de esta dura derrota y trabajar para que dentro, de 45 días, las urnas muestren en el resto del país otra imagen -se votó en el 25% del padrón electoral-.
Para jugar la ficha inflación y dólar quieto, el Gobierno tiene que salir a vender los dólares de las reservas. Será una lucha entre el colchón de la gente y el colchón de reservas. Este último no fue tan grande como podría haber sido porque Caputo y compañía decidió comprar recién cuando el dólar fuera a 1.000. El dólar nunca bajó en la historia, pero ellos afirmaban que “esta vez era distinto”.
Cada dólar que se gasté de acá al 26 del mes próximo serán dólares que falten para pagar los 19.000 millones de dólares en vencimientos de deuda que nos esperan en el 2026. Es un largo trecho hasta octubre. El viernes, según los analistas, el Gobierno decidió vender 250 millones de dólares: si la venta sigue a ese ritmo, serían más de 11.000 millones de dólares.
¿Dejará el Ministro que llegue al límite de la banda y recién allí comprar? Sería una pequeña devaluación de cerca del 5% y luego quemar las reservas defiendo el esquema de bandas.
Hoy casi le queda un camino económico, jugar todas las fichas a mantener el dólar y evitar más inflación para que el resultado de octubre fuera el mejor posible. Entregar algo políticamente y diseñar medidas mejores para la sociedad. Para los ciudadanos, si decidiste ir a ver a Messi en su último mundial, comprá rápido el pasaje.
Si hiciera lo mismo que hizo Macri tras su derrota, dejar ir al dólar, significaría un salto inflacionario y perder parte de su mayor fortaleza.
Para el comercio internacional -y la economía en general- se necesita un nuevo esquema cambiario para después del 26 que mejore la situación de las exportaciones, con mayor ingreso de divisas y empleo.
En algún momento, el economista liberal Álvaro Alsogaray dijo que hay que pasar el invierno, para el Gobierno ahora se convirtió en hay que pasar octubre. Mientras las tasas vuelan y la economía ya tiene un crecimiento menor al pronosticado.
El 2026 será difícil con o sin un buen resultado electoral para Milei en las Legislativas. El Gobierno mostró una gran capacidad para cometer errores no forzados, y le quedan 45 días para exhibir que algo aprendió o seguirá con el “todo funciona de acuerdo al plan”.
(*) Docente Universitario en Comercio Internacional.
Tras contundente derrota, Milei se convocó una doble reunion con su gabinete
El mandatario convocó a dos reuniones de gabinete en Casa Rosada tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el desplome financiero que afectó los mercados. En tanto, el jefe de Gabinete adelantó que el gobierno deberá corregir errores para encarar con éxito las elecciones legislativas de octubre y avanzar con las reformas pendientes.
Dura derrota para Milei y Karina en PBA; moderado optimismo de Provincias Unidas
El armado kirchnerista Fuerza Patria le asestó el segundo revés consecutivo después de Corrientes y dejó a los libertarios en clara debilidad de cara a octubre. Llaryora, Schiaretti y el resto del esquema federal cruzaron el modelo y la falta de gestión nacional.
Lecciones para los libertarios
El gobierno nacional ha maltratado a algunos opositores que ayudaron en estos dos años, espantando también algunos de esos votos
Según la Fundación Ecosur, la AUH creció un 102% entre 2023 y 2025
Así se desprende desde el equipo económico que trabaja con la Bolsa de Comercio y está calculado entre noviembre del 2023 y junio del 2025. Desde noviembre de 2023, la AUH más que duplicó su valor real.
Cómo votaron la emergencia en discapacidad Vigo, Juez y Álvarez Rivero
En una nueva sesión caliente en el Congreso de la Nación, desde la oposición lograron rechazar por primera vez el veto del presidente, Javier Milei, con respecto a la Ley de Emeregencia.
De la Sota inició su campaña en el Imperio y le contestó a Llamosas
En su primera parada de campaña por Río Cuarto, la diputada visitó la Universidad, se reunió con gremios, militantes y familias perjudicadas por la motosierra de Milei. Lo más fuerte llegó como respuesta a la campaña de Provincias Unidas: “No es lo mismo ser dirigente que ser dirigido”, expresaron desde su entorno respecto a Llamosas.
La Provincia le saca el jugo a la igualdad territorial y busca mover intendentes
El proyecto, una promoción industrial para el interior, se tratará en la Legislatura en dos tandas como única agenda de la Unicameral. Compás de espera de Provincias Unidas por el impacto del domingo bonaerense. Schiaretti con agenda.
Enroque Corto
Fresneda y un llamativo apoyo | Después de la elección bonaerense, Mestre dijo que la salida es radical | Repudio con olvido | El runner de la UCR se escapa de la desafiliación | Dos proyectos se activan en el Concejo
Expectativa por el rol de Juez en el inicio (real) de la campaña libertaria
El senador quedó en el fuego cruzado de la salvaje interna libertaria y fue alcanzado por los improperios de la patrulla digital de Caputo. Resuelta la elección Bonaerense, hoy arranca (de verdad) la campaña nacional, y todas las miradas están puestas en el rol que jugará.
