La última ficha: dólar quieto para llegar a octubre

Por Gustavo Scarpetta (*)

Al Gobierno le queda una carta para jugar en octubre y es la inflación. Los audios de Karina golpearon en la línea de flotación mientras el Riesgo País sube a más de 900 puntos. No tiene mucho para mostrar como activo político.

Aprender de esta dura derrota y trabajar para que dentro, de 45 días, las urnas muestren en el resto del país otra imagen -se votó en el 25% del padrón electoral-.

Para jugar la ficha inflación y dólar quieto, el Gobierno tiene que salir a vender los dólares de las reservas. Será una lucha entre el colchón de la gente y el colchón de reservas. Este último no fue tan grande como podría haber sido porque Caputo y compañía decidió comprar recién cuando el dólar fuera a 1.000. El dólar nunca bajó en la historia, pero ellos afirmaban que “esta vez era distinto”.

Cada dólar que se gasté de acá al 26 del mes próximo serán dólares que falten para pagar los 19.000 millones de dólares en vencimientos de deuda que nos esperan en el 2026. Es un largo trecho hasta octubre. El viernes, según los analistas, el Gobierno decidió vender 250 millones de dólares: si la venta sigue a ese ritmo, serían más de 11.000 millones de dólares.

¿Dejará el Ministro que llegue al límite de la banda y recién allí comprar? Sería una pequeña devaluación de cerca del 5% y luego quemar las reservas defiendo el esquema de bandas.

Hoy casi le queda un camino económico, jugar todas las fichas a mantener el dólar y evitar más inflación para que el resultado de octubre fuera el mejor posible. Entregar algo políticamente y diseñar medidas mejores para la sociedad. Para los ciudadanos, si decidiste ir a ver a Messi en su último mundial, comprá rápido el pasaje.

Si hiciera lo mismo que hizo Macri tras su derrota, dejar ir al dólar, significaría un salto inflacionario y perder parte de su mayor fortaleza.

Para el comercio internacional -y la economía en general- se necesita un nuevo esquema cambiario para después del 26 que mejore la situación de las exportaciones, con mayor ingreso de divisas y empleo.

En algún momento, el economista liberal Álvaro Alsogaray dijo que hay que pasar el invierno, para el Gobierno ahora se convirtió en hay que pasar octubre. Mientras las tasas vuelan y la economía ya tiene un crecimiento menor al pronosticado.

El 2026 será difícil con o sin un buen resultado electoral para Milei en las Legislativas. El Gobierno mostró una gran capacidad para cometer errores no forzados, y le quedan 45 días para exhibir que algo aprendió o seguirá con el “todo funciona de acuerdo al plan”.

(*) Docente Universitario en Comercio Internacional.