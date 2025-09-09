Mundos hechos y cosas por hacer

Por Gabriel Abalos

[email protected]



El lado brutal de los payasos

La semana nos trae de vuelta al Museo de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra, donde hay una nueva cita con el ciclo Cine en el Palacio, que le está dedicando una serie de proyecciones al cineasta Alex de la Iglesia, de quien se han visto ya varias joyitas de comedia negra y terror incluso apocalíptico. Este martes presenta Balada triste de trompeta (España, 2010), una película bastante más cercana a nosotros que títulos ya revisados. Esta producción confirmó los méritos del guionista y director, ya que obtuvo en la Mostra de Venecia galardones como Mejor director y Mejor guion, y también el premio Méliès d'or a Mejor película. Hacia fines del franquismo, en los años setenta, dos payasos (interpretados por Carlos Areces y Antonio de la Torre) que vivieron la guerra civil desde dentro, y han llevado al extremo sus personalidades, uno brutal y el otro desquiciado, están enamorados de la misma trapecista. Esta tragicomedia perturbadora, que divide al público entre el culto y la aversión, y cuyas escenas culminantes son un dechado de bestialidad, enfrenta a ambos protagonistas en un festín de sangre tal que convenció a Quentin Tarantino, como presidente del jurado en Venecia. Y restauró en la agenda internacional a Alex de la Iglesia, que había puesto toda la carne a la parrilla en esta peli.

A las 18, como siempre con entrada gratuita hasta el límite de la sala, en el subsuelo de Hipólito Yrigoyen 511, por orden de llegada.

Filmes que desnudan al rey

El cine suma un nuevo ciclo en el Centro Cultural de la UNC - Sala B- (Obispo Trejo 314), que arranca este martes a las 19 bajo el título “We The People: Una mirada a Estados Unidos a través de las películas menos pensadas". La premisa es explorar y reflexionar “acerca del origen de algunos rasgos: el Mito Fundacional estadounidense, su credo político, las contradicciones internas de su sistema democrático, el auto adjudicado excepcionalismo que los posiciona como piedra angular de la economía global y otros aspectos poco conocidos sobre su historia”.

El propio cine norteamericano ha retratado sus zonas erróneas y este ciclo escoge algunos de esos señalamientos. Para empezar, sale a sala con Ed Wood, un biopic de Tim Burton (1994) que retrata al director de cine del título, un personaje cuyo entusiasmo fílmico lo mostró a la vez como un hombre bueno y entusiasta, y un director muy malo. Al cabo de su carrera resultó considerado como el peor director de la historia, lo que atrajo previsiblemente la atención hacia su figura, de lo cual este biopic es uno de sus frutos. Un elemento central del relato es el rescate que hizo Wood en sus películas del actor Bela Lugosi, cuyo papel asumió Martin Landau y le valió un Oscar. Moderan Marina Filippa (creadora del podcast Ey broder) y Damián Frossasco (Cultura UNC), y participa hoy como invitada la Dra. Carolina Rusca, filósofa, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Entrada libre y gratuita.

Cinco libros, un escarabajo

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) habrá esta tarde a las 18 un encuentro de escritoras punillenses, titulado Voces del Escarabajo Azul, ya que se presentan cinco libros lanzados por la editorial de ese nombre. Paula Pizzano, poeta, escritora y dramaturga que reside en Estancia Vieja, presenta su poemario Ángeles de Uquía, inspirado en la obra del poeta jujeño Sixto Vázquez Zuleta. Adriana Molina Sarach, autora que vive en Tanti, presenta su novela Aquí y allá, relatos blancos, ganadora del Premio del Fondo Editorial de Villa Carlos Paz, y ambientada en un pueblo rodeado por un infinito territorio de salinas. Analía Ortiz, escritora, kinesióloga y fotógrafa, se desempeña en una clínica de rehabilitación en Tanti y trabaja en el campo de la discapacidad y la inclusión. Presenta su cuento infantil Catalina, dentro de su colección infantil de cuentos inclusivos. Stella Maris Sastre Bertarelli presenta el libro-álbum Soy espiritual y emocionalmente inteligente, en coautoría con Adriana Molina Sarach, que incluye un audiolibro. Por su parte, Melisa Ailen Sarach, capacitadora en el ámbito de la salud y el bienestar integral, presenta su poemario contemporáneo Hasta la Luna, un libro que permite una lectura no lineal y además tiende una invitación a escribir.

Organizan El Escarabajo Azul ediciones, Biblioteca Córdoba, Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

Caja de herramienta para proyectos

En la Sala Jorge Díaz del Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA), Ciudad Universitaria, prosigue hoy, de 18 a 21, el espacio de formación abierta para proyectos Caja de herramientas para convocatorias artísticas y culturales, a cargo de Sol Rassi y Franco Fariña. Se extenderá hasta un tercer encuentro, el martes próximo, 16 de septiembre. La actividad brinda un acompañamiento intensivo para proyectos artísticos y de investigación que buscan presentarse a la convocatoria CePIAbierto 2026-2027. Este laboratorio busca fortalecer los proyectos desde su dimensión estética, política y técnica, acompañando procesos de pensamiento crítico, diseño situado y planificación estratégica, en tres jornadas de trabajo colectivo. Consultas a [email protected].

Extienden llamado a estudiantes de artes

El Festival Estudiantil Nuestro Arte es Trabajo ha postergado hasta el 15 de septiembre el cierre de su convocatoria a estudiantes de artes de universidades públicas o privadas, a presentar sus producciones artísticas y aspirar a que las mismas sean expuestas en los museos Emilio Caraffa y Metropolitano de Arte Urbano. El festival tendrá lugar entre el 10 y el 19 de octubre. Convocan la Municipalidad, la Agencia Córdoba Cultura, la UNC y la UPC y los museos mencionados.