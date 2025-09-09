Correlaciones inesperadas

J.C. Maraddón



En 2013, Netflix se consolidaba como la nueva gran opción en plataformas de streaming con el estreno de la serie “House Of Cards”, cuya primera temporada debutó en febrero de ese año e instaló al personaje de Frank Underwood como el prototipo del animal político con ambiciones de poder que excedían cualquier límite moral. La caricatura que hacía esa producción de la clase dirigente estadounidense, dejaba en evidencia que la postulación de la potencia norteamericana como ejemplo universal de las bondades de la democracia, distaba mucho de ajustarse a una realidad manchada por la corrupción y por los aprietes al mejor estilo mafioso.

Aquel repugnante individuo encarnado en la ficción por Kevin Spacey no era más que el emergente de la podredumbre que subyacía por debajo de la superficie del quehacer institucional, y además anticipaba lo que estaba por venir, con la necesidad del electorado de buscar líderes por fuera de las estructuras tradicionales. La ilusión de que alguien ajeno a las formaciones partidarias se comportase de un modo distinto una vez convertido en funcionario, es el combustible que propulsó la aparición de Donald Trump como supuesta (y dudosa) reserva moral de un país acostumbrado a timonear las expectativas de Occidente.

Lo insólito de “House Of Cards”, analizándola desde una perspectiva argentina, era que daba por tierra con ese prejuicio tan arraigado entre nosotros, que nos incriminaba como los peores del curso, campeones de los negociados espurios, de la coima y de la politiquería. En cada episodio, Underwood se comportaba de una manera tan impune como la de cualquier corrupto local, al punto que podía sostener su carrera en las altas esferas de gobierno sin temor a que las garras de la justicia lo atraparan. La comparación con nuestro panorama de cabotaje era inevitable y el parecido no admitía discusión.

Vinieron después otras producciones que siguieron en la misma senda, en especial cuando “House Of Cards” cayó en desgracia a raíz de la cancelación del actor Kevin Spacey, acusado en 2017 de abuso sexual contra un menor de edad. Tal vez la dinamarquesa “Borgen” haya sido la más destacada de esas realizaciones que indagaban en lado oscuro de la política, aunque también cabría incluir en esa categoría a “The Crown”, que recreaba los avatares de la realeza británica durante el reinado de Isabel II. Sin embargo, en ambos casos no parecía haber paralelos explícitos con lo que ocurría en estas latitudes del sur.

Si bien se trata de un thriller anclado en el ámbito de la diplomacia internacional, la serie de origen británico “Rehén”, cuyos cinco episodios están disponibles en Netflix desde fines de agosto, también indaga acerca de lo que acontece tras bambalinas con una cumbre entre la primera ministra inglesa (Suranne Jones) y la presidenta de Francia (Julie Delpy), durante la cual estalla una conspiración. Mucha acción, mucho suspenso y muy buenas actuaciones elevan el nivel de esta tira creada por Matt Charman, que consigue mantener la tensión del relato con la premisa de privilegiar los recursos efectistas, sin tiempo para profundizar demasiado en nada.

¿Qué conexiones podríamos hallar entre los sucesos narrados en “Rehén” y lo que se vive por aquí en estos días? La sola enumeración de hechos que figuran en la trama, como el desabastecimiento de medicinas para pacientes oncológicos, las chicanas entre parlamentarios, las filtraciones de material comprometedor y el poco ético maridaje de los estamentos gubernativos con la prensa, establece correlaciones inesperadas con este momento de la historia argentina. De paso, esas similitudes nos recuerdan, como ya lo hizo “House Of Cards” doce años atrás, que no somos los únicos en el mundo que padecemos ese tipo de problemas.