En tono de campaña, el Mójica y Provincia homenajearon a docentes

Por Gabriel Marclé

Junto a más de 60 escuelas de la ciudad, públicas y privadas, el Gobierno de Río Cuarto fue anfitrión del acto para celebrar el Día del Maestro con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad educativa. El intendente Guillermo De Rivas encabezó la actividad con un discurso en defensa de los docentes, que pareció trascender la conmemoración y adoptar un tono político en plena campaña electoral.

“No existe una comunidad posible sin docentes que enseñen y se comprometan con la vida, los valores y la individualidad de cada alumno”, remarcó el intendente al saludar al centenar de educadores reunidos en Plaza Sarmiento, con palabras que resonaron en la comunidad educativa por la época de carencias y dificultades que afectan al sector.A su lado, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó el rol central de los maestros en la formación de las nuevas generaciones. Juan Manuel Llamosas, candidato a diputado de Provincias Unidas, también se sumó al acto.

Los discursos fueron leídos en clave política, en un presente que pone en discusión el rol de la educación. Aunque no hubo alusiones directas al Gobierno nacional de Javier Milei, las autoridades subrayaron la necesidad de acompañar la tarea educativa en toda la provincia, desde el nivel inicial hasta la universidad. En esa línea, destacó la presencia de las autoridades principales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, las cuales se encuentran en pie de lucha por el financiamiento de las casas de altos estudios que el Gobierno nacional se niega a mejorar.

La jornada también presentó la oportunidad para que el Gobierno provincial expusiera sobre las acciones que lleva adelante en materia educativa para la ciudad. En ese sentido, Ferreyra destacó que sigue creciendo el número de establecimientos con Sala de 3 años, uno de los logros que más resaltan desde el Panal: “Cuando asumimos, teníamos el 59% de cobertura. Un año después llegamos al 69% y hoy estamos cerca del 90% en Río Cuarto”, señaló. Asimismo, expresó su deseo de llegar al 100% de cobertura durante el año: “Queremos que todos los chicos de esta ciudad tengan acceso y trabajamos para que 11 nuevas instituciones sumen esta sala”, dijo.

El ministro repasó programas provinciales como el refuerzo de horas en primarias para potenciar lenguas y matemáticas, el Programa de Terminalidad Educativa para reducir la deserción, y el plan Transformar Córdoba, que ya alcanza a 202 escuelas y en 2026 se ampliará a 1.200 más. El objetivo, dijo, es mejorar prácticas de enseñanza incorporando temas como inteligencia artificial, medioambiente y educación vial.

Finalmente, el funcionario destacó que la capital alterna fue sede del acto central: “Elegimos a Río Cuarto porque aquí se hace escuela, se forman ciudadanos y se construye futuro”. Además, aseguró que el gobernador Martín Llaryora impulsa una gestión cercana: “Cuando uno camina el territorio aprende, comparte y va realizando la inclusión que hoy necesita nuestra provincia”.

El homenaje incluyó reconocimientos a docentes jubilados, participación de alumnos abanderados, escoltas, familias y directivos, consolidando un mensaje común: la educación como pilar del desarrollo social y político. El acto cerró con un fuerte aplauso a los maestros, momento que las autoridades aprovecharon para reafirmar su compromiso con la educación pública, la inclusión y la igualdad de oportunidades.