LLA embiste al electorado (festejan las segundas marcas)

Por Felipe Osman

La Libertad Avanza no parece haber terminado de asimilar al cachetazo que recibió en las elecciones bonaerenses, que el propio Gobierno terminó nacionalizando, en un intento por fortalecerse levantando el fantasma del kirchnerismo en el que sólo logró lo segundo.

En Casa Rosada, la profunda autocrítica que prometió Milei se desvaneció antes de comenzar, y terminó con la ratificación de la misma mesa política que condujo al oficialismo al fracaso.

En “X”, los reproches de la patrulla digital de Santiago Caputo no se hicieron esperar. Pero el problema que enfrentan las huestes del asesor estrella parece irresoluble: advirtieron al presidente del error de dejar el armado político en manos de su hermana, los primos Menem y Sebastián Pareja; su advertencia fue convalidada con creces por las urnas del Conurbano; y la respuesta de Javier Milei fue mantener incólume exactamente el mismo esquema de poder.

El desasosiego en la red de Musk es tan grande que los tuiteros libertarios empiezan a ampliar el margen de tiempo que le dieron al presidente para dar un golpe de timón, casi como un enamorado despechado que agrega prórrogas a su ultimátum para no afrontar la cruda realidad de no ser correspondido. Y, mientras tanto, al otro lado del río las cosas tampoco están demasiado claras.

Después de atestiguar el naufragio del armado diseñado por Karina, Menem y Pareja en Buenos Aires, las boletas que se construyeron con la misma receta en las provincias del interior, y que lideran candidatos con escaso o nulo rodaje político, están desconcertadas.

El plan era ir a remolque de una marca nacional exultante, defendiendo las medidas de un Gobierno Nacional que llegaría al test electoral con chapa de haber “domado” la inflación, y ahora tiene que hacer campaña con tres duras derrotas a cuestas (Santa Fe, Corrientes, y PBA), en un contexto económico de caída de la actividad y disparada del dólar, y con la plana mayor del funcionariado enredada en denuncias de corrupción y escándalos varios. Ahora, ¿cuál es la jugada?

En ese desconcierto, un par de destemplados del departamento Unión: los titulares del PAMI y la Anses de Bell Ville, decidieron dar un paso adelante y tomar la iniciativa acusando que los Bonaerenses votaron al peronismo porque les gusta “cagar en un balde”, y adelantando que no hay de qué preocuparse, porque Milei recuperará en Córdoba los votos que perdió en Buenos Aires.

En “X”, las huestes digitales salieron a atacarlos de inmediato. Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de PBA, apuntó: “Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar”, por glosar tan sólo una de las respuestas de la Fuerzas del Cielo. Y desde Córdoba, en tanto, Verónica Sikora, adversaria interna de Bornoroni que quedó afuera de la lista, también apuntó contra los funcionarios en cuestión, repudiando sus expresiones.

El problema es que los libertarios no parecen advertir la diferencia entre el contexto que los llevó al poder y el que impera hoy. Ser avasallador después de conseguir el 55 por ciento de los votos (en un balotaje), cuando el electorado acaba de castigar al sistema político en su conjunto, es una cosa. Pero en política también hay que saber pelear en retroceso. Y ese es el nuevo desafío.

“Segundas marcas”

Mientras algunos referentes de La Libertad Avanza embisten al electorado, los pequeños partidos y sellos que intentan seducir a los mismos votantes están exultantes. La cruda interna desatada en La Libertad Avanza hace que florezcan los desencantados. Y esos desencantados son la materia prima indispensable para las fuerzas expulsadas de la alianza que postulan ideas tan o más ortodoxas que las del presidente.