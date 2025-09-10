Los gobernadores “del centro” van a Río Cuarto en mensaje a Milei y a Kicillof

Por Bettina Marengo

Lo resolvieron en el chat de los gobernadores de Provincias Unidas el lunes por la tarde, cuando se encontraron virtualmente para analizar la derrota de Javier Milei ante el bonaerense Axel Kicillof en las elecciones legislativas del domingo. En esa charla acordaron mostrarse juntos este viernes a las 10,30 horas en el stand de la provincia en la Exposición Rural de la ciudad de Río Cuarto, al sur de Córdoba, en una demostración de apoyo al sector agropecuario y de fuerza y unidad política tanto frente al debilitado gobierno libertario como ante el fortalecido vencedor del 8S. Un mensaje a dos bandas donde Provincias Unidas puede mostrarse como la única construcción que nació luego de la inédita reunión de junio en el CFI de los 24 mandatarios para ponerle límites a Milei. Después de eso vino el faltazo de julio, cuando la Rosada tuvo que suspender el acto en Tucumán porque casi ningún gobernador lo iba a acompañar.

En Río Cuarto estará Juan Schiaretti, cabeza de lista en Córdoba. El resto, en principio confirmados. El anfitrión Martín Llaryora tenía ya agendada la visita del radical Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quien encabezará también una actividad con intendentes de la UCR. Luego se sumó el correntino Gustavo Valdés, que viene de una exitosa elección en su provincia, donde su hermano Juan Pablo se quedó con la Gobernación luego de que fracasara un acuerdo electoral con Karina Milei. Dicen que los cordobesistas están encantados con el perfil del mesopotámico. Después se agregaron el PRO Ignacio Torres, de Chubut, el radical Carlos Sadir, de Jujuy, y el peronista híbrido Claudio Vidal, de Santa Cruz. “Un mensaje al país desde el interior productivo”, redondearon desde el Panal, donde tienen in mente una foto potente de los siete hombres de gestión que obligue al país a mirar hacia el interior. Por supuesto, va a estar presente el reclamo por la eliminación de los impuestos a la exportación agraria, algo que Schiaretti asegura puede decidirse y efectivizar en dos años sin afectar el superávit fiscal si se ataca la evasión.

La cita en la Rural de Río Cuarto es también una reacción al primer movimiento político de la Casa Rosada post derrota: el lanzamiento de una mesa de diálogo con los gobernadores anunciada el lunes a la noche por el vocero Manuel Adorni. Kicillof había pedido reunirse con el mandatario la noche del triunfo, y ayer insistió. También dijo en el búnker de La Plata, con los datos del escrutinio, que quería construir a futuro con el peronismo y “otros sectores”, e hizo un llamamiento a los gobernadores. Por el lado de Córdoba no hay quórum para ese acercamiento con el “soviético”, aunque los brazos están abiertos en Provincias Unidas para otros mandatarios. El espacio, donde no hay primus inter pares, apuesta a armar un bloque de diputados en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, para que los mandatarios puedan negociar directamente con la Rosada. A la luz de la historia reciente del apoyo y oposición con el oficialismo, habrá halcones y palomas con Milei. El ministro de Comunicación de Llaryora, Daniel Pastore, confirmó que no ven a Kicillof en Provincias Unidas. Voceros de Pullaro levantados por medios porteños dijeron más o menos lo mismo. Llaryora y el santafesino suelen hacer declaraciones similares, pero es cierto que el radical, igual que el chubutense Torres, han tenido un vínculo más cercano con Kicillof, quien supo enviar ayuda a sus respectivas provincias.

Algunos mandatarios ya mandaron sus respuestas al anuncio de Adorni. El salteño Gustavo Sáenz, ex massista y peronista no K dijo que “Roma no paga traidores” y recordó que la Nación no cumplió sus promesas con las provincias. “A mí me cagaron con obras y me cagaron en lo electoral, con candidatos que me destrozan”, sostuvo en referencia a la lista violeta que buscará diputados en su provincia. Saénz es uno de los gobernadores que, a futuro, Provincias Unidas cree que puede sumarse al esquema, igual que el saliente Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.

El riojano Ricardo Quintela, peronista cercano a Kicillof, fue más drástico y aseguró que el gobierno nacional “está terminado”.

Al cierre de esta nota, Llaryora no había expresado posición. El Panal informó que no había llegado la invitación de Presidencia ni confirmó si asistirá y bajo qué condiciones. Por lo pronto, el jefe del Ejecutivo nacional suspendió un viaje a España que tenía previsto para este viernes y mandó una señal que, de momento, ni siquiera califica de gatopardista: se reunió con los funcionarios de la mesa política interna, los mismos de siempre, y aseguró que defenderá el modelo con uñas y dientes.