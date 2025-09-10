Llamosas aceita la campaña y abre paso a los últimos 45 días

Por Julieta Fernández

En el armado local de Provincias Unidas, aseguran que el candidato a diputado nacional, Juan Manuel Llamosas ha cobrado un rol protagónico en el despliegue de la campaña en el sur provincial. Con un tono más combativo, ajeno al perfil que supo mostrar como intendente, Llamosas apuntó sus dardos a Natalia de la Sota, a quien asoció al kirchnerismo en la previa a la visita de la diputada y candidata por Defendamos Córdoba. Sin embargo, esta semana, su discurso volvió a poner el foco en el gobierno de Javier Milei, especialmente luego de las elecciones legislativas bonaerenses y la derrota de La Libertad Avanza.

En diálogo con radio Rivadavia Río Cuarto, el ex intendente de la Capital Alterna planteó que “los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro. Venimos advirtiendo que se necesita un plan productivo y federal y creemos que esa mirada es Provincias Unidas”. Llamosas ponderó el “modelo Córdoba” y la posibilidad de “trabajar junto a dirigentes de distintas banderas políticas”, en la antesala a la visita de gobernadores de Provincias Unidas que tendrá lugar en el marco de la Expo Rural junto al candidato y ex gobernador, Juan Schiaretti.

El candidato a diputado por Provincias Unidas y vicepresidente de Bancor recientemente dio algunos gestos al campo en la 78° Expo de Jesús María. Allí, junto al gobernador Martín Llaryora, Llamosas presentó líneas de crédito por $30 mil millones para el sector, con financiamiento destinado a maquinarias, insumos, sistemas de cría y pymes agroindustriales. La 91° Expo de Río Cuarto seguramente vuelva a ser un escenario propicio para que el ex intendente se acerque a la entidad ruralista. No obstante, hay expectativas por el discurso que puedan brindar desde Provincias Unidas, en el marco de un evento cuyo anfitrión (la SRRC) ha mostrado un fuerte apoyo al rumbo adoptado por el gobierno nacional.

“La expectativa que había generado este gobierno se está cayendo porque a la gente no le alcanza, no llega a fin de mes”, expresó Llamosas, quien se ha calzado gran parte de la agenda de campaña en los departamentos del sur. En tanto, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, encabeza las distintas acciones de campaña que se dan en la Capital Alterna y se prevé que la próxima semana vuelva a “reunir la tropa” para avanzar en el inicio del tramo más fuerte de campaña.

Desde el PJ local remarcan que esta campaña ha potenciado el rol de los distintos circuitos (Centro, Banda Norte y Alberdi) en cuanto a las distintas reuniones y plenarios que se están llevando a cabo (algo que, salvo instancias puntuales, no primó en los últimos años). “No solo se habla de cómo encarar la campaña y organizar ese proceso sino que estamos dando el debate que hay que dar sobre replantear el modelo económico y social vigente”, indicaron desde el partido.

El rol de Guillermo De Rivas en esta elección también será puesta a prueba en cuanto a la movilización de la militancia. Los comicios del 26 de octubre serán la oportunidad para contrarrestar el traspié del 2023, en el que Río Cuarto no arrojó un resultado positivo para Hacemos Unidos.





