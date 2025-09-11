En San Francisco, Bernarte (Y Llaryora) le hacen frente a las críticas con más obras

Por Franco Cervera

Si algo no le pueden cuestionar al oficialismo de San Francisco y provincial, es que no se escatima al momento de inversión en infraestructura para la ciudad del este. “Cuando dijimos de la importancia de acompañar a Martín a ser gobernador hablábamos de estos beneficios de poder traer obras que quedarán en la historia”, bregan desde el Ejecutivo Municipal cuando hacen referencia a la cantidad de obras que se llevan adelante y se proyectan en la ciudad.

Sin embargo, la oposición cada vez pone más el ojo en algunas de estas intervenciones, sobre todo el dinero que se destinará y la prioridad social de estos proyectos.

Pese a las fuertes críticas, desde el Ejecutivo Municipal, de la mano del gobernador Martín Llaryora, responden con más obras millonarias. Recientemente se anunció la pavimentación para un sector neurálgico de barrio Parque y ahora una obra faraónica para la transformación del Parque Cincuentenario, un sector históricamente relegado y de escasos recursos. A esto se suma la restauración del viejo edificio del Banco Córdoba que será la sede de la Región Centro.

“San Francisco es una ciudad que siempre progresa, pese a los eternos opositores”, responde Bernarte.

“Pensemos qué sería de San Francisco si quienes se oponen sistemáticamente a las obras que transforman la ciudad hubieran impuesto sus ideas. En ese caso tendríamos una ciudad que, hacia el norte llegaría hasta calle Independencia porque la plaza Vélez Sarsfield no estaba abierta. Sin embargo, cuando se tomó la decisión de abrirla fue un revuelo. Llevó mucho tiempo y discusiones porque había quienes se oponían a la idea de abrir esa plaza”, recordó Bernarte días atrás al responder a los cuestionamientos por los grandes proyectos en marcha.

Luego se remontó a los años noventa, momento de una férrea oposición a la llegada del gas natural: “Habría que preguntarle al 91% de la ciudad que tiene la posibilidad de acceder al gas natural si valió la pena o no ejecutar la obra. O cuando se empezó con la ejecución del alumbrado público porque antes que eso había un farol por esquina y había gente que se oponía a la ampliación del alumbrado público en la ciudad. Por suerte hubo dirigentes que siguieron el instinto del progreso”, destacó.

El intendente indicó que actualmente se llevan adelante obras que van a cambiar la fisonomía de una ciudad que hace 50 años no cambia. Y reflexionó: “Una ciudad que hace 50 años no cambia en realidad involuciona en el tiempo porque las ciudades, al igual que las personas, evolucionan y en estos momentos de ruido hemos decidido seguir adelante pensando en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Esta es la forma que tenemos de trabajar”, reflejó.

Inversión millonaria para el Parque Cincuentenario

Manteniendo la línea de trabajo, Damián Bernarte anunció días atrás una obra para refuncionalizar el Parque Cincuentenario. Se hará con fondos provinciales y tendría un costo cercano a los $5.400 millones. El intendente celebró el aporte de la gestión de Martín Llaryora para seguir activando la obra pública en San Francisco.

A la vez, municipio en conjunto con la provincia informaron el inicio de dos obras históricas que marcarán un antes y un después para barrio Parque: la pavimentación de calles y el entubamiento del canal pluvial Dante Agodino.

En este contexto, el intendente salió a defender los proyectos de obras públicas se llevan adelante en la ciudad, como bicisenda en altura, apertura del centro, nueva sede policial, sede universitaria, entre muchas otras.

Terraf pide evaluación social para las obras

Al igual que otros dirigentes opositores, el concejal del bloque Juntos por el Cambio, Pablo Terraf, presentó en la última sesión del Concejo Deliberante dos proyectos de ordenanza que calificó “fundamentales” para una ciudad que, a su entender, tiene las prioridades de inversión desordenadas y existe falta de planificación urbana.

El primero de ellos busca conformar un “Sistema de evaluación social de obras públicas”, una herramienta inédita que obliga al municipio a analizar a través de índices y ratios cada obra, con criterios objetivos de impacto, urgencia, equidad territorial, costo-beneficio, beneficio ambiental y relevancia social, con participación de vecinos y concejales de la minoría.

“El sistema busca terminar con decisiones discrecionales y garantizar que los recursos se destinen primero a las obras más urgentes, estratégicas y justas para toda la comunidad, publicando además los resultados en la web municipal para asegurar transparencia y control ciudadano”, destacó.

Por otro lado, presentó otro proyecto de ordenanza donde solicita la creación de “Sistema de transparencia urbanística”, que obligue al municipio a publicar de manera abierta y actualizada toda la información sobre loteos, urbanizaciones y nuevos barrios, exigiendo estudios de impacto, informes de integración urbana y audiencias públicas para proyectos mayores a tres hectáreas.

“La iniciativa busca frenar desarrollos desordenados como los ya vistos en la ciudad, garantizar servicios básicos antes de habilitar ventas y permitir que los vecinos accedan en tiempo real a datos claros sobre el crecimiento urbanístico de San Francisco, promoviendo así una ciudad más planificada”, explicó.

Así las cosas por San Francisco, donde a diferencia de otras localidades, la pelea se da por la enorme cantidad de obras e inversión que aporta el municipio y la Provincia.