En San Francisco, Bernarte (Y Llaryora) le hacen frente a las críticas con más obras

Redacción AlfilEnroque Corto10 de septiembre de 2025
Prunotto recupera un pedazo de la CGT para el Panal | Por ahora, todo frío para que se hacen los rulos con el Gabinete | El reproche de Juez | Por la sesión en Laboulaye, Dante Rossi apuntó al “marketing” del peronismo
Carolina BiedermannProvincial10 de septiembre de 2025
El Comité Provincia de la UCR emitió un comunicado oficial respaldando la candidatura de Ramón Mestre, al frente de la Lista 3. Para su emisión, hubo comidilla y ahora nadie se hace cargo.
Bettina MarengoProvincial10 de septiembre de 2025
Lo resolvieron en el chat de Provincias Unidas el lunes. El viernes 10.30 visitarán la Rural de Rio Cuarto y está previsto que estén los seis y el candidato Juan Schiaretti. Es la única construcción de mandatarios post foto del CFl en junio y post faltazo generalizado a Tucumán de julio. El bonaerense había llamado a construir con otros sectores luego de su contundente triunfo sobre la Libertad Avanza.
Redacción AlfilRío Cuarto10 de septiembre de 2025
Siguen las gestiones con Aerolíneas | Los que quedaron afuera
Redacción AlfilProvincial10 de septiembre de 2025
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.