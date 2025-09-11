Schiaretti y Mestre rechazaron el veto a las universidades de Milei

El gobernador y el exintendente, ambos candidatos en distintos armados, salieron a cruzar al libertario tras conocerse el veto.

Provincial11 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
ramon-mestre

Por Redacción Alfil

Anoche se conoció el veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y obtuvo el rechazo de los cordobeses Juan Schiaretti y Ramón Mestre, candidatos de Provincias Unidas y la UCR, respectivamente.

“La universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente, de progreso y de desarrollo científico. Es la oportunidad para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor. Desfinanciarla significa cerrar la puerta al esfuerzo de millones de familias que sueñan con que sus hijos sean la primera generación universitaria. No se trata de ideología, sino de sentido común y de respeto a lo que somos como Nación: un país que apostó siempre a la educación pública, gratuita y de calidad. Vetar la ley que garantiza financiar las universidades es darle la espalda a la sociedad y a la Argentina del futuro”, dijo el exgobernador.

En tanto, el radical sostuvo: “el problema no se resuelve con un nuevo ministro del interior o escuchando a los gobernadores; el problema se resuelve escuchando a la gente que no llega a fin de mes, a los jubilados, a los médicos del Garrahan, a las personas con discapacidad y sus familias”.

“La salida es escuchar, sumar miradas y, sobre todo, con sensibilidad por los que están sufriendo el ajuste. No se confundan: nadie está en contra del superávit fiscal; pero sí de que sean las familias argentinas las únicamente tengan que hacer el esfuerzo”, cerró Mestre.

