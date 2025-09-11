Enroque Corto

El Frente de Izquierda Unidad presenta sus candidatos

Este viernes a las 10 hs, en Avellaneda 240 de la ciudad de Córdoba, el Frente Izquierda Unidad va a presentar sus candidatos a diputados nacionales para el 26 de octubre.

Informante: En un desayuno para la prensa, estarán los candidatos Liliana Olivero, Viki Caldera, Josué Plevich, que son los tres primeros, y los demás integrantes de la lista.

Alfil: Van por la novena banca.

Informante: El Frente entiende que hay un antes y un después de la derrota electoral de Milei en la provincia de Buenos Aires. "El resultado muestra el hartazgo de los trabajadores y sectores populares con el gobierno cruel y coimero de Milei, que beneficia a las grandes multinacionales, los bancos y el FMI, hundiendo a la población en la miseria", señalaron en en un comunicado. Por eso entienden que hay margen para un voto anti Milei que la izquierda representa.

Habla Fassi

Sorpresivamente, el informante futbolero llamó al periodista al enterarse de una conferencia de prensa que hoy brindará el presidente de Talleres, Andrés Fassi.

Informante Futbolero: Habla Andrés…

Periodista: ¿Quién?

IF: En el fútbol de Córdoba, ‘Andrés’ es uno solo, El Zorro Fassi.

P: Por supuesto.

IF: Le cuento, es mañana (por hoy) a las 12.45 en el predio de Talleres y abordará tres aspectos centrales que se los voy a dar en orden de prioridad.

P: A ver…

IF: Momento deportivo, vínculo con AFA y futuro institucional.

P: Son importantes los tres.

IF: Sí, por eso le recomiendo que se guarde algo para el diario del viernes. Saludos.

Marca personal los barrios ciudad

El periodista conversaba en con su informante peronista, y, como quien no quiere la cosa, intentaba arañar algún detalle de la campaña en capital.

Periodista: por lo que me cuenta, la cosa está muy tranquila… recién calentando motores a la espera de que los vecinos entren en clima de campaña…

Informante: Bueno… sí y no. También se está trabajando. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo bastante fino en los barrios ciudad…

P.: Ajá… en los barrios que creó De la Sota…

I.: Ajá...

P.: ¿Por algo en especial?

I.: Ja, ja… ya veo por dónde viene… mire, se lo voy a decir como lo decimos siempre: Natalia no tiene estructura para competir con la boleta de Provincias Unidas… No es una preocupación…

P.: Pero…

I.: Pero tampoco vamos a descuidarnos…

¿Voto últil?

El kirchnerismo cordobés pide el voto para fortalecer el bloque en el Congreso.

Informante: Hay una hipótesis que se corroborará recién el 26 de octubre, respecto que el voto kirchnerista irá para la canasta de Natalia de la Sota. Por eso, el Frente Patria la eligió como adversaria.

Periodista: ¿Habrá un voto útil ahí?

I.: Puede ser. Con el envión de las elecciones bonaerenses del domingo, los candidatos de Córdoba salieron a decir que necesitan sumar diputados a ese gran bloque K para frenar a la Libertad Avanza.

P.: ¿Y cuál sería el problema?

I.: Que justamente una de las grandes objeciones que surgen desde Córdoba es que todo termine siendo digitado desde Buenos Aires, las candidaturas se cocinan y aprueban allá. Los votantes quieren candidatos que representan a la provincia no que queden perdidos en un bloque donde primen los intereses de los bonaerenses.