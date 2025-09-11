Enroque Corto
Prunotto recupera un pedazo de la CGT para el Panal | Por ahora, todo frío para que se hacen los rulos con el Gabinete | El reproche de Juez | Por la sesión en Laboulaye, Dante Rossi apuntó al “marketing” del peronismo
Este viernes a las 10 hs, en Avellaneda 240 de la ciudad de Córdoba, el Frente Izquierda Unidad va a presentar sus candidatos a diputados nacionales para el 26 de octubre.
Informante: En un desayuno para la prensa, estarán los candidatos Liliana Olivero, Viki Caldera, Josué Plevich, que son los tres primeros, y los demás integrantes de la lista.
Alfil: Van por la novena banca.
Informante: El Frente entiende que hay un antes y un después de la derrota electoral de Milei en la provincia de Buenos Aires. "El resultado muestra el hartazgo de los trabajadores y sectores populares con el gobierno cruel y coimero de Milei, que beneficia a las grandes multinacionales, los bancos y el FMI, hundiendo a la población en la miseria", señalaron en en un comunicado. Por eso entienden que hay margen para un voto anti Milei que la izquierda representa.
Sorpresivamente, el informante futbolero llamó al periodista al enterarse de una conferencia de prensa que hoy brindará el presidente de Talleres, Andrés Fassi.
Informante Futbolero: Habla Andrés…
Periodista: ¿Quién?
IF: En el fútbol de Córdoba, ‘Andrés’ es uno solo, El Zorro Fassi.
P: Por supuesto.
IF: Le cuento, es mañana (por hoy) a las 12.45 en el predio de Talleres y abordará tres aspectos centrales que se los voy a dar en orden de prioridad.
P: A ver…
IF: Momento deportivo, vínculo con AFA y futuro institucional.
P: Son importantes los tres.
IF: Sí, por eso le recomiendo que se guarde algo para el diario del viernes. Saludos.
El periodista conversaba en con su informante peronista, y, como quien no quiere la cosa, intentaba arañar algún detalle de la campaña en capital.
Periodista: por lo que me cuenta, la cosa está muy tranquila… recién calentando motores a la espera de que los vecinos entren en clima de campaña…
Informante: Bueno… sí y no. También se está trabajando. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo bastante fino en los barrios ciudad…
P.: Ajá… en los barrios que creó De la Sota…
I.: Ajá...
P.: ¿Por algo en especial?
I.: Ja, ja… ya veo por dónde viene… mire, se lo voy a decir como lo decimos siempre: Natalia no tiene estructura para competir con la boleta de Provincias Unidas… No es una preocupación…
P.: Pero…
I.: Pero tampoco vamos a descuidarnos…
El kirchnerismo cordobés pide el voto para fortalecer el bloque en el Congreso.
Informante: Hay una hipótesis que se corroborará recién el 26 de octubre, respecto que el voto kirchnerista irá para la canasta de Natalia de la Sota. Por eso, el Frente Patria la eligió como adversaria.
Periodista: ¿Habrá un voto útil ahí?
I.: Puede ser. Con el envión de las elecciones bonaerenses del domingo, los candidatos de Córdoba salieron a decir que necesitan sumar diputados a ese gran bloque K para frenar a la Libertad Avanza.
P.: ¿Y cuál sería el problema?
I.: Que justamente una de las grandes objeciones que surgen desde Córdoba es que todo termine siendo digitado desde Buenos Aires, las candidaturas se cocinan y aprueban allá. Los votantes quieren candidatos que representan a la provincia no que queden perdidos en un bloque donde primen los intereses de los bonaerenses.
El Comité Provincia de la UCR emitió un comunicado oficial respaldando la candidatura de Ramón Mestre, al frente de la Lista 3. Para su emisión, hubo comidilla y ahora nadie se hace cargo.
Lo resolvieron en el chat de Provincias Unidas el lunes. El viernes 10.30 visitarán la Rural de Rio Cuarto y está previsto que estén los seis y el candidato Juan Schiaretti. Es la única construcción de mandatarios post foto del CFl en junio y post faltazo generalizado a Tucumán de julio. El bonaerense había llamado a construir con otros sectores luego de su contundente triunfo sobre la Libertad Avanza.
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.