Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







A puro abrazo

La cronista recibía el mensaje del informante, quien le compartía una foto del abrazo entre el concejal de La Fuerza del Imperio del Sur, Guillermo Natali y el intendente Guillermo De Rivas.

Informante: ¿Qué tal? ¿Vio esta foto? A puro abrazo los Guilles. No es inocente que Natali comparta esta imagen con el intendente.

Periodista: Hace rato que no oculta su afinidad con el Ejecutivo. Pero admito que es una foto interesante.

I: Dice mucho. Porque si observa las otras que se publicaron, también va a ver que estuvo Leticia Paulizzi, su compañera de bloque. Igual, es cierto que esta actividad no fue estrictamente de la gestión sino una manera de homenajear a los docentes en su día. Hubo muchas instituciones presentes y también autoridades provinciales. Aún así, no creo haber visto a gente de la oposición en ese acto. Y al Guille (Natali) ya no se lo puede considerar opositor (risas).

P: Ojo. En la votación del otro día, sobre la licitación del alumbrado, toda la oposición se abstuvo. Incluido él.

I: Justo el otro día pensaba en eso. Con todo el lío que se armó por si el voto de la concejala (Florencia) Stinson era válido o no. Quizás era más sencillo para el oficialismo acordar el acompañamiento de Natali, ¿no? Y se evitaba todo el cuestionamiento que hizo el concejal (Pablo) Benítez.

P: Hay mucha especulación en torno a eso. Si el acompañamiento a Provincias Unidas no hace que esta fracción de La Fuerza del Imperio empiece a acompañar al oficialismo en los proyectos fuertes que se vienen.

I: Quizás. No sería la primera vez. Cuando el socialismo todavía estaba en el bloque radical pero acompañaban a Schiaretti para la reelección del 2019, (Marilina) Gadpen votó varios proyectos junto al oficialismo. Podría volver a darse algo así…

Modificaciones al pliego del alumbrado

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre el tratamiento del pliego licitatorio para el alumbrado y semaforización. Esta semana se votaría en segunda lectura.

Periodista: El oficialismo dice que tomó las sugerencias de la oposición. Y que ahora es un poco más flexible el pliego y podrían participar más empresas.

Informante: Técnicamente, sí. Pero hay algo que no todos dicen. Si mal no entendí, el proyecto original planteaba que la empresa tenga experiencia en mantenimiento superior a 24 mil puntos lumínicos en los últimos 5 años. Ahora se pide lo mismo pero con un mayor margen de tiempo. Es decir, en los últimos 10 años. Aún así, sigue siendo una cantidad enorme de puntos lumínicos que difícilmente habilite a muchas empresas locales a cumplir con el requisito.

Periodista: Entonces, no cree que la oposición acompañe…

I: No lo sé. Lo concreto es que se había pedido que las empresas locales tengan prioridad. Obviamente, no es cuestión de dejar que cualquiera participe si no tiene la capacidad de brindar un buen servicio. Pero se podría hacer alguna excepcionalidad para las empresas de Río Cuarto. Más allá de lo que voten los bloques, seguramente se expongan estas observaciones.







