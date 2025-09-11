Partido digital

Por Javier Boher

Hace muchos años, cuando internet y los smartphones empezaban a revolucionar nuestra vida, me crucé con un texto que planteaba un interrogante sobre por qué las nuevas tecnologías no se podían convertir en una nueva plataforma para abrir la puerta a una democracia en la que efectivamente los individuos tuviesen el poder.

La base de la democracia representativa se sustenta en el principio de igualdad que establece que cada ciudadano tiene un voto, con el corolario de que gana el que más votos tiene o el que consigue reunir un determinado piso de voluntades que le aseguren un cargo. Hay una necesaria reducción de las personas que toman decisiones, lo que se consigue a través de la manifestación individual de las preferencias. Idealmente, hay algún tipo de relación entre el representante y sus representados, aunque sea la pertenencia a un partido o algo que los une más allá del momento de presentarse a las urnas.

Ese vínculo de representación está roto hace bastante tiempo y la política no termina de encontrarle la vuelta. Los medios de comunicación tradicionales ya no funcionan como antes y cada vez menos gente quiere ir a votar. Los malos resultados económicos opacan otros avances sociales, generando en muchos una sensación de hastío frente a la política.

Los armados políticos tradicionales se valen de su estructura territorial para controlar las elecciones y movilizar votantes, pero eso no parece ser suficiente. La elección bonaerense dejó a la vista que no se puede comprar plenamente una estructura que no se tiene, pero -fundamentalmente- que con ese intento de compra se perdió parte de lo que ayudó a que Milei se convierta en el fenómeno de masas que llegó a la presidencia.

El sociólogo Gino Hermano escribió sobre la democracia, la democracia de masas y el valor del individualismo a partir de sus experiencias personales respecto al fascismo y al peronismo. No le gustaba la noción propia de esos regímenes, donde las masas anulaban el juicio y la libertad individual, pero tampoco creía que la libertad pudiera lograr algo sin vínculos a otros colectivos sociales que aumentaran los niveles de integración del individuo. Un individuo se potencia cuando es reconocido como tal por los grupos a los que pertenece, no cuando el grupo (o peor, el líder) le exige sumisión a un proyecto que no lo reconoce en sus cualidades.

La crisis que se abrió en el gobierno de Milei tiene un poco de estas cosas. La guerra abierta contra personajes como Victoria Villarruel o Francisco Paoltroni por no someterse al presidente (o peor, a su hermana) fue corroyendo y debilitando la estructura de poder con la que los libertarios llegaron a la Casa Rosada. Todo aquello sobre el ejército de trolls con lo que se corrió a Santiago Caputo quizás no sea cierto desde el punto de vista de una organización puesta a manipular la opinión pública, sino la verdadera forma de organización política que difumina los límites de la participación y marca una disminución de la importancia de los partidos como estructuras de poder. Es decir, sabemos que los partidos se están debilitando, pero todavía no está muy claro qué es lo que los va a reemplazar.

Democracia plebiscitaria

Uno de los riesgos de la democracia -en línea con los temores de Germani y el tantas veces citado Giovanni Sartori- es que los liderazgos fuertes recurran a mecanismos de legitimación o de toma de decisiones avalados en plebiscitos o referéndums. Desde ese enfoque, no hay una integración ni un debate particular sobre los temas, sino una expresión de apoyo individual a las decisiones del líder. Los casos de Venezuela o de Bolivia son quizás los más cercanos y con las peores consecuencias a la vista.

La situación actual podría marcar un punto diferente, ya que las redes sociales no son un formato o un medio, sino una red de contactos. La gente que le escribe a sus líderes de opinión, que repostea las publicaciones que le gustan o interviene y modifica las que no le gustan generan contenidos que giran a través de un denso entramado de vínculos sociales. Atrás de cada pantalla hay un individuo, pero a través del smartphone se conectan con miles o millones de personas.

De algún modo las redes sociales van resignificando las prácticas políticas, conectando personas sin importar los partidos.

Es difícil imaginar que estamos ante una forma definitiva para las nuevas democracias de masas, pero definitivamente está el germen de lo que se viene. Cada plataforma tiene una cantidad enorme de usuarios activos, muchos de los cuales no van a votar en las elecciones pero se involucran en el debate público compartiendo videos, memes o cualquier cosa que defina una posición. Aunque los cuadros técnicos formados por los partidos son importantes para planificar y ejecutar políticas públicas, todo lo referido a la participación ha ido dejando lugar a estas nuevas formas que algunos dicen que no ganan elecciones, aunque el partido que perdió en las recientes elecciones de Buenos Aires no siguió precisamente los mismos métodos y los mismos procesos que el que ganó la presidencia. Quizás el retorno de Caputo a la mesa chica le devuelva al gobierno ese vínculo con la gente que perdió en este último medio año.