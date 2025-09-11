Partido digital
La derrota del oficialismo nacional también se explica un poco por haber desplazado su estructura de redes sociales en favor del territorioNacional11 de septiembre de 2025Redacción Alfil
LLA embiste al electorado (festejan las segundas marcas)
Los titulares del PAMI y la ANSES de Bell Ville compartieron una curiosa lectura de los resultados de PBA: aseguraron que los bonaerenses votaron al PJ porque “les gusta cagar en un balde”. En el hervidero que dejó la derrota, las “Fuerzas del Cielo” cuestionaron que se ataque a los votantes (para pegarle a los “karinos”). Oportunidad para las “segundas marcas” que competirán en octubre.
Milei vetará universidades y Garrahan, y se complica el diálogo con los gobernadores
A falta de un día para el vencimiento del plazo que posibilita al Gobierno Nacional el veto hacia la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario, desde Casa Rosada planean vetar los proyectos mencionados.
El Indec informó que en agosto la inflación fue de 1,9%
El instituto aseguró que todavía la inflación se mantiene por debajo del 2%, en una racha de cuatro meses, a nivel interanual se ubica en el 33,6%.
Cadena nacional: Milei presentará este lunes el presupuesto 2026
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la tercera reunión de la mesa política que convocó el presidente Javier Milei. La trasmisión será a las 21 horas
Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, oficializó la designación del flamante ministro, cuyo objetivo ahora será fomentar el contacto entre mandatarios y "retomar el diálogo con los gobernadores afines".
Curiosa guerra en el radicalismo cordobés por un simple comunicado
El Comité Provincia de la UCR emitió un comunicado oficial respaldando la candidatura de Ramón Mestre, al frente de la Lista 3. Para su emisión, hubo comidilla y ahora nadie se hace cargo.
Los gobernadores “del centro” van a Río Cuarto en mensaje a Milei y a Kicillof
Lo resolvieron en el chat de Provincias Unidas el lunes. El viernes 10.30 visitarán la Rural de Rio Cuarto y está previsto que estén los seis y el candidato Juan Schiaretti. Es la única construcción de mandatarios post foto del CFl en junio y post faltazo generalizado a Tucumán de julio. El bonaerense había llamado a construir con otros sectores luego de su contundente triunfo sobre la Libertad Avanza.
Perfil del votante: Schiaretti lidera el podio, Roca la jueventud y De La Sota afianza el peronismo
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.