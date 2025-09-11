Inició la Expo Rural, vidriera clave de la campaña nacional

Por Gabriel Marclé

Este miércoles se abrió la tranquera de la 91ª Expo Rural de Río Cuarto, un evento que siempre gana relevancia por su impacto en la relación entre el campo y la política, pero que este año se convierte además en una vidriera clave rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese marco, la capital alterna se prepara para recibir a dirigentes de peso del escenario nacional. La atención está puesta, sobre todo, en la presencia de los gobernadores que integran Provincias Unidas, mientras que el Gobierno nacional enviará a sus representantes para reconectar con el electorado ruralista.

De las últimas ediciones, esta será sin dudas la de mayor exposición política. Finalmente, no habrá visita del presidente Javier Milei, pese a los rumores que circulaban, aunque el hecho más resonante ocurrirá el viernes por la mañana: la primera gran cumbre de Provincias Unidas, con Martín Llaryora como anfitrión. En un principio solo estaba confirmada la presencia del santafesino Maximiliano Pullaro, pero luego se sumaron Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Seis gobernadores juntos y al mismo tiempo en la ciudad, una imagen nunca vista en el Imperio y que la Rural hace posible.

Juan Schiaretti también tendrá un rol protagónico, ya que encabeza la lista de Provincias Unidas en Córdoba. También Juan Manuel Llamosas, exintendente y candidato n°7 en esa nómina, presente además en el corte de cinta de ayer. Se espera además la llegada de otros referentes del armado interiorista a nivel nacional. El encuentro buscará ser el primer gran movimiento de este espacio tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires, en paralelo al intento de Milei de conformar una mesa de diálogo con los gobernadores.

La cita en la Rural también será una oportunidad para que los mandatarios provinciales envíen un mensaje directo al campo y se presenten como defensores de la producción del interior frente al malestar creciente por las políticas económicas del Gobierno nacional.

Del lado de La Libertad Avanza, el oficialismo ya prepara su propio despliegue. Está confirmada la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, aunque podrían sumarse otras figuras nacionales y miembros de la campaña cordobesa del frente libertario, que lanzará su campaña el viernes por la tarde, apenas horas después de la cumbre de Provincias Unidas. Entre los dirigentes que recorrerán la Expo figura Luis Juez. Desde la organización de la muestra anticiparon un clima de cordialidad con Nación, pese al escenario de fragilidad política, denuncias de corrupción y tensiones internas en el oficialismo.

Otro de los momentos fuertes llegará el sábado con el acto central de inauguración, en el que hablarán las entidades ruralistas más influyentes y se espera la participación de dirigentes políticos en la tribuna. Allí intervendrá Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, junto a referentes del ruralismo nacional. Los planteos estarán enfocados en la eliminación de retenciones y la falta de obra pública nacional que deteriora las rutas. Aunque no se prevé un cruce directo sobre los escándalos de corrupción, el tema sobrevolará el ambiente y podría motivar alusiones veladas a los hermanos Milei y a los Menem.

Corte de cinta

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente de la SRRC, Heraldo Moyetta, y el intendente Guillermo de Rivas. “Este abrir de la tranquera es nuestra manera de darle la bienvenida a toda la comunidad, invitándola a disfrutar y a ser parte de esta gran fiesta”, destacó Moyetta.

Junto a ellos participaron los intendentes y jefes comunales de la región: Pablo Viguié (Chucul), Maximiliano Rosetto (Santa Catalina de Holmberg), Gianfranco Luchesi (Las Higueras), Walter Perrone (Coronel Baigorria) y Javier Girardi (Las Vertientes). También estuvieron presentes funcionarios provinciales y municipales, legisladores locales y provinciales, la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina, y el defensor del Pueblo, Daniel Frangie.

El inicio de la muestra contó además con la presencia de representantes institucionales como el CEyS, el CECIS, CREA, Senasa, Asdric y el Centro Taca’s de Equinoterapia de la Rural, entre otros. Acompañaron también autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, encabezadas por la rectora Marisa Rovera y la vicerrectora Nora Bianconi.