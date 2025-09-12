El adiós de los adelantados

Cuerpos y músicas, exploración sensible
Hoy se están cumpliendo cincuenta años del último concierto que dio Sui Generis en Córdoba y, como conmemoración de ese aniversario, el domingo a las 19 será presentado en el Teatro Comedia el libro "Todo Sui Generis", que firman Freddy Berro y Lucas Fernández y que incluye un prólogo a cargo de Nito Mestre.
Por la masividad que tuvo la recepción de su música en la década del setenta entre los adolescentes, Sui Generis se adelantó a lo que iba ser el boom del rock argentino en el decenio siguiente, cuando durante la Guerra de Malvinas se frenara la difusión de las canciones en inglés y aflorase así a la superficie un movimiento que llevaba 15 años soterrado. Luego del éxito rotundo de “La balsa” en versión de Los Gatos, allá por 1967, los artistas del género prefirieron manejarse en los circuitos más alternativos, diferenciándose de aquellos a los que se apostrofaba como “comerciales”.
La irrupción del dúo conformado por Charly García y Nito Mestre, que debutó con su álbum “Vida” en 1972, aportó una cuota de frescura al movimiento, y sus letras impregnadas de un espíritu juvenil y contestatario conquistaron a ese público que necesitaba de voces que contaran lo que ellos mismos estaban sintiendo. Corrían tiempos muy violentos en el país, y la comunidad rockera ofrecía un refugio para aquellos que, con una mentalidad hippie, soñaban con un mundo donde reinaran el amor y la paz, aunque la realidad los enfrentase con un panorama que nada tenía que ver con eso.
Salvo en determinados programas, los temas de Sui Generis no se veían beneficiados por la difusión radiofónica, que en aquella época era fundamental para instalar un hit entre la gente. Esas prerrogativas estaban limitadas a los intérpretes del beat o la balada romántica, y a unos pocos referentes del rock internacional. Pero tal vez ese mismo ninguneo era el que despertaba la curiosidad de quienes se convirtieron en fans de la dupla: quizás sentían que tenían una exclusividad sobre el disfrute de un repertorio en el que García ya exhibía las dotes compositivas que más adelante lo iban a transformar en emblema de la música nacional.
El anuncio de que el grupo iba a separarse provocó un fenómeno inédito dentro del rocanrol criollo. A la actuación programada para el viernes 5 de en septiembre de 1975 en el Luna Park, tuvieron que agregarle una segunda función ese mismo día para calmar la avalancha de seguidores que no quería perderse la despedida, hasta completar entre los dos shows un total de más de 25 mil personas. Tan extraordinaria asistencia sirvió para que se pudiera dimensionar cuán lejos habían llegado Charly y Nito con su propuesta, mucho más que cualquier otra formación rockera de aquellos años. La película y el disco doble de “Adiós Sui Generis” testimonian lo que fue aquel acontecimiento.
Sin embargo, esa no fue la última vez que Sui Generis se presentó en vivo en aquel 1975. Una semana después del hito histórico del Luna Park, tocaron en el club Atenas de Córdoba, al día siguiente en Rosario y, para el fin de semana del día del estudiante cumplieron con tres fechas en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, luego de las cuales perdieron casi todo el equipamiento que utilizaban en los recitales, cuando se accidentó el vehículo que lo transportaba hasta el aeropuerto.
Hoy se están cumpliendo cincuenta años del concierto que dieron en Córdoba y, como conmemoración de ese aniversario, el próximo domingo a las 19 será presentado en el SUM del Teatro Comedia el libro “Todo Sui Generis”, que firman Freddy Berro y Lucas Fernández y que incluye un prólogo a cargo de Nito Mestre. En su volumen 1, este texto rastrea los orígenes y la primera etapa de la carrera de un dúo que ha sido clave en el devenir de la corriente rockera en la Argentina, al hacer pie en terrenos que sus colegas todavía no se atrevían a pisar.
El domingo pasado, el ambiente rockero argentino recibía con tristeza la noticia que llegaba desde Brasil: había fallecido a los 77 años Kay Galifi, el exguitarrista de Los Gatos que a fines de los sesenta abandonó el grupo (donde fue reemplazado por Pappo Napolitano) y se instaló en Río de Janeiro.
Las obras comienzan como pueden y se transforman en lo que los artistas y el público hacen de ellas. Esto recomienza cada día, y este jueves trae objetos como películas, bandas, dúos y piezas vividas, viviendo y por vivir.
No ha sido inocente que Lali Espósito eligiera “Vencedores vencidos”, la canción de los Redondos de 1988, para interpretarla en vivo el sábado en su tercera función en la cancha de Vélez, justo en la víspera de las elecciones bonaerenses, donde el gobierno nacional sufrió una clara derrota.
Las condiciones en que trabajaban los hacheros y su vida durante los meses que pasaban en el monte cordobés con sus familias, se muestran en la nota del semanario que aquí concluimos de compartir.
La serie de origen británico “Rehén”, cuyos cinco episodios están disponibles en Netflix desde fines de agosto, indaga acerca de lo que acontece tras bambalinas con una cumbre entre la primera ministra inglesa (Suranne Jones) y la presidenta de Francia (Julie Delpy), durante la cual estalla una conspiración.
Lo resolvieron en el chat de Provincias Unidas el lunes. El viernes 10.30 visitarán la Rural de Rio Cuarto y está previsto que estén los seis y el candidato Juan Schiaretti. Es la única construcción de mandatarios post foto del CFl en junio y post faltazo generalizado a Tucumán de julio. El bonaerense había llamado a construir con otros sectores luego de su contundente triunfo sobre la Libertad Avanza.
Siguen las gestiones con Aerolíneas | Los que quedaron afuera
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.
La organización territorial del interior es un punto destacado en la estrategia de campaña del oficialismo. En unos días, el mapa de comandos electorales quedará completado. Contener a los propios y evitar fugas, entre los objetivos. El factor Natalia.
“Nos cae como el c…”, dijo un radical cercano al exintendente y candidato a diputado nacional de la UCR. “¿Tanta necesidad de andar detrás de Schiaretti? Como si le hiciera falta…”, agregó otro. Mestre estará hoy en Río Cuarto y mañana irá a Villa María y Villa Nueva, a la misma hora que los gobernadores estén en el Imperio.