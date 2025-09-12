El adiós de los adelantados

J.C. Maraddón



Por la masividad que tuvo la recepción de su música en la década del setenta entre los adolescentes, Sui Generis se adelantó a lo que iba ser el boom del rock argentino en el decenio siguiente, cuando durante la Guerra de Malvinas se frenara la difusión de las canciones en inglés y aflorase así a la superficie un movimiento que llevaba 15 años soterrado. Luego del éxito rotundo de “La balsa” en versión de Los Gatos, allá por 1967, los artistas del género prefirieron manejarse en los circuitos más alternativos, diferenciándose de aquellos a los que se apostrofaba como “comerciales”.

La irrupción del dúo conformado por Charly García y Nito Mestre, que debutó con su álbum “Vida” en 1972, aportó una cuota de frescura al movimiento, y sus letras impregnadas de un espíritu juvenil y contestatario conquistaron a ese público que necesitaba de voces que contaran lo que ellos mismos estaban sintiendo. Corrían tiempos muy violentos en el país, y la comunidad rockera ofrecía un refugio para aquellos que, con una mentalidad hippie, soñaban con un mundo donde reinaran el amor y la paz, aunque la realidad los enfrentase con un panorama que nada tenía que ver con eso.

Salvo en determinados programas, los temas de Sui Generis no se veían beneficiados por la difusión radiofónica, que en aquella época era fundamental para instalar un hit entre la gente. Esas prerrogativas estaban limitadas a los intérpretes del beat o la balada romántica, y a unos pocos referentes del rock internacional. Pero tal vez ese mismo ninguneo era el que despertaba la curiosidad de quienes se convirtieron en fans de la dupla: quizás sentían que tenían una exclusividad sobre el disfrute de un repertorio en el que García ya exhibía las dotes compositivas que más adelante lo iban a transformar en emblema de la música nacional.

El anuncio de que el grupo iba a separarse provocó un fenómeno inédito dentro del rocanrol criollo. A la actuación programada para el viernes 5 de en septiembre de 1975 en el Luna Park, tuvieron que agregarle una segunda función ese mismo día para calmar la avalancha de seguidores que no quería perderse la despedida, hasta completar entre los dos shows un total de más de 25 mil personas. Tan extraordinaria asistencia sirvió para que se pudiera dimensionar cuán lejos habían llegado Charly y Nito con su propuesta, mucho más que cualquier otra formación rockera de aquellos años. La película y el disco doble de “Adiós Sui Generis” testimonian lo que fue aquel acontecimiento.

Sin embargo, esa no fue la última vez que Sui Generis se presentó en vivo en aquel 1975. Una semana después del hito histórico del Luna Park, tocaron en el club Atenas de Córdoba, al día siguiente en Rosario y, para el fin de semana del día del estudiante cumplieron con tres fechas en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, luego de las cuales perdieron casi todo el equipamiento que utilizaban en los recitales, cuando se accidentó el vehículo que lo transportaba hasta el aeropuerto.

Hoy se están cumpliendo cincuenta años del concierto que dieron en Córdoba y, como conmemoración de ese aniversario, el próximo domingo a las 19 será presentado en el SUM del Teatro Comedia el libro “Todo Sui Generis”, que firman Freddy Berro y Lucas Fernández y que incluye un prólogo a cargo de Nito Mestre. En su volumen 1, este texto rastrea los orígenes y la primera etapa de la carrera de un dúo que ha sido clave en el devenir de la corriente rockera en la Argentina, al hacer pie en terrenos que sus colegas todavía no se atrevían a pisar.