Mestre pasará lista este mediodía en Villa Nueva

Por Carolina Biedermann

Este viernes a las 13 hs habrá acto de campaña de la Lista 3 en la ciudad de Villa Nueva, del departamento San Martín. Ignacio Tagni, intendente de esa ciudad, y uno de los jefes de campaña de Ramón Mestre, oficiará de anfitrión, de los correligionarios de la zona, que se congregarán para marcar la largada, de la campaña.

Las poses, dentro de la UCR, empiezan a cansar, y las muestras de apoyo no genuino comienzan a caer. Los armadores de la Lista 3 ya empiezan a tener datos concretos de las secciónales y localidades que están trabajando para la campaña, y los que no.

En el acto de campaña, en el que se presentará a los candidatos, habrá ojos mirando las presencias y las ausencias también, sobre todo, de los intendentes de la UCR que puedan estar.

Tal es el caso de lo que sucedió en la reunión departamental de Río Cuarto. Según contó un dirigente, el intendente Perrone, de Baigorria, habría dicho que hay que trabajar para la lista de Juan Schiaretti. La expresión causó furia. “Uno de los límites, es el peronismo”, dijo un boinablanca.

El reproche en el interior se extiende a “la banda de los intendentes, que desde el Foro de Intendentes radicales, no han mostrado gestos de acción a favor de la lista del partido.

Sobre la capital, también llegan reportes. “Abundan las presencias testimoniales en los actos de campaña. Dicen que apoyan pero nos vamos enterando que no han movido nada en el territorio”, dice un dirigente de la capital, y apuntan en la lista a Miguel Nicolás y a la gente de Bee Sellares, según enuncian.

En tanto, sobre la gente de Marea radical, movimiento del diputado nacional Rodrigo De Loredo, también hay información que la militancia habría recabado. Según mencionan, estarían planteando que el candidato al que hay que apoyar en las legislativas, es al ex legislador y candidato de Encuentro Vecinal, Aurelio Garcia Elorrio.

Un video con IA y el "respaldo" de los próceres

Como era de prever, también en la campaña del radicalismo se apeló a la Inteligencia Artificial (IA). En este caso, lo hicieron con un video en el que figuran próceres del radicalismo como los exgobernadores Eduardo César Angeloz y Ramón Mestre, el expresidente Raúl Alfonsín y el exintendente Rubén Américo Martí, para pedir el voto por la Lista 3 y los candidatos que integran la boleta encabezada por Mestre. El final del video tuvo impacto porque señala la grieta que pretenden instalar algunos en contra del kirchnerismo y pide para que "uno de los nuestros" llegue al Congreso, en clara referencia al candidato principal e hijo de uno de los exgobernadores que figuran en la pieza de redes.

Veto a los fondos para las Universidades

Por su parte, Mestre fue uno de los dirigentes que emitió un comunicado luego del veto de Javier a Milei a los fondos para las universidades nacionales y para el Hospital Garrahan. “El Presidente vetará los fondos para el Garrahan. Luego de la derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei eligió profundizar las medidas económicas sin cambiar la situación de fondo”, señaló Mestre.

Además, el candidato de la UCR dijo: “El problema no se resuelve con un nuevo ministro del interior o escuchando a los gobernadores; el problema se resuelve escuchando a la gente que no llega a fin de mes, a los jubilados, a los médicos del Garrahan, a las personas con discapacidad y sus familias”.

“La salida es escuchar, sumar miradas y, sobre todo, con sensibilidad por los que están sufriendo el ajuste. No se confundan: nadie está en contra del superávit fiscal; pero sí de que sean las familias argentinas las únicamente tengan que hacer el esfuerzo”, cerró Mestre.