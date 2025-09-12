La educación en la mira

Por Javier Boher

Pensé en escribir sobre el impresentable del Gordo Dan y la forma en la que ahora lo desconocen desde el gobierno. También se me cruzó escribir sobre la foto de Milei y las conjeturas sobre un posible montaje (alimentado por eso de que dicen que va muy poco a Casa Rosada y se la pasa en Olivos vestido con el mameluco de YPF). También podría ser el tema de los votos, pero es parte del mismo escenario de competencia que tenemos ahora. Ni hablar las conjeturas sobre posible asamblea legislativa y la transición ordenada entre Schiaretti y Llaryora con la que sueñan algunos.

Pero no.

Desde antenoche, cuando vi las escenas de la nena caminando con un arma por los pasillos de una escuela que no puedo dejar de pensar en eso. Justo en el Día del Maestro estamos celebrando una tarea docente que tiene que lidiar con esas cosas sin que nadie sepa muy bien cómo hacer.

El sistema educativo en Argentina está roto desde hace rato, pero no se puede negar que es un reflejo de todo lo que está roto en el país. La escuela es un ámbito más en el que adultos mal pagos, muchas veces mal formados, sin contención institucional de ningún tipo y agobiados por la multiplicación de tareas, deben brindar apoyo y contención a chicos que vienen de otros entornos similares, a la vez que lo tienen que hacer tratando de enseñar algo como para revertir ese ciclo de deterioro educativo.

El caso de la nena de Mendoza demuestra con claridad lo que está pasando en las escuelas y que nadie quiere ver. Mejor dicho, lo que los políticos no quieren ver, porque los docentes lo vemos todo el tiempo. El acoso, la marginación, la violencia o el aislamiento son una realidad cada vez más palpable, alimentada en parte por un terreno digital sobre el que las escuelas no pueden intervenir. Esas cuatro o cinco horas que los chicos pasaban en la escuela se limitaban a lo que ocurría dentro de esas paredes. Saliendo de la escuela esas relaciones sociales impuestas por el azar se terminaban ahí. Los compañeros, las maestras o los directivos quedaban ahí dentro. Hoy esas cosas se extienden más allá, con todas esas prácticas de aviso sosteniéndose incluso varias horas después de haber salido del colegio. Así como el smartphone ha sido una gran herramienta para la vida, también nos ha esclavizado en buena medida.

La nena de Mendoza no mató a nadie porque no quería matar a nadie. Podría haber atacado a cualquier alumno y casi con certeza podría haber buscado y encontrado a la profesora. No hay muertos porque no quiso. Lo que quería era llamar la atención, lo que hizo de una manera terrible.

Dicen que era buena alumna y que no presentaba dificultades. También que la familia no tenía problemas con nadie. Sin embargo, le robó el arma a su padre comisario y fue a amenazar gente a la escuela.

Eso pasa hoy en la educación. Hay cursos de sensibilización de violencia de género, talleres para la inclusión de chicos con distintos síndromes de cualquier cosa, psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, consultores privados, inspectores y ministros que nos dicen a los que estamos en el aula que al problema lo tenemos nosotros que no nos adaptamos a los nuevos tiempos y a las aulas heterogéneas. Nos piden que seamos flexibles, pero nos sancionan si nos pasamos por alto una fecha de carga de notas. Tenemos que hacer una devolución detallada de cada alumno, para personalizar la educación, pero se pagan dos monedas para docentes que quizás tiene 350 alumnos entre todos los cursos que da.

Los problemas de salud mental van creciendo en las escuelas, tanto entre docentes como entre alumnos. Hay intentos de abordarlo, pero todo desde la óptica del empleado público tradicional: se siguen reglamentos y protocolos que no pueden ayudar a los que lo necesitan.

Dicen que la nena buscaba a una profesora que tenía fama de estricta. Buceando en las redes hay testimonios de que la mujer le ponía apodos a sus alumnos y que había bochado a la nena, lo que habría desencadenado el episodio.

Voy a hacer algo que no corresponde, pero no importa: mi instinto lombrosiano me dice que todo es cierto y que la profesora no tiene vocación y está agotada de la tarea docente. No justifico a la nena, pero viendo la cara de la docente en las fotos que se viralizaron se nota que encaja perfecto en el perfil de los que disfrutan de ejercer el poder en el aula. Quizás -y muy probablemente- esté equivocado, pero casi dos décadas como docente me han dado un instinto muy particular para detectar gente que no debería estar dentro de un aula.

Es muy fácil poner el foco del día del maestro en que el presidente vetó la ley de financiamiento universitario y no ver todo esto que está pasando. En más o menos diez días tuvimos este caso de Mendoza, una batalla campal en un colegio cordobés y un nene que llevó una pistola a la escuela, también en Córdoba. Hay otros casos que no son tan visibles y muchísimos más que no llegan a las noticias, pero ahí están.

Lo único que se le ocurre a los políticos es hablar de la educación emocional, de la inclusión y de esas fórmulas vacías que tanto se repiten siempre. Sin embargo, los docentes necesitan reconocimiento. Necesitan buenos sueldos, capacitación y un marco en donde existan los límites. Sin eso, en una sociedad rota y en donde se van borrando los límites entre lo bueno y lo malo, sólo se puede esperar que esos casos se multipliquen. No sé si hay tanto para festejar.

