Mestre aseguró que, "a Córdoba hay que defenderla acá y allá en Buenos Aires”

Por Redacción Alfil

En marco a las elecciones legislativas que se realizarán en el mes de octubre, el exintendente y ahora candidato a diputado nacional de la UCR, Ramón Javier Mestre, siguio su campaña electoral en el interior de la provincia y cerró su su recorrido por el Departamento General San Martin.

El exintendente afirmó que la UCR es “un partido que hoy hace falta, al único espacio no peronista con la fuerza suficiente para defender a Córdoba", esto en su disertación en la ciudad de Villa Nueva.

Siguiendo con su discurso, Mestre afirmó que el país necesita dejar los populismos atrás para avanzar, "quiero pedirles que una vez más tengan fe porque con valores, ideas y coherencia vamos a salir adelante… como ya lo hicimos antes. Eso le dijo Hipólito Yrigoyen a un grupo de jóvenes que lo fueron a visitar cuando ni él sabía que le quedaba poco tiempo en este plano", resaltó el radical.

El candidato a diputado apuntó contra La Libertad Avanza y el peronismo, afirmando que “Milei se tiene que ocupar del día a día de los argentinos, porque no llegan a fin de mes" y que "después de 25 años de gobierno del peronismo, se les acabó el relato de poner los huevos acá y cacarear en Buenos Aires".

"En estos días insisten mucho en preguntarme sobre los gobernadores de Provincias Unidas ¡y cómo no los voy a entender si en este país no se los escucha! Nunca voy a estar en contra de quienes buscan consensos, respetan la república y la democracia. Ese es el camino del que nunca se apartó el radicalismo. Ese es el camino que tenemos que recorrer en Buenos Aires para defender a los cordobeses allá y acá", finalizó el Mestre.