Mestre aseguró que, "a Córdoba hay que defenderla acá y allá en Buenos Aires”

Enroque Corto en Río Cuarto
Siguen las gestiones con Aerolíneas | Los que quedaron afuera
El candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical se presentó en un acto en Villa Nueva, en lo que fue un cierre de su recorrido por el Departamento General San Martin.12 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
En marco a las elecciones legislativas que se realizarán en el mes de octubre, el exintendente y ahora candidato a diputado nacional de la UCR, Ramón Javier Mestre, siguio su campaña electoral en el interior de la provincia y cerró su su recorrido por el Departamento General San Martin.
El exintendente afirmó que la UCR es “un partido que hoy hace falta, al único espacio no peronista con la fuerza suficiente para defender a Córdoba", esto en su disertación en la ciudad de Villa Nueva.
Siguiendo con su discurso, Mestre afirmó que el país necesita dejar los populismos atrás para avanzar, "quiero pedirles que una vez más tengan fe porque con valores, ideas y coherencia vamos a salir adelante… como ya lo hicimos antes. Eso le dijo Hipólito Yrigoyen a un grupo de jóvenes que lo fueron a visitar cuando ni él sabía que le quedaba poco tiempo en este plano", resaltó el radical.
El candidato a diputado apuntó contra La Libertad Avanza y el peronismo, afirmando que “Milei se tiene que ocupar del día a día de los argentinos, porque no llegan a fin de mes" y que "después de 25 años de gobierno del peronismo, se les acabó el relato de poner los huevos acá y cacarear en Buenos Aires".
"En estos días insisten mucho en preguntarme sobre los gobernadores de Provincias Unidas ¡y cómo no los voy a entender si en este país no se los escucha! Nunca voy a estar en contra de quienes buscan consensos, respetan la república y la democracia. Ese es el camino del que nunca se apartó el radicalismo. Ese es el camino que tenemos que recorrer en Buenos Aires para defender a los cordobeses allá y acá", finalizó el Mestre.
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.
Adiuc va a paro por el veto de Milei | Fassi acomodó el equipo | Pullaro y Frigerio, de nuevo en Córdoba | La incógnita por el lugar y lo sucedido en Jesús María
La lista 3 empieza a separar la paja del trigo y los apoyos testimoniales empiezan a tener nombre y apellido. Este viernes hay cumbre en el suroeste.
Desde la capital alterna, el frente libertario lanzará su campaña con un acto que busca contrapesar la cumbre de gobernadores en la Rural. Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezarán las acciones junto a los candidatos cordobeses de Milei, mientras se aguarda la posible llegada de referentes del Ejecutivo nacional. ¿Se sumará Bullrich?