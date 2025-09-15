Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El discurso de GDR

Desde la Expo Rural, después del acto inaugural, el periodista dialogaba con el dirigente peronista respecto a los discursos que se escucharon el sábado.

Periodista: ¿Cómo vio el acto? ¿Opiniones?

Dirigente: No me pareció nada fuera de lo común. Era lo esperado. El campo no iba a salir a criticar al Gobierno nacional.

P: Claro, pero esperaba que me dijera algo del discurso del intendente (Guillermo De Rivas).

D: ¡Ah! Le digo que estuvo excelente. Al menos a mí me pareció el más completo.

P: ¿En qué sentido?

D: En el sentido de haber cumplido con lo institucional y también con lo político. Remarcó que la exposición pone a Río Cuarto en el mapa nacional, como un lugar donde se encuentran la producción, la educación y la comunidad. Agradeció a la Rural por el rol que cumple en la sociedad riocuartense. Pero también pegó un poco con lo de los vetos.

P: No lo interpreté como golpe, pero es cierto que fue el único en plantear algo.

D: Salvo Irma Ciani del Consejo Económico y Social, nadie habló de la crisis social como lo hizo él, contando que el Municipio tiene que estar cerca de los que más lo necesitan. Y le dio mucho énfasis a la educación y a la salud, sobre todo a las personas con discapacidad. No dijo “mal Milei con los vetos”, pero lo dio a entender.

P: Si usted dice. Alguien podría retrucarle que estuvo “tibio”.

D: ¿Le dijeron eso? No entiende nada. El contexto, el público, el pulso del campo, son todos factores que tuvo en cuenta para cuidar un poco el discurso. Aparte, cumplió su parte al referenciar al Gobierno provincial, algo que la Rural parece no tenía ganas de hacer. Destacó la Circunvalación y el acompañamiento del gobernador al campo.

P: A falta de voces de ministros, le sumó a (Martín) Llaryora.

D: Totalmente. Después, me gustó el mensaje final. Dijo que todos somos distintos, pero no antagónicos; que municipio, empresas e instituciones se complementan y que hay que trabajar juntos con compromiso.

“Tatín” metió ruido

El informante se dirigía al periodista con un dato vinculado a la presencia de un candidato a diputado en la Expo Rural de Río Cuarto.

Informante: ¿Lo vio al candidato Alfajor Tatín (Stefano López Chiodi)? Anduvo por la Rural cuando se hizo el acto inaugural.

Periodista: ¡No lo vi! ¿Estuvo en la tribuna?

I: Sí, pero no exactamente en un lugar ideal. No había lugar reservado para él junto a los diputados, senadores, intendentes, funcionarios y otros candidatos.

P: Claro. Yo lo hubiera buscado por ahí.

I: Es la primera vez que se lo ve por acá al influencer. Vino con otros de los candidatos de su lista y grabó algunas cositas en la Expo, aunque nadie lo conoce. Pero se hizo escuchar…

P: ¿Cómo?

I: Cuando estaba entrando al predio, pasaba el colectivo todo ploteado con el que hace campaña. Tenía al mango la propaladora que pasaba su spot, con un discurso del presidente (Javier Milei) que decía “viva la libertad, carajo”. El audio decía que Tatín es el único candidato que representa las verdaderas ideas de la libertad…

P: ¡Ahora entiendo! Creí estar loco cuando escuchaba cada tanto la voz del presidente gritando. ¿Era el colectivo ese?

I: ¡Claro! Si en el medio del acto inaugural hubo momentos de silencio donde se escuchaba “Viva la Libertad, Carajo”. Parece chiste, pero era la movida de Tatín. No sé si le sumará votos esto, pero fue efectivo (risas).

Acuerdo salarial en EMOS

La cronista recibía un mensaje del informante sobre el último acuerdo salarial firmado por el Sindicato de Obras Sanitarias.

Informante: Habemus acuerdo de Obras Sanitarias. Será un aumento salarial del 9,4% en el último cuatrimestre del año. Y ya se imagina lo que dicen algunos compañeros municipales. Al menos en ese aspecto, ya es un mejor acuerdo que el que cerró el SUOEM hasta fin de año.

Periodista: De cualquier forma, el Municipio logró destrabar posibles conflictos por un tiempo.

I: Sí. Aunque en diciembre se puede volver a revisar y ajustar incluso antes de las fiestas de fin de año si hace falta. Pero bueno, más allá de lo netamente salarial, también se resolvieron cuestiones en torno a la recategorización y capacitación para los trabajadores. Y le agrego un dato: la agrupación 15 de Mayo, integrada por trabajadores sanitaristas, ganó un lugar importante de cara a la construcción local.

P: ¿por la mesa sindical en la campaña o se refiere al propio partido?

I: Bueno, entiendo que se piense en la mesa sindical de la que el gremio sanitarista formó parte desde el principio pero esto que le digo tiene que ver con el PJ Río Cuarto. Se le dio un lugar a la organización para movilizar y ser el brazo fuerte del movimiento obrero en la estructura del partido. Claramente, se piensa en un trabajo codo a codo con el intendente De Rivas como conductor del PJ local.

P: Es una antesala de lo que se viene entonces. Porque se dijo siempre que después de las elecciones y de que pasen algunos vaivenes, se iba a retomar todo el tema de las autoridades del partido. Ya que “quien gobierna, conduce”.

I: Exacto. Podría tomarse como una antesala a lo que ocurra más adelante.

La cena de Llaryora

La periodista dialogaba con el informante sobre lo que dejó la agenda del gobernador Martín Llaryora previo a la Expo Rural y al encuentro con gobernadores de Provincias Unidas.

Informante: Sé que estuvieron siguiendo mucho la agenda del gobernador pero quizás quiera saber algo de la cena que se hizo el jueves por la noche.

Periodista: Obvio.

I: No solo fue de Río Cuarto sino del Gran Río Cuarto y la región. Una cena de instituciones, con más de 200 clubes, vecinales, organizaciones, referentes sindicales. Clave para poder hacer un despliegue territorial como el que ameritan estas elecciones de medio término. Obviamente, no se planteó desde el marco de la campaña sino como un reconocimiento a las distintas instituciones y su vínculo con el Estado provincial y local. Por supuesto, estuvieron los intendentes Maximiliano Rossetto y Gianfranco Lucchesi.

P: Pero obviamente se vio como una demostración de fuerza. O buscaban dar ese mensaje.

I: Todo esto horas antes de la cumbre de gobernadores. Claramente, yo lo tomaría como una de las movidas más importantes que ha hecho el gobierno provincial en Río Cuarto en lo que va de esta campaña electoral..





