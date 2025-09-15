Redacción AlfilRío Cuarto10 de septiembre de 2025
Siguen las gestiones con Aerolíneas | Los que quedaron afuera
Carolina BiedermannProvincial12 de septiembre de 2025
La lista 3 empieza a separar la paja del trigo y los apoyos testimoniales empiezan a tener nombre y apellido. Este viernes hay cumbre en el suroeste.
Redacción AlfilEnroque Corto12 de septiembre de 2025
La UNRC se pliega al reclamo nacional | La candidata que no fue
Gabriel MarcléProvincial12 de septiembre de 2025
Desde la capital alterna, el frente libertario lanzará su campaña con un acto que busca contrapesar la cumbre de gobernadores en la Rural. Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezarán las acciones junto a los candidatos cordobeses de Milei, mientras se aguarda la posible llegada de referentes del Ejecutivo nacional. ¿Se sumará Bullrich?
Redacción Alfil12 de septiembre de 2025
El candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical se presentó en un acto en Villa Nueva, en lo que fue un cierre de su recorrido por el Departamento General San Martin.