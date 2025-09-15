Capitani: “El Santo Brochero representa un motor del turismo religioso”

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo se refirió a la 12ª Peregrinación al Cura Brochero que convocó a más de 20 mil fieles.

brochero-2La 12ª Peregrinación al Cura Brochero que convocó a más de 20 mil fieles fue uno de los motivos de optimismo en la Agencia Córdoba Turismo que comanda el villamariense Darío Capitani. Con una profunda carga espiritual, se llevó a cabo la 12ª edición de la Peregrinación al Cura Brochero, que reunió a más de 20.000 peregrinos de distintas provincias argentinas.

El evento, que ya se ha consolidado como uno de los encuentros de fe más importantes del país, reafirma a Villa Cura Brochero como un destino central del turismo religioso en Córdoba.

La caminata por el Camino del Peregrino se inició en las primeras horas del domingo 14 de septiembre desde Giulio Cesare, y culminó con la llegada al Santuario del Cura Brochero. Cada paso fue acompañado por oraciones, intenciones y agradecimientos, en una experiencia que combinó espiritualidad, tradición, naturaleza y cultura.

Además de su dimensión religiosa, la peregrinación dejó un fuerte impacto positivo en la economía local, impulsando la hotelería, la gastronomía y el comercio de la región. También se destacó la articulación entre instituciones, municipios, fuerzas de seguridad, vecinos y voluntarios, que garantizaron una experiencia organizada, segura y hospitalaria.

A propósito de todo esto, Capitani, resaltó: “el Santo Brochero no solo representa un ejemplo de fe y compromiso social, sino también un motor para el turismo religioso, que moviliza a miles de personas y posiciona a Córdoba como un destino espiritual único en el país”.

La actividad fue organizada por la Diócesis de Cruz del Eje, el Santuario del Cura Brochero y la Municipalidad de Villa Cura Brochero, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Turismo.

