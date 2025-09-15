Baldassi presentó a los candidatos para diputados nacionales de Ciudadanos

El actual diputado nacional del PRO estuvo presente en la presentación de los próximos candidatos que participarán en las elecciones legislativas, también se compartió la estrategia de comunicación a cargo del publicista Orestes Lucero.

Provincial15 de septiembre de 2025
Redacción Alfil

Este lunes, el partido Ciudadanos presentó su lista de candidatos para las elecciones legislativas que se disputarán en octubre. Bajo el slogan "Uno como vos", el cual fue producido por la publicista Orestes Lucero, el evento fue encabezado por el actual diputado del PRO, Héctor W. Baldassi.

“Hoy estamos presentando nuestra lista de candidatos que quiere reflejar esos valores innegociables y permanentes, que son los de mucha gente, los valores de la cultura del trabajo y del esfuerzo, de la educación y salud de calidad para todos o la dignidad de nuestros abuelos”, expresó Baldassi.

Según lo que se informó en el encuentro, la lista estará integrada por: Hector W. Baldassi, Yanina Vargas, Martin Puig, Melisa Cabrera, Pablo Mussat, Ivana Pepino, Santiago Piñeiro, María Lager y Héctor Carcar.

El exarbitro se diferenció de la motosierra libertaria, esto luego de haber expresado que está a favor del equilibrio fiscal pero reafirmó que no se llega al mismo con "hachazos sin pensar en la gente”. Además opinó sobre la Ley Bases indicando que la había acompañado en su momento, pero se opuso cuando buscaron lograr esos objetivos a cuesta de los mas necesitados.

