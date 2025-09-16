Un grito de libertad

Por J.C. Maraddón

En simultáneo con lo que estaba sucediendo en el hemisferio norte, donde algunas estrellas de rock desafiaban los paradigmas morales de su época, Ney Matogrosso ingresaba por la puerta grande a la escena musical brasileña a través del grupo Secos & Molhados, que lo sumó como cantante a comienzos de los años setenta. De la misma manera que David Bowie utilizó la vidriera del rocanrol para darse a conocer como performer, también Matogrosso iba a encontrar en esa formación rockera la posibilidad de mostrarse como actor, bailarín y diseñador de indumentaria, además de sacar a relucir sus dotes descollantes en la vocalización.

En aquel Brasil que padecía desde hacía años el autoritarismo de una dictadura cuyos métodos de sojuzgamiento se habían extremado cada vez más, la aparición de un intérprete que cantaba con falsete y vestía ropajes dignos de una vedette no tenía demasiadas chances de salir incólume. Sin embargo, contra todos los pronósticos, Ney tuvo un ascenso a la popularidad tan raudo que, cuando los militares quisieron bajar los decibeles de sus actuaciones, ya la gente se había encariñado con ese hombre que ondulaba su cuerpo sobre el escenario con una sensualidad inédita y que para seducir apelaba a una inquietante ambigüedad sexual.

Apenas unos pocos años permaneció atado al devenir de esa banda que, a instancias suyas, se presentaba con los rostros pintados antes de que lo hiciera Kiss. Sus atrevidas incursiones no solo horrorizaban a los censores, sino que tampoco eran del agrado de sus compañeros en el grupo, quienes aceptaban a regañadientes las libertades creativas que se tomaba. Por eso, no llamó la atención que en 1974 Ney Matogrosso se apartara de Secos & Molhados y empezara una carrera solista con la que, tras haber arrancado casi desde cero, se transformó en uno de los artistas brasileños de mayor reconocimiento mundial.

Desde aquellos años, han aparecido libros que procuraban dar cuenta de la vida y la obra de ese referente creativo, tan remiso a ser encasillado y tan procaz en su vida pública como en su vida privada. Uno de esos volúmenes se titula “Ney Matogrosso: una biografía” y fue escrito por Julio Maria para una muestra sobre el cantante que se realizó en Río de Janeiro en 2021. Sobre ese texto trabajó el director Esmir Filho para elaborar “Homem com H”, una biopic que arrasó con la taquilla luego de su estreno en Brasil el 1 de mayo de este año.

Esmir contó con la ayuda personal de Matogrosso para llevar adelante este proyecto, así como también tuvo idéntico respaldo el protagonista del filme, Jesuita Barbosa, quien porta en la ficción algunas de las vestimentas originales que supo confeccionar y lucir el propio cantante. La respuesta conmovedora que tuvieron los espectadores brasileños ante este largometraje, hizo que Netflix lo subiera con prontitud a su plataforma, donde está disponible desde junio. Lo raro es que entre nosotros hubo una escasa difusión para ese arribo al streaming; y no suele figurar ese título como sugerencia en las búsquedas.

Porque una recreación biográfica de alguien que hizo de su vida una obra de arte provocadora y escandalosa, aunque sus andanzas transcurran en el siglo pasado, parece seguir siendo molesta para ciertos individuos, a los que podrían incomodar las numerosas secuencias de sexo gay que despliega “Homem con H”. Quizás por eso no sea tan fácil llegar hasta esta versión sin anestesia del recorrido vital de un Ney Matogrosso que hoy, a los 84 años, sigue huyendo de las categorizaciones de cualquier tipo y reafirma su carácter único a través una frase: “No soy un hombre, no soy una mujer: soy un grito de libertad”.