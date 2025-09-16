Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Paloma a Economía

El periodista consultaba con su informante sobre un rumor que le llegaba en los últimos días.

Periodista: No le voy a decir quién, pero alguien me contó que podía haber novedades en la Secretaría de Economía de la Municipalidad… ¿sabe qué pasó?

Informante: No sé, pueden ser varias cosas. Pero me parece que se deben haber referido a la incorporación de Matías Paloma al equipo de Economía.

P: ¿Qué? ¿No estaba en la subsecretaría de Transporte?

I: Lo cambiaron de lugar. Mismo contrato, diferentes funciones.

P: Eso le iba a preguntar. ¿Y ahora qué función va a cumplir?

I: Lo ubicaron en una oficina bastante elegante en la Secretaría de Economía. Su misión principal es clara: mejorar la recaudación municipal. Ya se presentó con sus nuevos compañeros, pero todavía creo que no salió el decreto. Es más, oficialmente sigue figurando como coordinador de Transporte. Habrá que ver si actualizan los cargos o sigue esa mezcla rara de funciones sin cargo y cargos sin funciones.

P: Que viaje el de Paloma.

I: Pensaba lo mismo. Fue funcionario en ANSES con Mauricio Macri de presidente, pasó por el PRO y ahora va por su segundo lugar de trabajo en la Municipalidad peronista. No para de volar (risas).

P: Bueno. Calculo que fue decisión del intendente reforzar el área que dirige Pablo Antonetti. ¿No?

I: Sí, pero esperemos un poco más. Por las dudas…

P: ¿A qué se refiere?

I: Que capaz haya más cambios. Eso sí, después de las elecciones.

Caso Solange: “Contra todos”

El periodista consultaba con su informante sobre la resolución del caso Solange Musse, símbolo del debate sobre las restricciones durante la pandemia en Córdoba. En agosto de 2020, su padre, Pablo Musse, viajó desde Neuquén para despedirse de su hija, que estaba en tratamiento oncológico en Alta Gracia. A pesar de presentar un test negativo de Covid-19, la Policía Caminera le impidió el ingreso a la provincia y lo obligó a regresar, lo que derivó en que Solange falleciera sin poder ver a su padre. El hecho fue denunciado como un acto de violencia institucional y motivó un proceso judicial que al cierre de esta edición esperaba por definiciones en los Tribunales de Río Cuarto.

Periodista: Parece que termina el juicio por el caso Solange Musse.

Informante: Así es. El Jurado Popular estaba esperando para fallar, pero el fiscal Julio Rivero pidió que se reconozca a Solange, a su padre Pablo y a la familia Oviedo como víctimas de violencia institucional durante las restricciones sanitarias en pandemia. Es por eso que pidió un año y medio de prisión condicional para los dos acusados, Eduardo Javier Andrada e Isabel Morales, acusados como coautores de abuso de autoridad.

P: Por lo que escuché, esto sigue. ¿No?

I: Pablo Musse fue muy claro y dijo que este es el primer paso del pedido de justicia que vienen haciendo con su familia. Más allá de estar inconformes con la pena, dijo que van a ir “contra todos”. Es decir, que desde el expresidente Alberto Fernández hasta el exgobernador Juan Schiaretti y todos los funcionarios del COE pasen por el banquillo de acusados. Insistirán con que paguen todos los que tengan que pagar y creo que esta instancia judicial habilita a que sigan investigando.

P: Imagino que no fue una jornada fácil.

I: No. El mensaje del padre de Solange es que se la recuerde como una luchadora. Seguro ahora verá que algunos sectores intentarán sacar provecho político de este paro para hablar de la última gestión peronista y de las faltas cometidas por el COE provincial. En fin, campaña.

¿Esquivó Río Cuarto?

La periodista dialogaba con el informante de la región, quien le comentó que Ramón Mestre estuvo en el sur pero no mantuvo una agenda en la Capital Alterna.

Periodista: ¿Qué onda lo de Mestre? Se suponía que, en su recorrida por la región, iba a andar por acá.

Informante: Eso se había comunicado. Y era bastante esperable si uno piensa que la mayoría de los candidatos pasaron por acá para la Expo Rural más importante del interior del país.

P: Por eso mismo. Aunque supongo que quizás hubo algunas cositas que influyeron. ¿No se reunía Pullaro con intendentes?

I: Claro, el viernes. Y como ya sabe, la mayoría de los intendentes radicales del departamento está con Provincias Unidas. Entiendo que igual había disposición de ellos para dialogar con Ramón. Quizás no era el momento y lugar.

P: Recién me pasaron una foto de él en Laboulaye.

I: El jueves pasado estuvo por allá con el intendente Gino Chiapello y el ex intendente de General Levalle, Federico Gallo, entre otros dirigentes. Y el viernes estuvo la movida en Villa Nueva que ya vimos.

P: Entonces, coincide con que “esquivó” Río Cuarto.

I: Creo que sí pero no por mucho. Acá tiene una agenda pendiente. El tema es que, como ya sabrá, varios radicales empezaron a blanquear su apoyo a otras fuerzas. No es el mejor momento para venir por acá. Y es irónico porque los comités locales fueron de los pocos que rechazaron cualquier tipo de alianza con LLA y el PJ.

Siguen los reproches a “La 30”

La periodista recibía un mensaje del militante radical sobre repercusiones tras el encuentro entre radicales de “La 30 de Octubre” (referenciada en el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi) y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Militante radical: Vi que se refirió a la “caja de sorpresas” de nuestro partido. Y si bien hubo varias, le diría que si uno hila fino, empieza a ver que todo cuadra. Que “La 30” estaba dando pequeñas señales de que esto podía pasar. Pero quizás no las vimos venir.

Periodista: Lo escucho. Me dijeron que se picó en varios grupos de Whatsapp.

M R: Uff, y es poco. Lo que pasa es que es muy irónico que, por ejemplo, ellos mismos hayan estado entre los impulsores del pedido de desafiliación de Miguel Besso, quien fue candidato a concejal por fuera del partido.

P: Claro. Pero hay un pequeño detalle. A lo sumo acompañan a un espacio pero ninguno es candidato en estas elecciones.

M R: Se lo tomo. Pero los ánimos están muy caldeados. Y como le decía, hubo pequeños indicios que quizás no vimos o interpretamos que iban para otro lado. Cuando el congresal Iván Biglia, que pertenece a La 30, votó en favor de que el partido pusiera constituir una alianza, lo primero que pensó la mayoría es que estaban habilitando una allianza con La Libertad Avanza..

P: Porque en ese momento se hablaba de Rodrigo de Loredo tratando de cerrar algo con ellos.

M R: Exacto. Pero con el diario del lunes, quizás estaban diciendo otra cosa. Que el partido (o al menos una parte) podía terminar aliado con el PJ provincial. Ahora, hay que ver para quién fiscalizarán.