Carolina BiedermannProvincial15 de septiembre de 2025
La gestación de Provincias Unidas, en Córdoba, compromete a los gobernadores radicales a jugar una partida en el plano nacional, con Schiaretti, y a no traicionar a los correligionarios en el plano provincial. Pullaro se bajó de la reunión de la Región Centro y no volvería hasta después de octubre.
Felipe OsmanNacional15 de septiembre de 2025
Después de un domingo desastroso en el Conurbano, la estrategia electoral de La Libertad Avanza ve en el interior la única alternativa para equilibrar la balanza. Aunque puede tratarse de un espejismo.
Julieta FernandezRío Cuarto15 de septiembre de 2025
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro con los radicales nucleados en “La 30 de Octubre” (ex Evolución). Cuestionamientos internos e incluso posibles pedidos de desafiliación por respaldo a Provincias Unidas. En la Expo Rural, Abrile buscó mostrar cercanía con los candidatos libertarios.
Bettina MarengoProvincial15 de septiembre de 2025
El senador le reclamó al presidente que venga a hacer campaña a Córdoba y a “poner la marca” para enfrentar a Schiaretti. En Río Cuarto, no se privó de criticar medidas libertarias y “los retornos” en Discapacidad. Dice que no se mueve de donde está pero regula su juego en una campaña donde nunca quiso estar.
Yanina SoriaProvincial15 de septiembre de 2025
Polémica por la presencia de Leandro Morer, radical opositor de Alta Gracia, en acto de Provincias Unidas. El jefe municipal avisó que en su ciudad no habrá lugar para “experimentos electorales” con adversarios. Los límites de la construcción transversal que encaran Schiaretti y Llaryora.