El PRO encabezado por Macri defendió el presupuesto libertario

Por Redacción Alfil

Este martes, el PRO emitió un comunicado a través de sus redes sociales demostrando su apoyo hacia el "Presupuesto 2026" presentado por el presidente, Javier Milei. El partido liderado por el expresidente, Mauricio Macri, calificó al proyecto libertario como “una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras”.

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Ese es el rumbo que necesita la Argentina", resaltaron en su comunicado. Este apoyo por parte del PRO sería el primero luego de la victoria del peronismo en las legislativas bonaerenses.

Luego de que la cadena nacional de Milei el pasado lunes, se difundió que el propio presidente había dicho una frase anteriormente utilizada por Mauricio Macri, "quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros, y por eso podemos afirmar, como hemos hecho tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó", expresó el presidente.

La frase había sido utlizada por Macri en dos casos, el primer uso de la misma fue tras una publicación en X y el segundo fue durante el discurso de apertura de sesiones Congreso en 2018.

El diputado del PRO, Cristian Ritondo, también apoyó al proyecto libertario afirmando que, en apenas 21 meses, (Milei) sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. Por su parte, el diputado Alejandro Finocchiaro, expresó que "Milei acaba de demostrar en qué consiste un presupuesto liberal: cuidar nuestro capital humano sosteniendo el equilibrio fiscal”.