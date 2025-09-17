En Reducción, dos candidatos aspiran a enfrentar a Gina Grazziano
En la localidad del departamento Juárez Celman, se prevén elecciones municipales para el 12 de octubre. Tras el trágico fallecimiento de Jorge “Cacho” Grazziano, su hija y secretaria de Gobierno del Municipio, será la candidata de Reducción Unido. El Partido Solidario y el partido Frente Grande, las otras alternativas.Río Cuarto17 de septiembre de 2025Julieta Fernandez

En las últimas horas, se confirmó que habrá tres candidatos a intendente para los comicios municipales que tendrán lugar en Reducción el próximo 12 de octubre. Tras el fallecimiento del intendente Jorge “Cacho” Grazziano en un accidente aéreo en San Luis, la localidad del departamento Juárez Celman debió llamar a elecciones para elegir al sucesor de quien ya había sido intendente de dicha localidad durante cuatro períodos consecutivos y había regresado al gobierno en 2023.
La Junta Electoral de Reducción informó que hay tres candidatos a intendente que formarán parte de la contienda del 12 de octubre. Son 1700 las personas habilitadas para votar en una elección en la que el gobierno provincial puso sus fichas en Gina Grazziano, actual secretaria de Gobierno municipal e hija de Jorge Grazziano. La candidata representará el espacio “Reducción Unido”, la primera pata municipal de Provincias Unidas. Cabe recordar que “Cacho” Grazziano ganó su última elección compitiendo con el sello de Juntos por el Cambio en 2023 pero su perfil conciliador y cercanía al gobierno provincial lo situaron como uno de los intendentes radicales que probablemente respaldaría el proyecto de Provincias Unidas (Grazziano integraba la UnInCo, organismo ligado al ministro de Gobierno, Manuel Calvo).
En la vereda del frente, asomaron dos alternativas. Humberto Pauletti será candidato a intendente del Partido Solidario y Juan José Miguel del partido Frente Grande. Por lo pronto, no se conoce mucho acerca de la plataforma de cada candidato pero se espera una campaña corta e intensa a menos de un mes de las urnas en Reducción.
El escenario tiene características similares a la elección que se llevó a cabo el año pasado en General Deheza. Tras el fallecimiento del entonces intendente, Oscar Flores, la localidad debió volver a las urnas para elegir a su sucesor. Eduardo Pizzi, de Alternativa Vecinal (entonces intendente interino) fue electo con más del 75% de los votos y no fue menor el apoyo que le brindó el gobierno provincial, quien sumó a este espacio vecinalista a la coalición de Hacemos Unidos por Córdoba.
Sus contrincantes fueron Marcelo Araos de Proyecto Joven y Noelia Díaz del Partido Libertario. Araos cosechó un 3,5% y Díaz, un 15,5%. Aunque al principio se especuló con la posibilidad de que compitiera algún representante del PJ orgánico o la UCR, finalmente se bajaron esas posibilidades y el Panal dio su respaldo a quien veía con más chances de ganar. El propio Martín Llaryora participó de los festejos tras el triunfo de Pizzi.
En el caso de Reducción, era esperable que el gobierno provincial acompañara la candidatura de Gina Grazziano, quien representa una continuidad de un proyecto de gobierno que tenía (y sigue teniendo) buen “feeling” con el gobierno de Martín Llaryora.
“Reducción significó en mi padre, en el intendente, en Cacho, en el amigo… amor. Amor por el trabajo, por el progreso de nuestro pueblo, para que cada una de las familias estuviera cada día mejor. Por ese amor, por ese legado y por esa construcción que soñamos juntos en 2023, he tomado esta decisión y es lo que me mantiene en pie para hoy decir: quiero conducir los destinos de este pueblo”, señaló Gina Grazziano al oficializar sus intenciones de ser intendenta, con el fuerte respaldo del Panal que espera “anotarse” una victoria a pocos días de las elecciones de medio término.
