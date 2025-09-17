Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto17 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
de la sota juan

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Más homenajes al “Gallego”

La cronista dialogaba con el informante sobre las expresiones de otros dirigentes como Juan Manuel Llamosas y Guillermo De Rivas en torno al 7° aniversario del fallecimiento de José Manuel de la Sota. El candidato a diputado por Provincias Unidas planteó que “su legado sigue marcando el camino” y aseguró recordarlo “no solo como un gran dirigente sino también como un buen amigo con quien compartimos ideas y proyectos para mejorar la Argentina”. En tanto, De Rivas se refirió al ex mandatario como un “hombre apasionado, cercano a la gente y siempre dispuesto al diálogo”, además de “una figura que dejó una huella imborrable en Córdoba”. 

Informante: Vi que hablaron sobre lo que dijo Adriana (Nazario) y Edgar Bruno pero también se expresó Llamosas y De Rivas. Creo que lo de Llamosas fue un poco más sentido, si se me permite juzgar (risas). 

Periodista: Me parece que ambos mensajes tuvieron palabras muy elogiosas. Quizás el de Llamosas pareció más cercano. 

I: A eso iba. Lo que marca que el Gallego fue una pieza importante para que él llegara a la Municipalidad en 2016. Lamentablemente, después de que él falleció, el delasotismo empezó a quedar un poco más relegado en la gestión. Y no hace falta hablar del presente, claro está. Aunque en el discurso se está recurriendo mucho a lo que “hubiese querido” José en esta coyuntura electoral. Pero eso será tema para otra charla. 

 

Caso Solange: absueltos

El fallo en el caso de Solange Musse terminó en la absolución de los exfuncionarios del COE que habían impedido el ingreso de su padre a Córdoba. En una charla, periodista e informante ponían en contexto lo que dejó la sentencia.

Periodista: Al final, absolución para los dos imputados.

Informante: Sí, el médico (José) Andrada y la asistente social (Analía) Morales quedaron libres de culpa. El jurado popular no los responsabilizó por abuso de autoridad.

P: La familia Musse se mostró decepcionada con el fallo.

I: Tenían fe de que se logre condena cuando el fiscal pidió que se los reconociera como víctimas de violencia institucional, pero el veredicto fue otro. El caso queda cerrado en primera instancia, aunque puede apelarse.

P: ¿Cree que el fallo repercute políticamente?

I: La familia Musse dijo que iría contra todos, incluso contra el exgobernador Juan Schiaretti. Este fallo puede echar por tierra las posibilidades de ese camino judicial.



