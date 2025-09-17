Por Gustavo Scarpetta (*)

El Presidente MIlei en cadena nacional dijo la frase: “Lo peor ya pasó”. Se lo notó más calmo que en otros discursos, apuntando a aquellas personas a las que todavía no les llegó las mejoras que deberían impactar como la baja de la inflación.

Otro de los activos que comentó como positivos del plan fue la salida del Cepo. Si la gente no llega a fin de mes, tampoco le serviría poder comprar dólares.

Se observó un presidente más calmo subiendo o prometiendo más presupuesto para cuatro grupos que estaban impactandolo: salud, universidad, discapacidad y jubilados. Además estima una inflación aún más baja, del 14%.

Tanto que se cumpla la frase de que lo peor ya pasó o la inflación bajando dependerá de muchos factores, algunos fuera del alcance directo del Gobierno.

El 26 de octubre serán las elecciones nacionales. El ministro Caputo, en uno de sus programas de streaming favoritos dijo que el año proximo se esperaba baja del riesgo país y de la tasa de interés de la Reserva Federal, y de esa manera se refinanciará la enorme deuda que tiene vencimiento en 2026 y 2027, y que por ahora se viene pagando con reservas. Para el próximo año no hay reservas para pagar los vencimientos, o se refinancia o se vuelve a pedir al FMI o al Tesoro de EEUU mediante el apoyo de Trump. ¿Despúes quien paga?

Una derrota electoral subiría el Riesgo País -contradiciendo el pedido de Caputo- y también crecería la presión sobre el dólar. No podría gastarse más reservas para mantener el nivel de la divisa norteamericana y por lo tanto deberia diseñar y buscar un nuevo esquema cambiario con un dólar más alto. ¿Cuanto? Con 1.600 se quedaría corto, probablemente entre 1.700 y 2.000, lo que subiría la recaudación vía retenciones y más exportaciones, quitaría la presión sobre el dólar de las importaciones y viajes al exterior.

En el presupuesto, el Gobierno estimó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 5%, una inflación de 10,1%, un dólar promedio de $1423 y un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026. En setiembre de 2025, ya el dólar pisa esa linea.

No es sólido un presupuesto basado en ese nivel del dólar, sin un nuevo esquema cambiario, que promueva las exportaciones y por lo tanto movilice las pymes y el empleo. El mercado interno por el mismo combo de medidas está debilitado, cursando un trimestre sin crecimiento. Si el Gobierno no piensa alimentarlo con más gasto, como mejores jubilaciones u obra pública, el crecimiento debería venir desde el sector externo.

El presupuesto está planteado con un dólar que es insostenible por el crecimiento de la demanda sobre el mismo (importaciones, turismo y ahorro), solo debilitada por unas super tasas que ahogan la actividad económica.

Esa caída de la actividad de los últimos meses impactó en la recaudación. Como le sucedió a Cavallo con De La Rua buscando el déficit cero sin actividad era una meta que se corría dos metros cada vez que el gobierno avanzaba uno.

El Gobierno desea una victoria -que antes del 7/9 se descontaba- pero ahora hay más dudas, que baje el riesgo país, facilite el acceso a refinanciamiento de los vencimientos futuros y luego caminen más tranquilo durante el 2026. Inflación bajando y algo de crecimiento, aunque no llovería igual en todos los campos.

Una derrota electoral del oficialismo o un resultado que no modifique el riesgo país actual pondrá a la economía en un escenario más preocupante aún. Una apuesta a mantener el esquema cambiario puede ser tirar nafta al fuego. En este útlimo escenario, lo peor aún no pasó.

(*) Docente Universitario en Comercio Internacional.