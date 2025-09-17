Empezó la Tercera Marcha Federal Universitaria contra los vetos de Milei

La movilización comenzó durante el mediodía en Av. Los Nogales, a escasos metros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y se extendió hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen.

Por Redacción Alfil

Encabezados por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, estudiantes, docentes y no docentes participaron de una movilización contra los vetos del presidente de la Nación, Javier Milei, que rechazaron las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La Tercera Marcha Federal Universitaria comenzó alrededor de las 14:00hs desde Av. Los Nogales hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen, allí se desarrolló acto central en defensa de la educación pública y la investigación científica nacional en la ciudad de Córdoba.

El movimiento en protección de la educación pública se dio en simultáneo con la sesión en Cámara de Diputados, en la misma se comenzaron a tratar los proyectos de ley vetados desde Casa Rosada. Según los organizadores de la marcha, alrededor de cien mil personas participaron de la movilización cordobesa.

Los estudiantes, docentes y no docentes recibieron un mensaje de apoyo por parte del gobernador, Martín Llaryora, el cual difundió en sus redes que: "sin educación no hay progreso posible". Además expresó que, en el Congreso de la Nación, se define el presente y el porvenir de nuestras universidades públicas. Seguido a esto, Llaryora les exigió a los diputados cordobeses a que rechacen el veto libertario.

