Estrategias de permanencia

J.C. Maraddón



La explosión de popularidad del rock argentino en la primera mitad de los años ochenta, impulsó la carrera de figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco o Raúl Porchetto, que llevaban ya unos cuantos años en la escena cuando les tocó pasar al frente. Pero también se beneficiaron con ese boom artistas más jóvenes, como Soda Stereo, Virus o Miguel Mateos, y viejos conocidos que volvían del exilio con nuevos ropajes sonoros, como Miguel Abuelo con Los Abuelos de la Nada y Miguel Cantilo con Punch. Además, el trío G.I.T. reunía a un veterano como Alfredo Toth con Willy Iturri y Pablo Guyot.

La potencia de ese movimiento se hizo imparable, y las fronteras nacionales dejaron de ser un obstáculo: la onda expansiva llegó primero hasta los países limítrofes, para extenderse luego a lo largo del continente. Otras propuestas de reciente horneada, como el pop rock de Los Enanitos Verdes, el punk de Los Violadores o el ska de Los Fabulosos Cadillacs, también recibieron invitaciones del exterior, hasta conformar así embajadas del rock en español en diversas capitales latinoamericanas. En los noventa, algunos de ellos llegarían con su impulso hasta Miami, epicentro en ese entonces de la música en castellano.

Sin embargo, iba a ser el rosarino Fito Páez el emblema de las canciones de exportación, porque su estilo no renegaba de influencias del folklore y el tango, que resultaban muy atractivas para determinados públicos. En su etapa de apogeo, Páez iba a atreverse a incursionar en mercados no siempre receptivos del rock argentino, como por ejemplo los de Cuba y Brasil. No había cumplido aún los 30 años cuando publicó “El amor después del amor” y batió récords de ventas, justo en pleno auge del rock latino, lo que transformó a su obra en un éxito local e internacional.

Acostumbrado a ese nivel de repercusión, Fito se manejó desde entonces como una auténtica estrella de la canción, que convocaba multitudes en sus shows y que era motivo de atención en los medios globales cada vez que emprendía una gira o lanzaba un álbum. Pero a medida que se convertía en un artista establecido en la industria discográfica, su nueva música empezaba a perder el envión que había acompañado a sus clásicos, tal como suele suceder con esas figuras de las que ya no se espera que recuperen los estándares del que pudo haber sido su mejor momento.

Mientras la mayoría de los que atraviesa esa circunstancia se resigna y disfruta de esa suerte, se nota que Páez pertenece al grupo de los que pretende revalidar sus pergaminos con las novedades que va grabando, aunque de vez en cuando apele a aniversarios redondos de sus álbumes antológicos para practicar el revival. Quizás no le baste ser recordado sólo por sus hits del pasado y por eso va en busca de renovar su material y de estar en la picota a través de declaraciones polémicas que desatan una avalancha de tuits a favor y en contra de sus posturas.

Es probable que entre esas estrategias para la permanencia en el candelero, se inscriba su aventura en el Tiny Desk, ese formato desestructurado que es por estos días una vidriera apreciada por los músicos en busca de notoriedad. En poco menos de veinte minutos, Fito Páez despliega allí cinco temas, de los cuales cuatro corresponden a la trilogía noventosa de “Tercer mundo”, “El amor después del amor” y “Circo Beat”. En ese contexto, aprovecha para introducir “Sale el sol”, una pieza flamante que rodeada de ese modo captará mayor atención, y cita a Ca7riel y Paco Amoroso en la letra remozada de “Tercer mundo”.