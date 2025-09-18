Estrategias de permanencia

Relatos fílmicos sobresalen en la tarde
No solo de cine se vive, pero las proyecciones de esta tarde ocupan buena parte de la energía cultural de la jornada, y asimismo de la agenda.
En su obstinada búsqueda por permanecer en el candelero, Fito Páez se aventuró en el Tiny Desk, ese formato desestructurado que es por estos días una vidriera apreciada por los músicos en busca de notoriedad. En poco menos de veinte minutos, despliega allí cuatro temas de su mejor época… y una novedad.Cultura18 de septiembre de 2025J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
La explosión de popularidad del rock argentino en la primera mitad de los años ochenta, impulsó la carrera de figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco o Raúl Porchetto, que llevaban ya unos cuantos años en la escena cuando les tocó pasar al frente. Pero también se beneficiaron con ese boom artistas más jóvenes, como Soda Stereo, Virus o Miguel Mateos, y viejos conocidos que volvían del exilio con nuevos ropajes sonoros, como Miguel Abuelo con Los Abuelos de la Nada y Miguel Cantilo con Punch. Además, el trío G.I.T. reunía a un veterano como Alfredo Toth con Willy Iturri y Pablo Guyot.
La potencia de ese movimiento se hizo imparable, y las fronteras nacionales dejaron de ser un obstáculo: la onda expansiva llegó primero hasta los países limítrofes, para extenderse luego a lo largo del continente. Otras propuestas de reciente horneada, como el pop rock de Los Enanitos Verdes, el punk de Los Violadores o el ska de Los Fabulosos Cadillacs, también recibieron invitaciones del exterior, hasta conformar así embajadas del rock en español en diversas capitales latinoamericanas. En los noventa, algunos de ellos llegarían con su impulso hasta Miami, epicentro en ese entonces de la música en castellano.
Sin embargo, iba a ser el rosarino Fito Páez el emblema de las canciones de exportación, porque su estilo no renegaba de influencias del folklore y el tango, que resultaban muy atractivas para determinados públicos. En su etapa de apogeo, Páez iba a atreverse a incursionar en mercados no siempre receptivos del rock argentino, como por ejemplo los de Cuba y Brasil. No había cumplido aún los 30 años cuando publicó “El amor después del amor” y batió récords de ventas, justo en pleno auge del rock latino, lo que transformó a su obra en un éxito local e internacional.
Acostumbrado a ese nivel de repercusión, Fito se manejó desde entonces como una auténtica estrella de la canción, que convocaba multitudes en sus shows y que era motivo de atención en los medios globales cada vez que emprendía una gira o lanzaba un álbum. Pero a medida que se convertía en un artista establecido en la industria discográfica, su nueva música empezaba a perder el envión que había acompañado a sus clásicos, tal como suele suceder con esas figuras de las que ya no se espera que recuperen los estándares del que pudo haber sido su mejor momento.
Mientras la mayoría de los que atraviesa esa circunstancia se resigna y disfruta de esa suerte, se nota que Páez pertenece al grupo de los que pretende revalidar sus pergaminos con las novedades que va grabando, aunque de vez en cuando apele a aniversarios redondos de sus álbumes antológicos para practicar el revival. Quizás no le baste ser recordado sólo por sus hits del pasado y por eso va en busca de renovar su material y de estar en la picota a través de declaraciones polémicas que desatan una avalancha de tuits a favor y en contra de sus posturas.
Es probable que entre esas estrategias para la permanencia en el candelero, se inscriba su aventura en el Tiny Desk, ese formato desestructurado que es por estos días una vidriera apreciada por los músicos en busca de notoriedad. En poco menos de veinte minutos, Fito Páez despliega allí cinco temas, de los cuales cuatro corresponden a la trilogía noventosa de “Tercer mundo”, “El amor después del amor” y “Circo Beat”. En ese contexto, aprovecha para introducir “Sale el sol”, una pieza flamante que rodeada de ese modo captará mayor atención, y cita a Ca7riel y Paco Amoroso en la letra remozada de “Tercer mundo”.
Nuestra capacidad de asombro se ha visto otra vez desafiada por el anuncio de Marcelo Tinelli, quien informó que desde la semana que viene desembarcará en Carnaval Stream con “Estamos de paso”, un ciclo con base en el humor, donde estará acompañado por muchos de los que trabajaron con él en “ShowMatch”.
La producción de carbón vegetal en Córdoba, pese al dominio del mercado del carbón mineral, dio lugar a un desmonte salvaje para proveer solo a los poblados cercanos a la tala, en el primer cuarto del siglo veinte.
La respuesta conmovedora que tuvieron los espectadores brasileños ante el filme “Homem com H”, sobre la vida del cantante Ney Matogrosso, llevó a Netflix a subirlo con prontitud a su plataforma, donde está disponible desde junio, aunque entre nosotros hubo una escasa difusión de ese arribo al streaming.
Se verán un documental perdido por más de noventa años, así como un homenaje antes de la posteridad. También historias de contradicciones personales, y legendarios filmes de un director.
Algunos miembros de Los Navarros y de Juan Terrenal se han unido para conformar el grupo Bestia, con el que han publicado un disco debut que incluye siete canciones, donde recogen lo mejor de aquella potencia rockera que los caracterizó en el pasado, ahora pulida por el filtro de la experiencia.
De cara a la sesión de hoy, los integrantes de la UCR de Córdoba serán clave para sostener el rechazo o avalar el veto del libertario.
La Libertad Avanza y Provincias Unidas van a la carga por el voto vacante de Juntos por el Cambio. En ese marco, el presidente visitará este viernes la Bolsa de Comercio, y luego compartirá un acto con sus candidatos. La campaña libertaria, demorada por los tropiezos nacionales, y condicionada al juego de Juez.
El cordobesismo promete que los cinco diputados nacionales asistirán a la sesión de hoy para sostener las leyes de emergencia sanitaria y el financiamiento universitario. El gobernador y Acosta parten a Europa: sin comisión de recepción al presidente el viernes.