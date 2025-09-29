Villa María celebró 158 años con obras transformadoras y una mirada hacia el futuro

Por: Florencia Coria

Villa María cumplió 158 años de historia y lo celebró por todo lo alto durante el fin de semana con una festividad que convocó a más de 45 mil vecinos y turistas. Los Tekis, Rombai, Simón Aguirre, Arrasa Como Topadora, Solcito y destacados artistas locales hicieron bailar a las multitudes en una jornada que combinó entretenimiento de primer nivel con la demostración del crecimiento sostenido que vive la ciudad bajo la gestión de Eduardo Accastello.

La celebración transformó el Parque de la Vida en el epicentro de una fiesta popular que desbordó todas las expectativas. El teatrino permaneció colmado desde las 16 horas hasta el cierre, siendo escenario del encuentro y la celebración donde villamarienses y visitantes de la región que cantaron el cumpleaños a la ciudad cabecera del departamento General San Martín.

La propuesta se complementó con food trucks y ferias de emprendedores, generando un circuito de actividades que abarcó diferentes espacios públicos y promovió la economía local. Esta estrategia de desarrollo territorial integral es marca registrada de la gestión, que entiende que el crecimiento debe llegar a todos los rincones de la ciudad.

Al finalizar el show de Los Tekis, sobre el escenario y acompañado por la legisladora Verónica Navarro Alegre, Accastello expresó su gratitud: “En nombre de todo el Municipio, queremos agradecer a cada vecino y vecina que se sumó a los festejos de este día tan especial. Celebramos el cumpleaños de todos con el corazón lleno de alegría y orgullo compartido. La construcción de una comunidad se logra entre todos, trabajando juntos para que cada persona tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse, tanto en lo individual como en lo colectivo”.

Inauguraciones que transforman la ciudad

En el marco de estas celebraciones, la gestión municipal materializó su compromiso con el desarrollo urbano integral inaugurando dos nuevas plazas que marcan un hito en la política de inclusión y descentralización. La Plaza Inclusiva del Parque Pereira y Domínguez, representó un paso fundamental hacia una ciudad más accesible para todos.

La segunda plaza, emplazada estratégicamente en uno de los barrios de la ciudad, reforzó la política de descentralización y atención integral a todos los sectores urbanos.

Estas inauguraciones se enmarcan en el exitoso programa “100 Luces LED” que ya iluminó más de 20 barrios, y el ambicioso plan de “400 Cuadras de Pavimento” que está transformando la fisonomía urbana. “Es el barrio número 20 que ya concretamos. Y en los próximos días vamos a llegar a 10 barrios más”.

La celebración también incluyó el cierre del Encuentro Nacional de Escultores, desarrollado en la ciudad desde el 22 de septiembre, donde se entregaron distinciones a cinco artistas provenientes de distintas ciudades argentinas. Las piezas elaboradas durante el torneo, serán ubicadas en distintos puntos de la ciudad, demostrando cómo el arte funcional se integra al desarrollo urbano.

La reflexión política: un nuevo impulso para Villa María

“¿Qué significa este nuevo aniversario de la ciudad?, la verdad que significa un nuevo impulso, un momento para tomar de nuevo velocidad”, reflexionó el intendente Eduardo Accastello durante los actos conmemorativos. Sus palabras no son solo retórica política; se sustentan en hechos concretos y en una gestión que ha posicionado a Villa María como ejemplo de administración eficiente.

“Las instituciones de Villa María son extraordinarias, todas las instituciones empujan para que el progreso humano de la ciudad sea cada vez mejor”, destacó, reconociendo el trabajo articulado. “Y hoy somos una de las mejores ciudades con calidad de vida de la Argentina, pero fruto de 158 años de trabajo de mucha gente, de los pioneros, de la gente que tanto ayer como hoy trabaja todos los días para que Villa María sea una ciudad que abraza y que además enamora y que integra”.

El discurso de Accastello puso en valor la historia y la identidad villamariense, rescatando el legado de los pioneros y proyectando hacia el futuro. Un ejemplo de esta continuidad generacional es la reciente creación de la bandera de Villa María por parte de un joven de 22 años, estudiante universitario y docente secundario. La ciudad cuenta además con instituciones como el Parlamento de los Niños y el Consejo de los Jóvenes, espacios que buscan ampliar la participación ciudadana desde temprana edad.

El modelo Villa María

En un contexto nacional donde el interior muchas veces queda relegado, Villa María se presenta como un ejemplo de que es posible el desarrollo local exitoso sin depender exclusivamente de las decisiones centralizadas. “Yo creo que todo el mérito de lo que hicimos tiene que ver con lo que fueron capaces de hacer los villamarienses”, reivindicó el intendente. “Estas son ciudades y pueblos que laten el corazón del esfuerzo de los gringos y de la gente inmigrante y de los nativos que fueron los soñadores, los que desafiaron las dificultades iniciales”.

El intendente señaló que Villa María puede “resolver los temas importantes y trascendentes” sin depender de las decisiones de la capital federal. “Villa María es una ciudad que está administrada, gracias a Dios, con transparencia”, declaró Accastello durante los actos del fin de semana.

El espíritu solidario de la comunidad se manifestó recientemente cuando 350 voluntarios organizaron un albergue nocturno para 30 personas que estaban en situación de calle, demostrando que “el gen del villamariense es el gen de una persona buena, progresista, que se anima a tomar decisiones” y que “se resiste a la injusticia”. Esta acción colectiva refleja los valores que sustentan el modelo Villa María, de desarrollo, que trasciende las gestiones políticas y se arraiga en la identidad comunitaria.

Proyección estratégica: la Villa María del futuro

“Yo creo que el desafío sigue siendo que Villa María no se detenga y no se pare”, proyectó el jefe comunal hacia el futuro. “Creo que la Villa María que viene en dos años va a ser increíble, con nuevas universidades, con más estudiantes universitarios, con más humanidad”. Esta visión optimista se sustenta en obras concretas y en una planificación estratégica que incluye el desarrollo de infraestructura educativa, cultural y recreativa.

La visión a futuro incluye proyectos ambiciosos con la continuidad del desarrollo del Parque de la Vida, espacios que “van a materializar la innovación tecnológica y también la orientación vocacional de los jóvenes que viven en la ciudad”. La llegada de nuevas universidades promete consolidar a Villa María como polo educativo regional, atrayendo más estudiantes universitarios y generando un círculo virtuoso de desarrollo humano que beneficia a toda la región.

Las obras en los accesos, que incluyen dos autovías, prometen darle a la ciudad una relevancia importantísima en el contexto regional, consolidando su posición como nodo de comunicaciones y centro de servicios. Este desarrollo infraestructural no es casual: responde a una planificación estratégica que entiende la conectividad como factor clave del crecimiento económico regional.

Con el 100% de los servicios básicos garantizados, una posición destacada entre las ciudades latinoamericanas en calidad de vida, y proyectos ambiciosos en marcha, Villa María celebró sus 158 años mirando hacia adelante. “Estamos en cada rincón de la ciudad. Hoy estamos haciendo obra en todos los barrios”, cerró el intendente,

Y agregó en su mensaje final: “Sigamos trabajando para que los que se fueron, vuelvan. Sigamos trabajando para los que no tienen trabajo, lo tengan. Sigamos trabajando para los que no pudieron acceder a una instancia educativa, lo hagan. Esa es la Villa María del progreso humano, cada vez más humano, cada vez más linda”.