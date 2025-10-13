Bernarte se reconcilió con el Colegio de Arquitectos y juntos planifican la nueva sede de Gobierno

Por Franco Cervera

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, tuvo una semana movida, pero con varios frentes positivos en materia política y de gestión. Por un lado, participó de una misión comercial-industrial en Vaca Muerta, Neuquén, junto a 20 empresarios de la ciudad, con quienes viajaron para explorar oportunidades de vinculación con el polo energético e industrial.

Sin dudas esta travesía por la tierra minera del futuro le sirvió al mandatario local para ganar mayor vínculo con importantes empresarios de la ciudad, dentro de lo que es la política primaria que reza el peronismo gobernante local: “Tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”.

Por otro lado, el mandatario local, ni bien llegó a la ciudad participó de la firma de un convenio específico con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba para la organización del Concurso Nacional de Ideas “Arquitectura para la gestión pública del futuro”, que definirá el proyecto de la nueva sede del Gobierno Municipal.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Damián Bernarte, el secretario de Infraestructura Carlos Ortega, y el presidente de la Regional 2 del Colegio de Arquitectos, Diego Pereira, en un acto que marca el inicio formal del proceso de formulación de las bases del concurso.

Sin dudas, esta rúbrica es otro consenso político para el Ejecutivo local, luego de lo que fuera un año con tires y aflojes con los arquitectos colegiados de la ciudad, que no dudaron en emitir un duro comunicado meses atrás donde cuestionaban la decisión de construir la nueva sede policial en el centro de San Francisco.

Finalmente, la relación se retomó y hoy -con sensatez- el municipio mejoró el vínculo con los profesionales en construcción e infraestructura, y prometen a la comunidad trabajo en conjunto.

En ese marco, el intendente Bernarte destacó la importancia del convenio y el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones locales: “Para mí es una alegría firmar este convenio con el Colegio de Arquitectos, porque representa el espíritu de lo que pretendemos, trabajar junto a las instituciones de la comunidad. En este caso, profesionales de la arquitectura interactuando con el municipio y la academia. Es un paso importante hacia un proyecto colectivo para nuestra ciudad”.

Bernarte adelantó además que la futura sede podría ubicarse en el actual edificio de la Departamental de Policía, un espacio que, según explicó, el municipio gestiona ante el Gobierno provincial para su cesión.

“La idea es que en ese lugar podamos construir la sede de gobierno municipal con todas sus dependencias en un mismo sitio. Queremos centralizar la gestión y darle al centro cívico de la ciudad el carácter institucional que siempre buscamos”, sostuvo el mandatario.



Exitosa misión en Vaca Muerta

La iniciativa, que fue gestionada desde el municipio, a través de la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, buscó fortalecer los lazos entre el sector público y privado, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo para el ecosistema productivo local.

Entre las principales actividades se concretaron reuniones con representantes de YPF, con la empresa AESA y del Centro Pyme Adeneu, además de visitas a las instalaciones de Vaca Muerta y encuentros institucionales con la Municipalidad de Neuquén, el Polo Científico Tecnológico de Neuquén y el Ministerio de Industria de la provincia neuquina.

Acompañaron al mandatario municipal, el secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, Germán Fassetta, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Roberto Maggi, el gerente del Parque Industrial San Francisco, Leonardo Beccaría y representantes de distintos rubros, como metalmecánica, electricidad, repuestos, desarrollo inmobiliario y construcción.

En ese marco, el intendente Bernarte remarcó que la agenda fue “diseñada desde la Municipalidad de San Francisco pensando en generar oportunidades para los empresarios, industriales, comerciantes, prestadores de servicios, porque ese es rol que nosotros entendemos que debe cumplir el Estado municipal, ser un facilitador para el desarrollo de nuestra comunidad”.

De esta forma, el intendente de San Francisco y parte de su gabinete tuvieron algunos avances de gestión, pero sin dudas de construcción política con profesionales como en el caso de los arquitectos, y empresarios de la ciudad con quienes reforzó el vínculo tras la misión comercial en Vaca Muerta.