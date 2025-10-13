Bernarte se reconcilió con el Colegio de Arquitectos y juntos planifican la nueva sede de Gobierno

Gabriel MarcléRío Cuarto09 de octubre de 2025
La candidata de Provincias Unidas se mostró en Río Cuarto acompañada por referentes locales y con un mensaje dirigido al electorado femenino, en una estrategia para instalar su figura más allá del liderazgo de Schiaretti.
Felipe OsmanProvincial09 de octubre de 2025
La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.
Yanina SoriaProvincial09 de octubre de 2025
El día de la Lealtad Peronista se celebrará en el club Junior. Organiza un sector del sindicalismo afín al Gobierno. Se espera la presencia de los candidatos de Provincias Unidas. Foto de unidad, mensaje anti Milei y fidelización del voto peronista en el tramo final de la campaña.
Redacción AlfilProvincial09 de octubre de 2025
Durante una extensa sesión en Diputados, el diputado radical mantuvo que le "avergüenza la postura internacional de Argentina frente al genocidio que comete Israel", y alegó sobre un supuesto vínculo "periodístico y empresarial" por parte de la comunidad judía . Ahora el legislador nacional enfrenta señalamientos, acusaciones y una denuncia por discriminación.
Redacción AlfilProvincial12 de octubre de 2025
Gina Grazziano ganó con el 84% de los votos y se convirtió en la primera intendenta electa del espacio que lideran Llaryora y Schiaretti. De facción radical, la flamante jefa comunal sucederá de manera oficial a su padre, “Cacho” Grazziano, quien falleció hace unos meses en un accidente.