Enroque corto

Mientras gran parte de los legisladores esperan que ingrese a la Unicameral el proyecto de Presupuesto y la Tarifaria para el 2026, hay otros que le piden al Gobernador rendir cuentas.

Informante: ¿Vio que ahora todos están expectantes de que ingrese el proyecto de Presupuesto? Bueno, nosotros vamos a insistir para que el Gobierno envíe la Cuenta Anual de Inversión del Ejercicio 2024, para el control del gasto público.

Periodista: ¿No habían elevado ese pedido en julio pasado?

Informante: Sí. Pero para ponerlos en evidencia que ese instrumento no pasó por la Legislatura vamos a insistir en ese punto para ejercer el control del gasto público. . El pueblo tiene derecho a saber en qué y cómo se gastaron los recursos.