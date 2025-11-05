Enroque Corto
Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores
Mientras gran parte de los legisladores esperan que ingrese a la Unicameral el proyecto de Presupuesto y la Tarifaria para el 2026, hay otros que le piden al Gobernador rendir cuentas.
Informante: ¿Vio que ahora todos están expectantes de que ingrese el proyecto de Presupuesto? Bueno, nosotros vamos a insistir para que el Gobierno envíe la Cuenta Anual de Inversión del Ejercicio 2024, para el control del gasto público.
Periodista: ¿No habían elevado ese pedido en julio pasado?
Informante: Sí. Pero para ponerlos en evidencia que ese instrumento no pasó por la Legislatura vamos a insistir en ese punto para ejercer el control del gasto público. . El pueblo tiene derecho a saber en qué y cómo se gastaron los recursos.
Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores
La salida de Francos: mal, pero no tan mal | Avanza la causa de Luz y Fuerza | Brindis mestrista | Ruido legislativo
Buenas nuevas | El “elijo creer” del delasotismo | Polideportivos en recesión | Radicales con los tapones de punta
Felpeto contra Curvino | Fabre propone una Oficina de Presupuesto en el Concejo | Las 62-O desembarcarán en San Justo | Sin filtro | Pases de factura
Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores
Dicen que no han hablado de la banca de Bernardo Knipscheer, que si deja el bloque de Hacemos Unidos podría poner en jaque los ajustados números del llaryorismo, sobre todo si Agost Carreño no cumple las expectativas de alineación. La diputada dijo que todo está “en evaluación” tras convertirse en tercera fuerza provincial.
El líder de Cita con la Vida y suegro de la excandidata libertaria estuvo en la Rosada. El voto evangelico tira.
La derrota electoral no desalentó la lógica de construcción política del cordobesismo que quire nuevos aliados. El gobernador participó junto al intendente radical del acto homenaje a las víctimas del atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero. Luego, recorrieron obras.
Con el 64,56% de participación ciudadana, se dio a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.