Enroque Corto
Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino
El periodista recibió un mensaje de su informante municipal, que tenía algo para contarle.
Informante Municipal: Estimado, tengo novedades para usted, que viene siguiendo el tema Uber. ¿Tiene para anotar?
Periodista: Tengo, lo escucho.
I.M.: Es inminente la publicación de la reglamentación de las aplicaciones móviles.
P.: ¿Cuánto es inminente?
I.M.: Antes de que termine la semana.
P.: ¿Y qué va a pasar?
I.M.: Bueno, se acaba este período de gracia que empezó desde la publicación de la ordenanza… ahora todas las cláusulas pasan a ser plenamente operativas y, la primera de todas, es que las aplicaciones van a tener que inscribirse en el registro. De lo contrario, los choferes no van a poder completar su inscripción y van a quedar expuestos a las sanciones del caso.
Un grupo de concejales radicales impulsa una iniciativa para ordenar y modernizar el formato de presentación del proyecto de Presupuesto Municipal.
Periodista: ¿De qué se trata?
Informante: De que el oficialismo envíe el proyecto de Presupuesto de una forma más moderna, de que se digitalice la presentación para que sea más ágil y fácil de procesar. No podemos seguir recibiendo una información tan importante que requiere tanto análisis minucioso y detallado, en papel.
P.: Concretamente ¿qué dice la iniciativa que impulsan los radicales?
I.: Que una vez que se remite al Concejo el paquete presupuestario, Código Tributario y la Tarifaria, el tratamiento en comisiones deberá ser convocado en un plazo no menor a una semana posterior al ingreso. Y luego consigna en cuanto al formato que “deberá ser presentado a los concejales, además del formato tradicional elegido, en un programa de hojas de cálculo, de carácter editable, y que permita libre y rápida navegación del mismo. Presentaron la iniciativa los concejales Javier Fabre, Juan Balastegui, Verónica Garade, Angela Fiser, Luciano Agüero y Claudia Luján.
Un sector de la UCR sugirió la máxima sanción para el intendente de Tanti por haber integrado como candidato a diputado la lista de Provincias Unidas, el frente que encabezó Juan Schiaretti. El pedido aún no se materializó y desde el entorno de Paredes minimizan esa posibilidad.
La juventud peronista de Río Cuarto también toma parte en el proceso de reorganización interna tras la derrota electoral. Con un fuerte anclaje territorial y una mirada crítica al rumbo nacional, los jóvenes dirigentes buscan marcar el pulso de la renovación que atraviesa al PJ local y provincial.
Luis Juez reapareció en Córdoba buscando capitalizar el voto libertario. En paralelo, en Buenos Aires, Gabriel Bornoroni fue ratificado por Karina Milei como jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
La comisión de Presupuesto de Diputados emitió despacho y Encuentro Federal jugó con apoyo de cordobeses, santafesinos y jujeños. Llaryoristas conformes pese a que primó el despacho libertario porque “ahora sí habrá Presupuesto”. Se conocen de potrillos y se vuelven a ver la era Milei.