Enroque Corto

Se aprueba la reglamentación y Uber sale a la cancha

El periodista recibió un mensaje de su informante municipal, que tenía algo para contarle.

Informante Municipal: Estimado, tengo novedades para usted, que viene siguiendo el tema Uber. ¿Tiene para anotar?

Periodista: Tengo, lo escucho.

I.M.: Es inminente la publicación de la reglamentación de las aplicaciones móviles.

P.: ¿Cuánto es inminente?

I.M.: Antes de que termine la semana. 

P.: ¿Y qué va a pasar?

I.M.: Bueno, se acaba este período de gracia que empezó desde la publicación de la ordenanza… ahora todas las cláusulas pasan a ser plenamente operativas y, la primera de todas, es que las aplicaciones van a tener que inscribirse en el registro. De lo contrario, los choferes no van a poder completar su inscripción y van a quedar expuestos a las sanciones del caso. 

Las formas del Presupuesto

Un grupo de concejales radicales impulsa una iniciativa para ordenar y modernizar el formato de presentación del proyecto de Presupuesto Municipal. 

Periodista: ¿De qué se trata?

Informante: De que el oficialismo envíe el proyecto de Presupuesto de una forma más moderna, de que se digitalice la presentación para que sea más ágil y fácil de procesar. No podemos seguir recibiendo una información tan importante que requiere tanto análisis minucioso y detallado, en papel. 

P.: Concretamente ¿qué dice la iniciativa que impulsan los radicales?

I.: Que una vez que se remite al Concejo el paquete presupuestario, Código Tributario y la Tarifaria, el tratamiento en comisiones deberá ser convocado en un plazo no menor a una semana posterior al ingreso. Y luego consigna en cuanto al formato que “deberá ser presentado a los concejales, además del formato tradicional elegido, en un programa de hojas de cálculo, de carácter editable, y que permita libre y rápida navegación del mismo.  Presentaron la iniciativa los concejales Javier Fabre, Juan Balastegui, Verónica Garade, Angela Fiser, Luciano Agüero y Claudia Luján. 

