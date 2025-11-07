Enroque Corto

El kirchnerismo repudió a Alesandri

El pase de Federico Alesandri al bloque legislativo de Hacemos causó mucho malestar en las filas del kirchnerismo que lo apoyó para ser candidato a gobernador en 2023 y obtener la banca en la Legislatura.

Informante: Tarde, casi al cierre de los diarios papel, el espacio que se llamó Creo en Córdoba, que fue una versión del kirchnerismo cordobés con todos su partidos y espacios, salió a repudiar a Federico Alesandri por su decisión de volver al seno del PJ, con el gobernador Llaryora.

Alfil: Era previsible.

Informante: Y si. Ya había molestado su apoyo a Natalia de la Sota y no a Pablo Carro.

Alfil: ¿Qué dijeron?

Informante: "Los Partidos Políticos y las Organizaciones que conformamos la Alianza Electoral “CREO EN CORDOBA” para las elecciones provinciales del 2023, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio al accionar del legislador provincial Federico Alessandri, quien en forma individual e inconsulta, ha manifestado su voluntad de integrar el Oficialista bloque “Hacemos Unidos por Cordoba” en la Legislatura Provincial". Y sigue: "La actitud asumida por quien encabezara la lista de candidatos de la alianza que conformamos para las elecciones provinciales del año 2023, con el objetivo de ofrecer una alternativa política, colectiva y plural al neoliberalismo libertario de La Libertad Avanza; Juntos por el Cambio y el Cordobesismo; no solo violenta los principios de la ética y la responsabilidad como funcionario sino que, asimismo, representa una palmaria traición al mandato popular del electorado de nuestra provincia".

Alfil: ¿Quien lo firma?

Informante: Creo en Córdoba, pero creo que tiene la pluma de Gabi Estevez.

Sale Agrelo, entra Grosso

Encuentro Vecinal aplicó la misma regla de juego que la izquierda y avanzan con la rotación de bancas. Asumirá el Pastor de Cita con la Vida.

Informante: anote otro cambio más en la Legislatura

Periodista: ¿Cómo otro más? Definitivamente arranca una nueva Legislatura

Informante: si, se lo vengo diciendo. Encuentro Vecinal rota la banca este año. Fue una medida acordada desde el principio. Termina el periodo de Rodrigo Agrelo y entra Gerardo Grosso, el Pastor de Cita con la Vida quien ya fue legislador en el 2021

Periodista: ¿qué dicen los demás compañeros de banca?

Informante: los legisladores lo esperan para ver cómo se acomodan, sobre todos los opositores frente a la nueva mayoría del peronismo. Pero en general lamentan que se vaya Agrelo, dicen que se hizo querer en este tiempo y que ha sido un gusto trabajar con el.

Periodista: que bien que lo consideren así.

Judiciales con mucho rock

Mucho movimiento en la familia judicial, una familia bastante disfuncional, pero familia al fin.

Informante: Le cuento, se viene la renovación del Consejo de la Magistratura y los estamentos electivos, Jueces y Magistrados, y Abogados, están que arden.

Alfil: Algo de eso publicamos...

Informante: Hay fiesta en los Judiciales, todo será chisme.

Alfil: Bueno, deje que se diviertan. ¿Qué más tiene?

Informante: Hoy viene el juez de la Corte Ricardo Lorenzatti al acto por los 100 años del TSJ.

Alfil: Enfrentado a los otros dos jueces, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Informante: Si. Para colmo, el gobierno nacional resolvió congelar hasta marzo el ingreso de nuevos miembros. De modo que ese esquema de alianza por ahora no cambiará.

Por el superbloque violeta en Senado



La senadora electa Patricia Bullrich se reunió el jueves con los senadores de La Libertad Avanza, los elegidos en 2023 y los nuevos del 2025 que pasarán a conformar un bloque oficialista de 20 miembros.Alfil: ¿Y Juez? El cordobés no estuvo. No será libertario puro, pero es del espacio.

Informante: Juez parece que está a full con el Zoom con Bullrich. Esta semana no viajó a Baires, pero está laburando con ella en virtual.

Alfil: Se arma una dupla potente para el presidente Milei en el Senado.

Informante: Si, y están trabajando para recrear el interbloque de filo violetas de 38 o 29 miembros.

Alfil: Ambicioso.

Informante: Ganaron una elección. El desgranamiento pre electoral se acabó. Ahora los radicales, los PRO y otros, quieren volver al calor del poder. Juez se puso un poco al hombro esta tarea para asegurar el quórum para el oficialismo.

Alfil: Buena letra con Milei.

Informante: Qué le parece.

Sin cartas sobre la mesa

El periodista llamó a su informante del Concejo para ver qué tal le había ido con el proyecto que, le había avisado, presentaría sobre tablas.

Periodista: Amigo, para que no diga que no le sigo los temas… me dijo que iba a presentar un proyecto sobre tablas para que el oficialismo cambiara la forma en que envía el presupuesto, ¿qué pasó?

Informante del Concejo: Querido, sí. Bueno, para ser más concretos, el proyecto buscaba que, en vez de mandarnos un montón de páginas escaneadas, el oficialismo nos remita un archivo digital, en formato de celdas editable… para hablar en criollo: que nos pasen el Excel, así, ya que apenas nos dan tiempo para ver el paquete económico que integran la Tarifaria, el Código Tributario y el Presupuesto, al menos podemos procesarlo con más agilidad.

P.: Desde luego. Es más, hoy por hoy, con inteligencia artificial bien aplicada, al presupuesto lo dan vuelta de atrás para adelante en un par de horas.

I.C.: Exactamente…

P.: Bueno… ¿y?

I.C.: Adivine… rechazaron el proyecto. No nos quieren mostrar las cartas…

P.: ¿Está sorprendido?

I.C.: La verdad, no…