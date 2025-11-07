Ya está listo el pliego licitatorio para la higiene urbana y habrá prórroga
Finalmente, el Ejecutivo envió el pliego para la licitación de la higiene urbana. Ante el vencimiento del actual contrato a fines de diciembre, se dispondrá una prórroga de 120 días “o hasta el inicio del nuevo contrato”. El proceso podría finalizar a mediados del 2026. Primeras diferencias en el Concejo Deliberante.Río Cuarto07 de noviembre de 2025Gabriel Marclé
Por Julieta Fernández
Finalmente, el gobierno local envió el pliego licitatorio para el servicio de higiene urbana al Concejo Deliberante. De esta manera, se inicia el primer paso para uno de los pendientes más importantes en la gestión De Rivas: licitar por segunda vez uno de los servicios más onerosos para el Ejecutivo Municipal. El Municipio presentó el pliego como una hoja de ruta para “permitir un tratamiento efectivo y moderno en la recolección de los diferentes tipos de residuos”.
Este proyecto fue uno de los más esperados del año, ya que el contrato vigente (que inició en 2017) vence el 31 de diciembre. Se suma que, la semana pasada, el Surrbac adoptó medidas de fuerza durante al menos dos jornadas y la empresa Cotreco trabajó “a reglamento” (hubo sectores de la ciudad en los que no se recolectó la basura). Tras una conciliación obligatoria, el servicio se restituyó pero eso no implica que el conflicto de fondo haya cesado. De hecho, el secretario de Servicios Públicos, Martín Cantoro, había manifestado a Alfil que la empresa requería un nuevo aumento del canon que percibe mensualmente (y el Ejecutivo se negó a otorgarlo). La razón principal de aquella medida de fuerza tenía que ver con los preavisos de despido que llegaron a los trabajadores ante la inminente finalización del contrato en diciembre.
Es por eso que al Municipio no le quedó otra opción que recurrir a una tercera prórroga (la primera fue en 2023 y la segunda a mediados de este 2025). De este modo, se buscaría garantizar que la ciudad no quede sin servicio de higiene urbana a partir del 1 de enero del 2026. Las primeras municiones de la oposición apuntaron en ese sentido. “Si hace un año y medio que saben que el contrato vencía este año, ¿por qué no se trabajó con más anticipación y se convocó a la Universidad y distintos actores para trabajar sobre el tema?”, plantearon desde Primero Río Cuarto.
La Fuerza del Imperio del Sur también esgrimió un discurso similar y apuntaron a que la participación ciudadana sea parte de la creación de una plan integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. “El futuro del sistema de gestión de residuos, nos compete a todos y no tenemos tiempo”, manifestó el jefe del bloque nazarista, Franco Miranda, al presentar la propuesta de realización de una audiencia pública.
En el recinto, los primeros cruces se dieron al discutir el orden del día a partir del cual ingresó el expediente en cuestión. Tanto desde Primero Río Cuarto como La Fuerza del Imperio, señalaron que no corresponde que el pliego para la licitación y la prórroga del actual contrato formen parte de un mismo expediente. El concejal nazarista, Guillermo Natali, instó a que la presidenta del Concejo habilite la posibilidad de dividir el tratamiento en dos expedientes pero, finalmente, se resolvió abordar esta cuestión posteriormente en las respectivas comisiones. Primero Río Cuarto no votó a favor del orden del día y, según pudo saber Alfil, consideraron que, si eso no se modifica, el expediente podría carecer de validez jurídica.
Mientras tanto, el Municipio dio a conocer los principales puntos del nuevo pliego licitatorio que incluyen la posibilidad de alternar frecuencias que permitan y promuevan la recolección diferenciada dentro de la misma contratación; barrido manual/mecánico en todas las calles pavimentadas para mejorar la limpieza y el mantenimiento urbano; utilización de cajas roll-off para la recolección y transporte de grandes volúmenes de residuos; recolección de residuos patógenos al servicio exclusivo del municipio, para mantener la salubridad pública y evitar riesgos de contaminación. En cuanto a la disposición final de los residuos, aseguraron que estará complementada con un capítulo de economía circular, en la creación y gestión de puntos verdes ubicados en espacios públicos, barrios e instituciones para facilitar el acopio selectivo y la logística de reciclaje. También incluyeron el desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de los vehículos de recolección, brindando a los usuarios información precisa y un control minucioso sobre los recorridos y servicios.
La oposición toma vuelo con propuestas que miran de cerca el 2028
El concejal juecista Pablo Benítez presentó una iniciativa para limitar el uso de recursos públicos en campañas políticas. Aunque el proyecto busca ponerle un marco de equidad a la competencia electoral, también lo posiciona tempranamente en la carrera municipal.
De Rivas busca reforzar su política preventiva y dejar atrás las turbulencias
Tras un inicio de año marcado por una ola de inseguridad y protestas, el municipio busca cerrar 2025 mostrando resultados concretos en prevención. De Rivas apuesta a consolidar la Guardia Local: el Presupuesto 2026 destina $4.000 millones al área —menos del 2% del total—, pero será clave para sostener la estrategia de seguridad.
Abrile se distanció de la conducción de la UCR y se identificó como aliancista
El jefe del bloque Primero Río Cuarto habló tras el proceso electoral y reafirmó su desacuerdo con que la UCR jugase en soledad en las elecciones legislativas. “No le tengo miedo a las alianzas, siempre y cuando haya un ida y vuelta”, dijo el ex candidato a intendente, quien marcó diferencias con sus correligionarios.
Enroque corto en Río Cuarto
Soldano en la Rosada | Movimientos de gabinete en Reducción
Después de las urnas, el semillero del PJ se pone en marcha
La juventud peronista de Río Cuarto también toma parte en el proceso de reorganización interna tras la derrota electoral. Con un fuerte anclaje territorial y una mirada crítica al rumbo nacional, los jóvenes dirigentes buscan marcar el pulso de la renovación que atraviesa al PJ local y provincial.
Llaryora recupera el PJ (y proyecta sus activos en el partido nacional)
Especial disposición del gobernador para darle vida al partido y recuperar identidad. Cómo compatibiliza con el Partido Cordobés. El interés sobre el PJ nacional.
Abrile se distanció de la conducción de la UCR y se identificó como aliancista
El jefe del bloque Primero Río Cuarto habló tras el proceso electoral y reafirmó su desacuerdo con que la UCR jugase en soledad en las elecciones legislativas. “No le tengo miedo a las alianzas, siempre y cuando haya un ida y vuelta”, dijo el ex candidato a intendente, quien marcó diferencias con sus correligionarios.
Alesandri y la parábola del hijo pródigo: regreso al peronismo oficial
El dirigente de Embalse llegó a la legislatura con una lista K y ayer oficializó su pase a Hacemos Unidos. "Peronismo unido", dijeron en el Panal. Una movida que neutraliza daño legislativo de eventual ruptura de Natalia de la Sota.
Enroque Corto
Se aprueba la reglamentación y Uber sale a la cancha | Las formas del Presupuesto | Monedas cruzadas
Arremetida opositora en apoyo a jubilados que exigen la devolución del 82% móvil
Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación