Ya está listo el pliego licitatorio para la higiene urbana y habrá prórroga

Por Julieta Fernández



Finalmente, el gobierno local envió el pliego licitatorio para el servicio de higiene urbana al Concejo Deliberante. De esta manera, se inicia el primer paso para uno de los pendientes más importantes en la gestión De Rivas: licitar por segunda vez uno de los servicios más onerosos para el Ejecutivo Municipal. El Municipio presentó el pliego como una hoja de ruta para “permitir un tratamiento efectivo y moderno en la recolección de los diferentes tipos de residuos”.

Este proyecto fue uno de los más esperados del año, ya que el contrato vigente (que inició en 2017) vence el 31 de diciembre. Se suma que, la semana pasada, el Surrbac adoptó medidas de fuerza durante al menos dos jornadas y la empresa Cotreco trabajó “a reglamento” (hubo sectores de la ciudad en los que no se recolectó la basura). Tras una conciliación obligatoria, el servicio se restituyó pero eso no implica que el conflicto de fondo haya cesado. De hecho, el secretario de Servicios Públicos, Martín Cantoro, había manifestado a Alfil que la empresa requería un nuevo aumento del canon que percibe mensualmente (y el Ejecutivo se negó a otorgarlo). La razón principal de aquella medida de fuerza tenía que ver con los preavisos de despido que llegaron a los trabajadores ante la inminente finalización del contrato en diciembre.

Es por eso que al Municipio no le quedó otra opción que recurrir a una tercera prórroga (la primera fue en 2023 y la segunda a mediados de este 2025). De este modo, se buscaría garantizar que la ciudad no quede sin servicio de higiene urbana a partir del 1 de enero del 2026. Las primeras municiones de la oposición apuntaron en ese sentido. “Si hace un año y medio que saben que el contrato vencía este año, ¿por qué no se trabajó con más anticipación y se convocó a la Universidad y distintos actores para trabajar sobre el tema?”, plantearon desde Primero Río Cuarto.

La Fuerza del Imperio del Sur también esgrimió un discurso similar y apuntaron a que la participación ciudadana sea parte de la creación de una plan integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. “El futuro del sistema de gestión de residuos, nos compete a todos y no tenemos tiempo”, manifestó el jefe del bloque nazarista, Franco Miranda, al presentar la propuesta de realización de una audiencia pública.

En el recinto, los primeros cruces se dieron al discutir el orden del día a partir del cual ingresó el expediente en cuestión. Tanto desde Primero Río Cuarto como La Fuerza del Imperio, señalaron que no corresponde que el pliego para la licitación y la prórroga del actual contrato formen parte de un mismo expediente. El concejal nazarista, Guillermo Natali, instó a que la presidenta del Concejo habilite la posibilidad de dividir el tratamiento en dos expedientes pero, finalmente, se resolvió abordar esta cuestión posteriormente en las respectivas comisiones. Primero Río Cuarto no votó a favor del orden del día y, según pudo saber Alfil, consideraron que, si eso no se modifica, el expediente podría carecer de validez jurídica.

Mientras tanto, el Municipio dio a conocer los principales puntos del nuevo pliego licitatorio que incluyen la posibilidad de alternar frecuencias que permitan y promuevan la recolección diferenciada dentro de la misma contratación; barrido manual/mecánico en todas las calles pavimentadas para mejorar la limpieza y el mantenimiento urbano; utilización de cajas roll-off para la recolección y transporte de grandes volúmenes de residuos; recolección de residuos patógenos al servicio exclusivo del municipio, para mantener la salubridad pública y evitar riesgos de contaminación. En cuanto a la disposición final de los residuos, aseguraron que estará complementada con un capítulo de economía circular, en la creación y gestión de puntos verdes ubicados en espacios públicos, barrios e instituciones para facilitar el acopio selectivo y la logística de reciclaje. También incluyeron el desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de los vehículos de recolección, brindando a los usuarios información precisa y un control minucioso sobre los recorridos y servicios.