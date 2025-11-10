Enroque Corto

La vieron con Jerónimo

La llegada de Cristian Jerónimo a la CGT puso contento a algunos llaryoristas conspicuos que supieron tejer relaciones con el sindicalista del vidrio por medio del titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Informante: Hay pruebas de la relación del llaryorismo con el nuevo triunviro de la CGT. Hubo charlas en Ginebra, en el congreso de la OIT, en junio de este año.

Alfil: Buen paraguas.

Informante: Estuvieron el titular del Colegio de Abogados, Eduardo Bittar, el ex legislador y directivo de Bancor, Juan Manuel Cid, el vidriero Jerónimo, el "Gordo" Martínez, el abogado Luciano Correas, entre otros. Hay fotos muy sonrientes.

Alfil: Buena vista los muchachos, la vieron con Jerónimo.

Informante: Digamos que le tenían fe.

De la Sota va para los gremios

La diputada cordobesa reunió a su tropa en Capital y dejó un mensaje sin medias tintas: el espacio “no se vende ni se mueve”. Este sábado fue el turno de ATSA.

Informante: Natalia de la Sota volvió a encender los motores en la Capital.

Periodista: ¿Reencuentro con la militancia?

Informante: Con los gremios, en este caso con ATSA. Y con mensaje claro: “No tenemos precio, no nos compran, no nos mueven. Acá estamos y acá nos vamos a quedar”.

Periodista: ¿Y hacia dónde apunta?

Informante: A construir una alternativa para Córdoba y el país. Dice que su rol será clave ante un Congreso lleno de aliados de Milei. Como verá, el plan es a largo plazo. La campaña pasó pero sigue militando en los gremios.

Periodista: ¿Y mientras tanto?

Informante: Trabajo territorial, gremios, seccionales y mucho oído al vecino. Como quien prepara la base de algo más grande. Es lo que el propio peronismo pide hace tiempo. El oficialismo se aburguesó y claramente De La Sota entendió el pedido. 

UCR pide fecha fija de elecciones provinciales

Este año se adelantaron un poco las versiones sobre la fecha de las elecciones provinciales de 2027. Al respecto, en la UCR piden leyes .

Informante: El legislador Miguel Nicolás quiere que la Legislatura elabore un proyecto de ley para fijar la fecha de las elecciones provinciales, "fuera de toda especulación política" y "evitando de esa manera cualquier tipo de manejo tendencioso de fechas buscando una conveniencia temporal del Gobernador actual".

Alfil: Difícil.

Informante: No solo eso, dijo el radical que la oposición ya está trabajando en eso "para que se disponga de forma anticipada y neutral la fecha por Ley, de las elecciones provinciales e invitar a los municipios y comunas a adherirse a la misma, a los fines de unificar los comicios y ahorrar gastos y tiempo".

Alfil: Se está blindando el peronismo, no van a dejar flancos en la Legislatura. Pero bueno, la discusión va a estar buena.

Prunotto, mujer de campo

La vicegobernadora visitó ayer la localidad de La Carlota donde se desarrolló la edición 61° de la Fiesta de la Tradición. 

Informante: ¿La escuchó a Prunotto?

Periodista: No 

I.: Recitó un verso en pleno festejo y estallaron los aplausos. Como mujer del campo –dijo- es un orgullo ver cómo seguimos manteniendo vivas las tradiciones de nuestra patria. 

P.: La próxima, la vemos jineteando. 

I.: No tenga dudas (risas).  

