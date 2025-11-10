Alfil Blanco

Enroque Corto10 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
bornoroni (4)

Gabriel Bornoroni 

Semana positiva para Gabriel Bornoroni. Fue ratificado por Karina Milei como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Además, junto a Bullrich, se llevaron a los diputados que eran del PRO, y afilió una ex macrista de Córdoba. El bloque que conduce ya tiene 88 ediles bajo su paragüas. 

Te puede interesar
Alessandri-stevez

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto07 de noviembre de 2025

El kirchnerismo repudió a Alesandri | Sale Agrelo, entra Grosso | Judiciales con mucho rock | Por el superbloque violeta en Senado | Sin cartas sobre la mesa

18-02-25-municipalidad-03

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto06 de noviembre de 2025

Se aprueba la reglamentación y Uber sale a la cancha | Las formas del Presupuesto | Monedas cruzadas

enroque-1 (2)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto05 de noviembre de 2025

Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino

Enroque-1 (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto04 de noviembre de 2025

Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores

Lo más visto
Alessandri-stevez

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto07 de noviembre de 2025

El kirchnerismo repudió a Alesandri | Sale Agrelo, entra Grosso | Judiciales con mucho rock | Por el superbloque violeta en Senado | Sin cartas sobre la mesa

passerini (14)

Passerini reglamentó Uber y cierra una discusión de una década

Felipe Osman
Municipal07 de noviembre de 2025

El Ejecutivo publicó la reglamentación de las aplicaciones de transporte. Las empresas deberán inscribirse y verificar la inscripción de sus choferes, que suman requisitos como licencia de conducir profesional y certificados de antecedentes. La ciudad cierra un asunto tras años de procrastinación.