Alfil Blanco

Lo más visto

Arremetida opositora en apoyo a jubilados que exigen la devolución del 82% móvil Gabriela Yalangozian Provincial 06 de noviembre de 2025 Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación

Hacemos sella un poroteo favorable en la Legislatura con alianzas a fuego lento Gabriel Marclé Provincial 07 de noviembre de 2025 El oficialismo cordobés ajusta su ingeniería legislativa para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026. Mientras el gobernador Llaryora blinda votos propios y negocia con aliados, también reacomoda el tablero interno tras la salida de Miguel Siciliano.

Enroque Corto Redacción Alfil Enroque Corto 07 de noviembre de 2025 El kirchnerismo repudió a Alesandri | Sale Agrelo, entra Grosso | Judiciales con mucho rock | Por el superbloque violeta en Senado | Sin cartas sobre la mesa

Passerini reglamentó Uber y cierra una discusión de una década Felipe Osman Municipal 07 de noviembre de 2025 El Ejecutivo publicó la reglamentación de las aplicaciones de transporte. Las empresas deberán inscribirse y verificar la inscripción de sus choferes, que suman requisitos como licencia de conducir profesional y certificados de antecedentes. La ciudad cierra un asunto tras años de procrastinación.