Alfil Negro

Con el pase del legislador Federico Alesandri a las filas de Hacemos Unidos, el oficialismo aguó la pretensión del delasotista de armar el bloque Defendamos Córdoba con el ex intendente de Embalse.
El kirchnerismo repudió a Alesandri | Sale Agrelo, entra Grosso | Judiciales con mucho rock | Por el superbloque violeta en Senado | Sin cartas sobre la mesa
Se aprueba la reglamentación y Uber sale a la cancha | Las formas del Presupuesto | Monedas cruzadas
Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino
Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores
Arremetida opositora en apoyo a jubilados que exigen la devolución del 82% móvil
Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación
Hacemos sella un poroteo favorable en la Legislatura con alianzas a fuego lento
El oficialismo cordobés ajusta su ingeniería legislativa para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026. Mientras el gobernador Llaryora blinda votos propios y negocia con aliados, también reacomoda el tablero interno tras la salida de Miguel Siciliano.
Passerini reglamentó Uber y cierra una discusión de una década
El Ejecutivo publicó la reglamentación de las aplicaciones de transporte. Las empresas deberán inscribirse y verificar la inscripción de sus choferes, que suman requisitos como licencia de conducir profesional y certificados de antecedentes. La ciudad cierra un asunto tras años de procrastinación.
El neoyorquino Mamdani ilusiona al progresismo local
Falto de éxitos en el país, ahora las fuerzas de izquierda celebran el triunfo de un candidato que tiene todo lo que les gustaría poder votar