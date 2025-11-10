Alfil Negro

Enroque Corto10 de noviembre de 2025
Bernardo-Knipscheer

Bernardo Knipscheer

Con el pase del legislador Federico Alesandri a las filas de Hacemos Unidos, el oficialismo aguó la pretensión del delasotista de armar el bloque Defendamos Córdoba con el ex intendente de Embalse. 

Alessandri-stevez

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto07 de noviembre de 2025

El kirchnerismo repudió a Alesandri | Sale Agrelo, entra Grosso | Judiciales con mucho rock | Por el superbloque violeta en Senado | Sin cartas sobre la mesa

18-02-25-municipalidad-03

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto06 de noviembre de 2025

Se aprueba la reglamentación y Uber sale a la cancha | Las formas del Presupuesto | Monedas cruzadas

enroque-1 (2)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto05 de noviembre de 2025

Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino

Enroque-1 (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto04 de noviembre de 2025

Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto07 de noviembre de 2025

passerini (14)

Passerini reglamentó Uber y cierra una discusión de una década

Felipe Osman
Municipal07 de noviembre de 2025

El Ejecutivo publicó la reglamentación de las aplicaciones de transporte. Las empresas deberán inscribirse y verificar la inscripción de sus choferes, que suman requisitos como licencia de conducir profesional y certificados de antecedentes. La ciudad cierra un asunto tras años de procrastinación.