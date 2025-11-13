Enroque Corto
Córdoba Turismo lanza la temporada teatral | Mestre, activo | La Municipalidad colocó deuda por 70.000 millones | Presupuesto con sensibilidad social
La carrera por la sucesión de Daniel Passerini ya largó. Un legislador, anotado.
Dirigente: A nivel provincial la pretemporada ya tiene entrando en calor a Juez, De Loredo, Bornoroni y al propio Llaryora, por supuesto.
Periodista: Es cierto.
D.: Donde se aceleró y mucho la cosa es en el tramo municipal. Le anticipo, habrá hiperinflación de candidatos ahí. ¿Vio quién es el último anotado?
P.: No.
D.: El legislador Gregorio Hernández Maqueda.
P.: Que ahora juega a full con la Libertad Avanza.
D.: Claro, aunque no lo hayan querido afiliar todavía, milita con todo para el presidente Javier Milei. Y sueña con ser su candidato a intendente en la Capital. Que no le parezca tan loco porque viene de la línea de Agustín Laje, ojo ¿eh?
Periodista: Me llegó que el municipio está negociando con el SUOEM un retiro o jubilación anticipada. ¿Es cierto?
Informante: No, nada de eso.
Periodista: Pero circuló fuerte la versión…
Informante: Por eso el gremio salió a desmentirlo categóricamente. No hubo ni convocatoria ni tratativas con el Ejecutivo.
Periodista: ¿Entonces?
Informante: Entonces, humo. El SUOEM lo aclaró: no hay negociación alguna.
El informante del Concejo recibió el llamado del periodista, que iba, como siempre, en busca de novedades.
Periodista: Amigo, últimamente no tengo suerte con mis incursiones en búsqueda de información del Concejo… me parece que está todo medio en pausa… Pero bueno, acá me ve, insistiendo igual.
Informante del Concejo: Ja, ja. Qué no decaiga, que hoy tengo cosas para contarle. Este martes atravesó la Comisión de Economía el Presupuesto del Concejo, que debería aprobarse la próxima sesión. Contó con los votos del oficialismo y Huespe. Los opositores avisaron que fijarán posición en el recinto este jueves, cuando se trate sobre tablas.
P.: Dígame que eso no es todo.
I.M.: ¡Ja! No, hay más. Se viene el Presupuesto Municipal. Entra la semana que viene al Concejo y toma estado parlamentario el jueves que viene. De ahí va a la Comisión de Economía, al recinto para la aprobación en primera lectura, a audiencia pública, y de nuevo a Economía y al recinto para su aprobación definitiva.
P.: ¡Ok! Bueno, al menos el Concejo nos va a regalar algunos cruces más antes de que termine el año. ¡Estaremos atentos!
El diputado Oscar Agost Carreño sorprendió con un proyecto que establece duras penas a los “naranjitas” ante situaciones puntuales.
Periodista:¿Qué me dice del proyecto de Agost Carreño que quiere cárcel para los “naranjtas” violentos?
Informante: Mire, el proyecto prevé de tres meses a dos años de prisión para quienes cobren por “cuidar” autos sin autorización. Y si hay violencia o intimidación, que la pena sea de uno a cuatro años.
P: ¿ Y no temen que lo tilden de criminalizar la pobreza?
I: Para nada, la idea no es castigar el desempleo, sino frenar la violencia. Y no se confunda, acá no estamos hablamos de un tema de tránsito sino de “convivencia”.
El destacamento policial de Cañada Larga se quedó sin sede y hay polémica.
P:¿Es cierto que desalojaron el destacamento policial de Cañada Larga?
I: No todavía, pero la orden ya está. El Juzgado de 1ª Instancia Múltiple de Villa Cura Brochero falló en contra del municipio de Mina Clavero.
P: ¿O sea, que la Policía tiene que desalojar el inmueble?
I: Exacto, como la Municipalidad dejó de pagar el canon locativo, ahora la Justicia dictó el desalojo. Esto, sumado a que en marzo la Jefatura Departamental San Alberto tuvo que mudarse a Villa Cura Brochero, ya tiene a la Municipalidad de Mina Clavero en el ojo de la tormenta.
Se viene el Día del Militante y ya hay al menos una anotada en Córdoba para conmemorar el día en que el peronismo recuerda la vuelta al país de Juan Domingo Perón a Argentina después de 17 años de proscripción, en 1972.
Informante: Natalia de la Sota se anotó para un acto el 17 de noviembre, en la UOM.
Alfil: Sigue peronizando su espacio la diputada. El Perón del regreso es el Perón que reivindicaba mucho Jose Manuel.
Informante: Le dio buenos frutos. De modo que ese día, a las 19 horas, va a ver a mucha gente del PJ entrando a la sede sindical.
Córdoba Turismo lanza la temporada teatral | Mestre, activo | La Municipalidad colocó deuda por 70.000 millones | Presupuesto con sensibilidad social
Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años
La vieron con Jerónimo | De la Sota va para los gremios | UCR pide fecha fija de elecciones provinciales | Prunotto, mujer de campo
El kirchnerismo repudió a Alesandri | Sale Agrelo, entra Grosso | Judiciales con mucho rock | Por el superbloque violeta en Senado | Sin cartas sobre la mesa
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 72 horas desde este miércoles en rechazo al ajuste previsto en el Presupuesto 2026. La medida, impulsada por CONADU y ADIUC, tendrá fuerte impacto en la Universidad Nacional de Córdoba, que advierte un escenario crítico de financiamiento.
La decisión de reordenar el partido tendrá un capítulo especial en la ciudad, donde la carrera sucesoria está abierta. Además de quedar alcanzada por esas tensiones, la reconfiguración obligará a encontrar un nuevo balance entre llaryorismo y viguismo, en un distrito en que el gobernador jamás germinó tropa propia.
El referente de Encuentro Vecinal no descarta apelar a otras jurisdicciones para que investiguen la obra pública en Córdoba. También se refirió a la posibilidad de un convite del juecismo para un gran frente opositor y del papel que tendrá Rodrigo Agrelo tras dejar su banca en la Legislatura.
El viernes ingresa el Presupuesto que será espejado en Milei. Si hay crecimiento, habrá expansión (y obra pública en Córdoba). El sanfrancisqueño se adapta al estado de gracia. Versiones de todo tipo en torno a los ministros de Llaryora. Calvo parece firme en Gobierno y Dellarosa, al menos hasta marzo. El ente unificado ya tendría jefe.