Enroque Corto

Otro anotado para la intendencia…y van

La carrera por la sucesión de Daniel Passerini ya largó. Un legislador, anotado.

Dirigente: A nivel provincial la pretemporada ya tiene entrando en calor a Juez, De Loredo, Bornoroni y al propio Llaryora, por supuesto.

Periodista: Es cierto.

D.: Donde se aceleró y mucho la cosa es en el tramo municipal. Le anticipo, habrá hiperinflación de candidatos ahí. ¿Vio quién es el último anotado?

P.: No.

D.: El legislador Gregorio Hernández Maqueda.

P.: Que ahora juega a full con la Libertad Avanza.

D.: Claro, aunque no lo hayan querido afiliar todavía, milita con todo para el presidente Javier Milei. Y sueña con ser su candidato a intendente en la Capital. Que no le parezca tan loco porque viene de la línea de Agustín Laje, ojo ¿eh?

Desmentida sindical

Periodista: Me llegó que el municipio está negociando con el SUOEM un retiro o jubilación anticipada. ¿Es cierto?

Informante: No, nada de eso.

Periodista: Pero circuló fuerte la versión…

Informante: Por eso el gremio salió a desmentirlo categóricamente. No hubo ni convocatoria ni tratativas con el Ejecutivo.

Periodista: ¿Entonces?

Informante: Entonces, humo. El SUOEM lo aclaró: no hay negociación alguna.

Concejo: presupuesto sale, presupuesto entra

El informante del Concejo recibió el llamado del periodista, que iba, como siempre, en busca de novedades.

Periodista: Amigo, últimamente no tengo suerte con mis incursiones en búsqueda de información del Concejo… me parece que está todo medio en pausa… Pero bueno, acá me ve, insistiendo igual.

Informante del Concejo: Ja, ja. Qué no decaiga, que hoy tengo cosas para contarle. Este martes atravesó la Comisión de Economía el Presupuesto del Concejo, que debería aprobarse la próxima sesión. Contó con los votos del oficialismo y Huespe. Los opositores avisaron que fijarán posición en el recinto este jueves, cuando se trate sobre tablas.

P.: Dígame que eso no es todo.

I.M.: ¡Ja! No, hay más. Se viene el Presupuesto Municipal. Entra la semana que viene al Concejo y toma estado parlamentario el jueves que viene. De ahí va a la Comisión de Economía, al recinto para la aprobación en primera lectura, a audiencia pública, y de nuevo a Economía y al recinto para su aprobación definitiva.

P.: ¡Ok! Bueno, al menos el Concejo nos va a regalar algunos cruces más antes de que termine el año. ¡Estaremos atentos!

Duras penas para “naranjitas” apretadores

El diputado Oscar Agost Carreño sorprendió con un proyecto que establece duras penas a los “naranjitas” ante situaciones puntuales.

Periodista:¿Qué me dice del proyecto de Agost Carreño que quiere cárcel para los “naranjtas” violentos?

Informante: Mire, el proyecto prevé de tres meses a dos años de prisión para quienes cobren por “cuidar” autos sin autorización. Y si hay violencia o intimidación, que la pena sea de uno a cuatro años.

P: ¿ Y no temen que lo tilden de criminalizar la pobreza?

I: Para nada, la idea no es castigar el desempleo, sino frenar la violencia. Y no se confunda, acá no estamos hablamos de un tema de tránsito sino de “convivencia”.







Polémica por desalojo a la Policía

El destacamento policial de Cañada Larga se quedó sin sede y hay polémica.

P:¿Es cierto que desalojaron el destacamento policial de Cañada Larga?

I: No todavía, pero la orden ya está. El Juzgado de 1ª Instancia Múltiple de Villa Cura Brochero falló en contra del municipio de Mina Clavero.

P: ¿O sea, que la Policía tiene que desalojar el inmueble?

I: Exacto, como la Municipalidad dejó de pagar el canon locativo, ahora la Justicia dictó el desalojo. Esto, sumado a que en marzo la Jefatura Departamental San Alberto tuvo que mudarse a Villa Cura Brochero, ya tiene a la Municipalidad de Mina Clavero en el ojo de la tormenta.

Día de la Militancia con De la Sota

Se viene el Día del Militante y ya hay al menos una anotada en Córdoba para conmemorar el día en que el peronismo recuerda la vuelta al país de Juan Domingo Perón a Argentina después de 17 años de proscripción, en 1972.

Informante: Natalia de la Sota se anotó para un acto el 17 de noviembre, en la UOM.

Alfil: Sigue peronizando su espacio la diputada. El Perón del regreso es el Perón que reivindicaba mucho Jose Manuel.

Informante: Le dio buenos frutos. De modo que ese día, a las 19 horas, va a ver a mucha gente del PJ entrando a la sede sindical.