Villa María: se aprobó presupuesto de $104.000 millones para 2026

Por: Florencia Coria

El Concejo Deliberante de Villa María aprobó en primera lectura el Presupuesto General Municipal y la Ordenanza Tarifaria para 2026, dando inicio al trámite legislativo que definirá los recursos y prioridades de la gestión municipal para el próximo año. Con un proyecto que alcanza los 104.000 millones de pesos, se abre ahora un período de debate en comisiones donde todos los bloques tendrán la oportunidad de plantear sus observaciones y propuestas.

El tema marcó el puntapié inicial de un proceso que se extenderá durante las próximas semanas, con espacios de diálogo previstos entre el Ejecutivo Municipal y los concejales de todos los bloques.

Las cifras y los ajustes previstos

La concejala oficialista Yaslil Oses, del bloque “Hacemos Unidos por Villa María”, fue quien defendió el proyecto en el recinto. “Hoy estamos dando un paso fundamental para seguir proyectando la Villa María que queremos: una ciudad moderna, inclusiva, dinámica y con oportunidades para todas y todos”, sostuvo la edil al fundamentar su voto.

En declaraciones posteriores a la sesión, Oses explicó que el presupuesto presentado sufrirá modificaciones antes de su aprobación definitiva. “Hoy por hoy, el presupuesto planteado es de 104.000 millones, pero tenemos que saber que esto puede variar. El intendente ya anunció que va a haber modificaciones de las secretarías y de las áreas”, señaló.

La concejal justificó estos ajustes en la necesidad de adaptar las partidas a las demandas concretas: “Las áreas están ajustando a la realidad, a la demanda y a la necesidad de la comunidad, algunas cuestiones del presupuesto”.

También advirtió que los números definitivos dependerán de operaciones que está gestionando el municipio.

El impacto de la recuperación de activos

Uno de los factores que modificará el presupuesto final es la recuperación del edificio PROCREAR y de 650 lotes municipales, operaciones que el Ejecutivo viene anunciando desde hace semanas. “Eso va a hacer que el presupuesto cambie en su ecuación, aumente su patrimonio y recupere tierras y el edificio”, explicó Oses.

Según la concejal, estas incorporaciones patrimoniales también tendrán efecto en la estructura tarifaria: “Lo que es tarifaria se va a tener que balancear con respecto a estas recuperaciones también”. Resta ver cómo se traducirá concretamente este impacto en las tasas que pagarán los contribuyentes.

La tarifaria y la protección social

La Ordenanza Tarifaria 2026 es uno de los puntos más sensibles del paquete presentado. Oses defendió la propuesta argumentando que contempla mecanismos de protección para los sectores vulnerables: “Quienes más necesitan están cuidados a través de tarifas sociales, exenciones y acompañamiento específico. Estamos proponiendo una tarifaria equilibrada, que protege a los sectores vulnerables”.

Definió la actualización como “razonable, proporcional y pensada desde un criterio de justicia distributiva”, y remarcó que es necesaria “para que el Estado municipal siga siendo eficiente, presente y activo”.

En un contexto de inflación sostenida y deterioro del poder adquisitivo, el oficialismo intentará demostrar en las próximas semanas que el aumento de tasas municipales está efectivamente acompañado de herramientas de protección social concretas.

Apertura al diálogo con la oposición

Oses destacó que el proceso presupuestario contempla la participación de todos los bloques. “Los consejales siempre pueden traer sugerencias o cosas que nos sirvan para mejorar”, afirmó, mencionando que ediles de la oposición ya anticipado que tienen propuestas para presentar al Ejecutivo.

“El presupuesto se hace entre todos. Si bien es una línea de gestión, la apertura al diálogo es justamente para ajustar lo que otros bloques puedan considerar que a Villa María le falta o que podemos mejorar”, señaló.

Esta disposición al diálogo se enmarca en una línea más amplia de gestión que el intendente Eduardo Accastello viene sosteniendo en los últimos meses. Tras las elecciones legislativas de octubre, el mandatario fue claro: “He escuchado lo que el domingo expresó el pueblo argentino. Los vecinos votan en cada elección lo que sienten que puede dar respuesta a sus demandas, y nuestra tarea es escuchar y cambiar con hechos y políticas públicas”. Esa filosofía de gestión se refleja ahora en el proceso presupuestario, donde el Ejecutivo Municipal muestra apertura a incorporar modificaciones según las necesidades que planteen los distintos bloques y, en definitiva, la comunidad villamariense.

La semana próxima, el ejecutivo asistirán a la Comisión de Hacienda y Acuerdo para exponer los detalles técnicos y responder las consultas de los concejales. Será el momento clave para conocer las observaciones de la oposición y evaluar si el diálogo anunciado se traduce en modificaciones concretas al proyecto original.

Presupuestos de entes autárquicos y otras ordenanzas

Además del presupuesto municipal principal, el Concejo aprobó en primera lectura los presupuestos correspondientes a tres entes autárquicos: la Escuela Granja Los Amigos, el Instituto Municipal de Inversión y el Instituto Municipal de la Vivienda, todos para el ejercicio 2026.

También se dio luz verde a un proyecto que autoriza al municipio a suscribir un acuerdo de restitución y pago de mejoras sobre un inmueble municipal, y se modificaron artículos de la Ordenanza N° 7.760, aunque no trascendieron mayores detalles sobre el contenido específico de estas modificaciones.