El intendente Daniel Passerini retomó sus funciones en la municipalidad

Julieta FernandezRío Cuarto10 de noviembre de 2025
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Felipe OsmanMunicipal12 de noviembre de 2025
La decisión de reordenar el partido tendrá un capítulo especial en la ciudad, donde la carrera sucesoria está abierta. Además de quedar alcanzada por esas tensiones, la reconfiguración obligará a encontrar un nuevo balance entre llaryorismo y viguismo, en un distrito en que el gobernador jamás germinó tropa propia.
Bettina MarengoProvincial12 de noviembre de 2025
El viernes ingresa el Presupuesto que será espejado en Milei. Si hay crecimiento, habrá expansión (y obra pública en Córdoba). El sanfrancisqueño se adapta al estado de gracia. Versiones de todo tipo en torno a los ministros de Llaryora. Calvo parece firme en Gobierno y Dellarosa, al menos hasta marzo. El ente unificado ya tendría jefe.
Felipe OsmanMunicipal13 de noviembre de 2025
El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.
Gabriela YalangozianProvincial13 de noviembre de 2025
El debate político en la Unicameral se encendió este miércoles con una protesta de numerosos legisladores opositores, que se retiraron denunciando que el oficialismo no respeta los acuerdos y vaticinan el “fin de un ciclo” tras la derrota electoral del 26 de octubre.