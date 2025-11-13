El intendente Daniel Passerini retomó sus funciones en la municipalidad

Tras ser sometido a una intervención quirúrgica, el intendente había solicitado licencia por 10 días para su recuperación.

Municipal13 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
WhatsApp Image 2025-11-13 at 10.44.36 AM

Este jueves, el intendente Daniel Passerini retomó hoy sus actividades habituales a cargo del Ejecutivo local, luego de tomar licencia por una intervención quirúrgica.

Semanas atrás, el intendente, a quien en un chequeo médico le hallaron células tumorales, se sometió a una cirugía cuyo postoperatorio duró unas dos semanas. De acuerdo con lo comunicado por la municipalidad, el procedimiento se realizó sin complicaciones y la recuperación avanzó dentro de lo previsto por el equipo médico.

"El intendente agradece a los vecinos y vecinas de la ciudad por las muestras de afecto recibidas y a los medios de comunicación por el tratamiento concedido a la evolución de su salud", finalizó el comunicado.

En su primera aparición ante los medios, el intendente se reunió con la prensa y contó cómo fue el proceso. "Ya estoy autorizado por los médicos a retomar mis tareas de manera gradual. Me encuentro muy bien, muy recuperado", expresó. 

“La tarea tiene intensidad distinta. A la mañana voy a estar gradualmente. Lo importante es que pude volver. Me siento muy recuperado y agradecido”, remarcó Passerini.

En paralelo, el jefe municipal destacó la importancia de hacerse estudios de rutina: “Mi experiencia puede servir para que los hombres mayores de 50 años se hagan el control del antígeno prostático. Yo no tenía síntomas, pero gracias a un chequeo detectaron a tiempo el cáncer”, señaló.

El intendente había recibido el alta médica el 31 de octubre y ahora continuará con controles periódicos. “Fue un proceso difícil, pero hoy me siento muy bien y con muchas ganas de seguir trabajando”, cerró.

